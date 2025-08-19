20 августа — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

Праздники в России и мире 20 августа
- День рождения Чебурашки
20 августа 1966 года в воображении писателя Эдуарда Успенского родился забавный персонаж — Чебурашка. В том же году была опубликована и первая книга о нем — «Крокодил Гена и его друзья». Три года спустя на советские экраны вышел первый мультфильм по мотивам книги. Чебурашка быстро обрел популярность не только в СССР, но и далеко за его пределами. Всем было интересно, как появился этот необычный герой. Прототипом ушастого симпатяги стала одна из дочерей писателя. В детстве она носила большую шубу и часто неуклюже в ней «чебурахалась». Этот образ и натолкнул писателя на мысль о необычном создании.
В 2016 году Чебурашка побывал на МКС с космонавтами, а в 2023 году появился на киноэкранах как герой полнометражного фильма. Вокруг авторских прав на образ Чебурашки неоднократно разгорались судебные споры.
- День рождения букваря
20 августа считается днем рождения букваря. В этот день в 1634 году на Московском печатном дворе было выпущено первое в России пособие для обучения грамоте. Его издателем стал известный печатник Василий Бурцов.
Букварь быстро стал востребованным. На протяжении веков его содержание менялось и совершенствовалось. У советских первоклассников обучение по букварю шло первые три месяца, после чего школьники переходили к учебникам. В честь этого события отмечали праздник «Прощание с букварем».
Совсем скоро это пособие обретет в нашей стране вторую жизнь. Недавно стало известно, что на смену учебникам для первоклассников «Азбука» придут «Буквари». Они войдут в программу обучения для младших школьников наряду с другими учебными материалами.
- Мeждунapoдный дeнь мeдицинcкoгo тpaнcпopтa
Праздник зародился в 1986 году, когда в США появилась Национальная ассоциация медицинских транспортных служб. Первоначально дату отмечали водители американских медучреждений, но вскоре традицию подхватили в других странах.
В России в этот день принимают поздравления водители скорой помощи, передвижных медицинских комплексов и иных транспортных средств, обслуживающих медицинские центры, больницы и поликлиники, пилоты санитарной авиации. Они ежедневно помогают спасать сотни жизней.
- Всемирный день комара
Этот необычный праздник был учрежден в 1930-х годах Лондонской школой гигиены и тропической медицины, чтобы привлечь внимание к угрозе переносимых комарами заболеваний, таких как малярия, лихорадка денге, вирус Зика и других. Дата приурочена к важному открытию индийского ученого Рональда Росса: 20 августа 1897 года он обнаружил паразита, вызывающего малярию, в желудке комара-анофелеса.
На территории Российской Федерации обитает более 100 видов и подвидов комаров. У крылатых кровососущих есть свои вкусовые предпочтения. Известно, что комары чаще кусают детей и молодых, так как у них нежная кожа. Также кровопийцы неравнодушны к любителям пива, кваса и других солодовых напитков. А еще комаров влечет запах пота и избыток сахара в человеческом организме.
- Всемирный день лени
Этот забавный праздник призывает отдохнуть от суеты и расслабиться. Он напоминает о полезной привычке — ненадолго отключаться от работы, чтобы восстановить силы и энергию. Хотя лень часто воспринимается негативно, этот праздник предлагает взглянуть на нее как на возможность перезагрузиться и избежать выгорания. Этот день — своеобразный протест против чрезмерной занятости и культивирования постоянной продуктивности. Важно находить баланс между работой и отдыхом, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье в норме.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 20 августа в других странах
День святого Иштвана — Венгрия. Национальный праздник отмечается в честь основателя венгерского государства. Король Иштван стал первым правителем страны и внес большой вклад в христианизацию венгров. Главный храм Будапешта назван в его честь. Здесь хранятся мощи правителя, который был причислен к лику святых. Каждый год 20 августа в Базилике Святого Иштвана проходит праздничная служба, после чего раку с мощами проносят по городу. Весь день в Будапеште идут концерты, а вечером на горе Геллерт запускают фейерверк.
День радио — США. Этот национальный праздник приурочен к появлению первой коммерческой радиостанции в Штатах, которая начала вещание 20 августа 1920 года. В этот день поздравления принимают радиоведущие, сценаристы, технический персонал и другие специалисты, благодаря которым радиоволны обретают голос и транслируют музыку.
Дeнь вoзoбнoвляeмыx иcтoчникoв энepгии — Индия. Этот праздник напоминает о преимуществах возобновляемых источников энергии и эффективном использовании энергоресурсов. В школах, колледжах и университетах Индии проводят тематические викторины, конкурсы рисунков, дебаты, культурные мероприятия.
Религиозные праздники 20 августа
- День обретения мощей святителя Митрофана Воронежского
Святитель Митрофан — выдающийся архипастырь XVII века. Он родился в селе Антилохово (ныне Ивановская область) в 1623 году. Первые 40 лет своей жизни он жил в миру, женился, растил детей. После того как его супруга ушла из жизни, решил посвятить себя Богу. Святитель Митрофан отправился в Золотниковский Успенский монастырь неподалеку от Суздаля и принял монашество. Следующая половина его жизни была связана с иноческим подвижничеством.
