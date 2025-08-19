20 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

20 августа в России дни рождения отмечают всем известные символы детства — Чебурашка и букварь. Поздравления с профессиональным праздником принимают водители скорой помощи и другого медицинского транспорта. По народному календарю — день Марины-Пимены, когда принято лакомиться пирогами с малиной. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 20 августа и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 20 августа

День рождения Чебурашки

20 августа 1966 года в воображении писателя Эдуарда Успенского родился забавный персонаж — Чебурашка. В том же году была опубликована и первая книга о нем — «Крокодил Гена и его друзья». Три года спустя на советские экраны вышел первый мультфильм по мотивам книги. Чебурашка быстро обрел популярность не только в СССР, но и далеко за его пределами. Всем было интересно, как появился этот необычный герой. Прототипом ушастого симпатяги стала одна из дочерей писателя. В детстве она носила большую шубу и часто неуклюже в ней «чебурахалась». Этот образ и натолкнул писателя на мысль о необычном создании.

В 2016 году Чебурашка побывал на МКС с космонавтами, а в 2023 году появился на киноэкранах как герой полнометражного фильма. Вокруг авторских прав на образ Чебурашки неоднократно разгорались судебные споры.

В «Союзмультфильме» прокомментировали суд в США о правах на Чебурашку В «Союзмультфильме» отреагировали на сообщения о проигранном суде по делу о правах... 29 июля 13:48

День рождения букваря

20 августа считается днем рождения букваря. В этот день в 1634 году на Московском печатном дворе было выпущено первое в России пособие для обучения грамоте. Его издателем стал известный печатник Василий Бурцов.

Букварь быстро стал востребованным. На протяжении веков его содержание менялось и совершенствовалось. У советских первоклассников обучение по букварю шло первые три месяца, после чего школьники переходили к учебникам. В честь этого события отмечали праздник «Прощание с букварем».

Совсем скоро это пособие обретет в нашей стране вторую жизнь. Недавно стало известно, что на смену учебникам для первоклассников «Азбука» придут «Буквари». Они войдут в программу обучения для младших школьников наряду с другими учебными материалами.

close Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мeждунapoдный дeнь мeдицинcкoгo тpaнcпopтa

Праздник зародился в 1986 году, когда в США появилась Национальная ассоциация медицинских транспортных служб. Первоначально дату отмечали водители американских медучреждений, но вскоре традицию подхватили в других странах.

В России в этот день принимают поздравления водители скорой помощи, передвижных медицинских комплексов и иных транспортных средств, обслуживающих медицинские центры, больницы и поликлиники, пилоты санитарной авиации. Они ежедневно помогают спасать сотни жизней.

Всемирный день комара

Этот необычный праздник был учрежден в 1930-х годах Лондонской школой гигиены и тропической медицины, чтобы привлечь внимание к угрозе переносимых комарами заболеваний, таких как малярия, лихорадка денге, вирус Зика и других. Дата приурочена к важному открытию индийского ученого Рональда Росса: 20 августа 1897 года он обнаружил паразита, вызывающего малярию, в желудке комара-анофелеса.

На территории Российской Федерации обитает более 100 видов и подвидов комаров. У крылатых кровососущих есть свои вкусовые предпочтения. Известно, что комары чаще кусают детей и молодых, так как у них нежная кожа. Также кровопийцы неравнодушны к любителям пива, кваса и других солодовых напитков. А еще комаров влечет запах пота и избыток сахара в человеческом организме.

Всемирный день лени

Этот забавный праздник призывает отдохнуть от суеты и расслабиться. Он напоминает о полезной привычке — ненадолго отключаться от работы, чтобы восстановить силы и энергию. Хотя лень часто воспринимается негативно, этот праздник предлагает взглянуть на нее как на возможность перезагрузиться и избежать выгорания. Этот день — своеобразный протест против чрезмерной занятости и культивирования постоянной продуктивности. Важно находить баланс между работой и отдыхом, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье в норме.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 августа в других странах

День святого Иштвана — Венгрия. Национальный праздник отмечается в честь основателя венгерского государства. Король Иштван стал первым правителем страны и внес большой вклад в христианизацию венгров. Главный храм Будапешта назван в его честь. Здесь хранятся мощи правителя, который был причислен к лику святых. Каждый год 20 августа в Базилике Святого Иштвана проходит праздничная служба, после чего раку с мощами проносят по городу. Весь день в Будапеште идут концерты, а вечером на горе Геллерт запускают фейерверк.

