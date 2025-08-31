Очевидцы пожара в Балашихе: «Много взрывов, похожих на салют»

На загоревшемся складе в Балашихе почти час были слышны взрывы, похожие на салют, рассказала «Газете.Ru» очевидица ЧП Елена. Она добавила, что как только к тушению подключилась авиация, взрывы прекратились.

«Началось все примерно в 9:00. Было много взрывов, похожих на салют. На протяжении минут 40—50 были слышны взрывы. Сейчас их больше не слышно. К тушению подключились вертолеты. Я видела, как они уже пошли на пятый заход. Сейчас прям близко к очагу подлетают. Пламя тоже уже не такое высокое — было выше 10-го этажа. Дым валит черный, но дышать не мешает. Облако высоко, его относит в восточную сторону», — сообщила Елена.

По информации местного Telegram-канала «Балашиха Рулит», возгорание произошло в Северной промзоне на лакокрасочном складе. В публикации отмечается, что пламя не удалось локализовать и огонь перекинулся на соседнее здание.

Telegram-канал МЧС по Московской области сообщил, что пожар начался по адресу улица Звездная, 11. Площадь пожара на данный момент оставляет 4000 квадратов. К ликвидации привлечены более 80 специалистов и 30 единиц техники, а также вертолеты Ми-8 МЧС России и Ка-32 Московского авиацентра.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее очевидцы сообщили о пожаре в Химках, возникшем после поджога свалки неизвестными.