Икона с изображением Святителя Митрофана Воронежского в Государственном историческом музее в МосквеСергей Пятаков/РИА Новости
Святитель Митрофан стал игуменом, а позже патриарх Московский и всея Руси Иоаким возвел его в сан архимандрита и поручил ему Унженскую обитель (Костромская область). Святитель построил множество храмов, поддерживал реформы Петра I, заботился о простых людях. Известно его духовное завещание, которое хранится в Государственном историческом музее. После кончины он был погребен в Благовещенском соборе в Воронеже.
- День памяти Преподобного Пимена Печерского
Преподобный Пимен Многоболезненный жил в XI веке и был Киево-Печерским подвижником. Он с юных лет страдал от тяжелого недуга. Врачи не могли ничем помочь мальчику, и он упросил родителей отнести его в Киево-Печерскую обитель. Пока родители просили у Бога выздоровления сына, он сам молился о продолжении болезни и пострижении в монахи. Мольбы отрока были услышаны. На следующие 10 лет Пимен Многоболезненный остался служить в монастыре. Все эти годы он проводил в страдании от недуга и глубоких молитвах. За три дня до смерти преподобный Пимен исцелился, простился с монахами и указал место для своего погребения. В день его кончины монахи наблюдали явление трех огненных столпов над церковью.
- День памяти мученика Марина Кесарийского
Мученик Марин жил в III веке, в период жестокого гонения на христианство. Он был не только преданным христианином, но и очень мужественным человеком. Однажды на одном из праздников он разрушил языческий жертвенник и рассказал всем, что верит в Христа. Святого схватили, подвергли жестоким пыткам и казнили.
Народные праздники и приметы 20 августа
- Марины-Пимены
В этот день на Руси вспоминали преподобного Пимена и мученика Марина, провожали лето и лакомились последней малиной. Популярная поговорка гласила: «Марины — не ищи в лесу малины. Девки лес обойдут, дочиста оберут». С малиной 20 августа было связано множество традиций. Ее не только собирали, но и готовили из нее разные лакомства. Хозяйки пекли пироги с ягодой и устраивали посиделки. Также в этот день было принято помогать нуждающимся.
- Приметы
Алое небо на рассвете — к дождю.
Пауки попрятались — скоро придут холода.
Ясное, безоблачное небо — к жаркому дню.
Если дрова в костре громко трещат и сыплют искрами — скоро будет ливень.
В небе ласточки летают стаями — к грозе.
Аист на дереве — к скорой свадьбе и рождению ребенка.
Какие исторические события произошли 20 августа
- 1619 год — в Америку доставили на корабле первых африканских негров. Их продали обитателям Джеймстауна, положив начало эпохе рабства в стране.
- 1667 год — вышла в свет эпическая поэма Джона Мильтона «Потерянный рай».
- 1721 год — торжественно запущены фонтаны и каскады Петергофа.
- 1741 год — мореплаватель, капитан-командор Балтийского флота Витус Беринг открыл Аляску.
- 1868 год — В США официально завершилась война Севера и Юга — самый масштабный и кровопролитный конфликт на американском континенте.
- 1896 год — американский изобретатель Элмон Строуджер запатентовал телефон с наборным диском.
- 1940 год — в Мехико совершено покушение на Льва Троцкого, на следующий день организатор и идеолог Октябрьской революции скончался.
- 1953 год — СССР объявил об успешных испытаниях водородной бомбы.
- 1977 год — США запустили космический корабль Voyager 2 для исследования дальних планет Солнечной системы.
Дни рождения и юбилеи 20 августа
- В 1710 году родился Томас Симпсон — всемирно известный английский математик.
- В 1827 году родился Шарль Теодор Анри де Костер — бельгийский писатель, автор «Легенды об Уленшпигеле».
- В 1827 году родился Йозеф Штраус — австрийский композитор и дирижер, автор более 300 полек, вальсов, мазурок и маршей.
- В году родился 1890 Говард Филлипс Лавкрафт — американский писатель-фантаст, мистик, король жанра ужасов.
- В 1922 году родился Владимир Бураковский — советский и российский кардиохирург, академик АМН СССР и РАМН, Герой Социалистического Труда.
- В 1932 году родился Василий Аксенов — русский писатель, драматург и сценарист.
- В 1941 году родился Слободан Милошевич — президент Сербии (1991–1997) и Югославии (1997–2000).
- В 1944 году родился Раджив Ганди — премьер-министр Индии в 1984–1989 годах.
Кто отмечает дни рождения
- 94 года исполняется Дону Кингу — американский спортивному промоутеру, которого называют «крестным отцом» американского бокса.
- 88 лет исполняется Андрону Кончаловскому — советскому, российскому режиссеру театра и кино, актеру, сценаристу.
- 77 лет исполняется Джону Ноублу — австралийскому актеру («Властелин колец», «Элементарно»).
- 77 лет исполняется Роберту Планту — английскому рок-музыканту, участнику группы «Led Zeppelin».
- 72 года исполняется Владимиру Вишневскому — российскому поэту, юмористу, киноактеру, автору одностиший.
- 54 года исполняется Стасу Костюшкину — российскому певцу, бывшему участнику дуэта «Чай вдвоем».
- 51 год исполняется Эми Адамс — американской актрисе, обладательнице двух «Золотых глобусов» за роли в фильмах «Афера по-американски» и «Большие глаза».
- 42 года исполняется Эндрю Гарфилду — английскому и американскому актеру, обладателю «Золотого глобуса» и двукратному номинанту на «Оскар».
- 42 года исполняется Юрию Жиркову — российскому футболисту, заслуженному мастеру спорта России.