День радио — США. Этот национальный праздник приурочен к появлению первой коммерческой радиостанции в Штатах, которая начала вещание 20 августа 1920 года. В этот день поздравления принимают радиоведущие, сценаристы, технический персонал и другие специалисты, благодаря которым радиоволны обретают голос и транслируют музыку.

Дeнь вoзoбнoвляeмыx иcтoчникoв энepгии — Индия. Этот праздник напоминает о преимуществах возобновляемых источников энергии и эффективном использовании энергоресурсов. В школах, колледжах и университетах Индии проводят тематические викторины, конкурсы рисунков, дебаты, культурные мероприятия.

Религиозные праздники 20 августа

День обретения мощей святителя Митрофана Воронежского

Святитель Митрофан — выдающийся архипастырь XVII века. Он родился в селе Антилохово (ныне Ивановская область) в 1623 году. Первые 40 лет своей жизни он жил в миру, женился, растил детей. После того как его супруга ушла из жизни, решил посвятить себя Богу. Святитель Митрофан отправился в Золотниковский Успенский монастырь неподалеку от Суздаля и принял монашество. Следующая половина его жизни была связана с иноческим подвижничеством.

close Икона с изображением Святителя Митрофана Воронежского в Государственном историческом музее в Москве Сергей Пятаков/РИА Новости

Святитель Митрофан стал игуменом, а позже патриарх Московский и всея Руси Иоаким возвел его в сан архимандрита и поручил ему Унженскую обитель (Костромская область). Святитель построил множество храмов, поддерживал реформы Петра I, заботился о простых людях. Известно его духовное завещание, которое хранится в Государственном историческом музее. После кончины он был погребен в Благовещенском соборе в Воронеже.

День памяти Преподобного Пимена Печерского

Преподобный Пимен Многоболезненный жил в XI веке и был Киево-Печерским подвижником. Он с юных лет страдал от тяжелого недуга. Врачи не могли ничем помочь мальчику, и он упросил родителей отнести его в Киево-Печерскую обитель. Пока родители просили у Бога выздоровления сына, он сам молился о продолжении болезни и пострижении в монахи. Мольбы отрока были услышаны. На следующие 10 лет Пимен Многоболезненный остался служить в монастыре. Все эти годы он проводил в страдании от недуга и глубоких молитвах. За три дня до смерти преподобный Пимен исцелился, простился с монахами и указал место для своего погребения. В день его кончины монахи наблюдали явление трех огненных столпов над церковью.

День памяти мученика Марина Кесарийского

Мученик Марин жил в III веке, в период жестокого гонения на христианство. Он был не только преданным христианином, но и очень мужественным человеком. Однажды на одном из праздников он разрушил языческий жертвенник и рассказал всем, что верит в Христа. Святого схватили, подвергли жестоким пыткам и казнили.

Православная церковь 20 августа также чтит память: • преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его ;

• преподобного Антония Оптинского;

• преподобного Пимена, игумена, постника Печерского, в Дальних пещерах;

• преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского, в Ближних пещерах;

• мучеников Марина и Астерия;

• преподобного Ора Фиваидского;

• преподобномученицы Потамии чудотворицы;

• преподобного Феодосия Нового;

• святителя Иерофея Венгерского, епископа;

• святого Стефана I, короля Венгрии;

• преподобной Феодоры Сихловской;

• священномучеников Александра Хотовицкого, Петра Токарева, Михаила Плышевского, Иоанна Воронца, Димитрия Миловидова и Алексия Воробьева, пресвитеров, Елисея Штольдера, диакона и преподобномученика Афанасия (Егорова), игумена, священномученика Василия Аменицкого, пресвитера.

Народные праздники и приметы 20 августа

Марины-Пимены

В этот день на Руси вспоминали преподобного Пимена и мученика Марина, провожали лето и лакомились последней малиной. Популярная поговорка гласила: «Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут». С малиной 20 августа было связано множество традиций. Ее не только собирали, но и готовили из нее разные лакомства. Хозяйки пекли пироги с ягодой и устраивали посиделки. Также в этот день было принято помогать нуждающимся.

Приметы

Алое небо на рассвете — к дождю.

Пауки попрятались — скоро придут холода.

Ясное, безоблачное небо — к жаркому дню.

Если дрова в костре громко трещат и сыплют искрами — скоро будет ливень.

