Примаков призвал не стричь всех релокантов под одну гребенку

Многие, кто уехал из России в последние три года, не хотят терять с ней связь. Поэтому автоматически приписывать всех релокантов к предателям — безнравственно и аморально, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в интервью РБК.

«Должны ли мы им как-то отказывать? Я считаю, что нет. Это неуважительно и даже, я бы сказал, безнравственно по отношению к нашим соотечественникам», — заявил он, призвав «не стричь всех релокантов под одну гребенку».

Примаков отметил, что релоканты приходят в Русские дома и приводят туда своих детей, занимаются с ними русским языком, рисованием и музыкой. При этом он подчернул, что среди тех, кто покинул Россию, есть и политически мотивированные люди, которые ходят на митинги и «орут всякие глупости». Примаков добавил, что Россотрудничеству не хочется иметь с ними ничего общего.

«Уехали абсолютно разные люди, и я не считаю, что все это предатели и от них надо отказаться», — заключил он.

До этого депутат Госдумы Александр Бородай резко высказался в адрес россиян, покинувших страну по политическим мотивам. Он назвал их «релокантами» и сравнил с животными, однако позже саркастично извинился за это сравнение.

Парламентарий отметил, что среди уехавших немало тех, кто не поддерживает действия России, включая специальную военную операцию. Он также обратил внимание на присутствие в стране людей, которые, по его словам, демонстрируют формальную лояльность, но делают это неискренне, «нехотя поднимая руки» в знак поддержки.

Ранее Госдума одобрила закон против релокантов-нарушителей.