В небе ласточки летают стаями — к грозе.

Аист на дереве — к скорой свадьбе и рождению ребенка.

Какие исторические события произошли 20 августа

1619 год — в Америку доставили на корабле первых африканских негров. Их продали обитателям Джеймстауна, положив начало эпохе рабства в стране.



— в Америку доставили на корабле первых африканских негров. Их продали обитателям Джеймстауна, положив начало эпохе рабства в стране. 1667 год — вышла в свет эпическая поэма Джона Мильтона «Потерянный рай».



— вышла в свет эпическая поэма Джона Мильтона «Потерянный рай». 1721 год — торжественно запущены фонтаны и каскады Петергофа.



— торжественно запущены фонтаны и каскады Петергофа. 1741 год — мореплаватель, капитан-командор Балтийского флота Витус Беринг открыл Аляску.



— мореплаватель, капитан-командор Балтийского флота Витус Беринг открыл Аляску. 1868 год — В США официально завершилась война Севера и Юга — самый масштабный и кровопролитный конфликт на американском континенте.



— В США официально завершилась война Севера и Юга — самый масштабный и кровопролитный конфликт на американском континенте. 1896 год — американский изобретатель Элмон Строуджер запатентовал телефон с наборным диском.



— американский изобретатель Элмон Строуджер запатентовал телефон с наборным диском. 1940 год — в Мехико совершено покушение на Льва Троцкого, на следующий день организатор и идеолог Октябрьской революции скончался.

Террористы-неудачники и ярость Берии: как Троцкий пережил покушение «Коня» Почти все знают историю о том, как Меркадер зарубил Троцкого ледорубом по заданию советской... 27 мая 09:37

1953 год — СССР объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.



— СССР объявил об успешных испытаниях водородной бомбы. 1977 год — США запустили космический корабль Voyager 2 для исследования дальних планет Солнечной системы.

close NASA

Дни рождения и юбилеи 20 августа

В 1710 году родился Томас Симпсон — всемирно известный английский математик.



— всемирно известный английский математик. В 1827 году родился Шарль Теодор Анри де Костер — бельгийский писатель, автор «Легенды об Уленшпигеле».



— бельгийский писатель, автор «Легенды об Уленшпигеле». В 1827 году родился Йозеф Штраус — австрийский композитор и дирижер, автор более 300 полек, вальсов, мазурок и маршей.



— австрийский композитор и дирижер, автор более 300 полек, вальсов, мазурок и маршей. В году родился 1890 Говард Филлипс Лавкрафт — американский писатель-фантаст, мистик, король жанра ужасов.



— американский писатель-фантаст, мистик, король жанра ужасов. В 1922 году родился Владимир Бураковский — советский и российский кардиохирург, академик АМН СССР и РАМН, Герой Социалистического Труда.



— советский и российский кардиохирург, академик АМН СССР и РАМН, Герой Социалистического Труда. В 1932 году родился Василий Аксенов — русский писатель, драматург и сценарист.



— русский писатель, драматург и сценарист. В 1941 году родился Слободан Милошевич — президент Сербии (1991–1997) и Югославии (1997–2000).



— президент Сербии (1991–1997) и Югославии (1997–2000). В 1944 году родился Раджив Ганди — премьер-министр Индии в 1984–1989 годах.

Кто отмечает дни рождения

94 года исполняется Дону Кингу — американский спортивному промоутеру, которого называют «крестным отцом» американского бокса.



— американский спортивному промоутеру, которого называют «крестным отцом» американского бокса. 88 лет исполняется Андрону Кончаловскому — советскому, российскому режиссеру театра и кино, актеру, сценаристу.



— советскому, российскому режиссеру театра и кино, актеру, сценаристу. 77 лет исполняется Джону Ноублу — австралийскому актеру («Властелин колец», «Элементарно»).



— австралийскому актеру («Властелин колец», «Элементарно»). 77 лет исполняется Роберту Планту — английскому рок-музыканту, участнику группы «Led Zeppelin».



— английскому рок-музыканту, участнику группы «Led Zeppelin». 72 года исполняется Владимиру Вишневскому — российскому поэту, юмористу, киноактеру, автору одностиший.



— российскому поэту, юмористу, киноактеру, автору одностиший. 54 года исполняется Стасу Костюшкину — российскому певцу, бывшему участнику дуэта «Чай вдвоем».

close Телеканал «Россия 1»