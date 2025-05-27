Террористы-неудачники и ярость Берии: как Троцкий пережил покушение «Коня»

Почти все знают историю о том, как Меркадер зарубил Троцкого ледорубом по заданию советской разведки. На самом деле, это была вторая попытка покушения, а первая выглядела куда менее изящно. Группу под кодовым именем «Конь», набранную из вчерашних рабочих и крестьян, послали взять штурмом мексиканскую резиденцию Троцкого в стиле мафиозных разборок 1930-х. Как и почему операция провалилась — в материале «Газеты.Ru».

Красный вожак не у дел

Лев Троцкий был главным организатором Октябрьской революции, все лето 1917 года разлагая солдат Петроградского гарнизона в ходе личных разговоров. Был он и отцом Красной армии со всеми ее характерными чертами, включая принцип выполнения приказов любой ценой и насаждения дисциплины самыми жесткими методами, включая массовые расстрелы. Невероятно энергичный, не имеющий никаких внутренних «тормозов», он наголову разгромил белые движения всего за год войны, не прослужив до этого в армии ни дня.

Однако с прекращением боевых действий, когда на первом месте оказался вопрос восстановления хозяйства, Троцкий остался не у дел. Экономикой он надеялся управлять так же, как революционными войсками, то есть, путем расширения политики военного коммунизма и де-факто введения крепостного права для рабочих заводов, чтобы они не могли их покинуть. Более гибкий и прагматичный Ленин вместо этого выбрал путь либерализации экономики и НЭПа.

Выбор оказался крайне удачным, что вкупе с любовью Троцкого к жестким методам не добавляло ему симпатий. Вдобавок, он легко наживал врагов, был очень самоуверен и демонстративно читал на партийных собраниях французские романы, показывая, как он презирает все, что не касается мировой революции.

close Лев Троцкий, 1920 год РИА Новости

В Советском Союзе, который постепенно превращался из революционной вольницы в жесткое партийно-бюрократическое тоталитарное государство, такой человек выжить не мог. К концу 1927 года Троцкий закономерно проиграл партийную борьбу Сталину, который вскоре станет единоличным вождем, и был выслан сначала в Алма-Ату, а затем, в 1929 году, и заграницу. Высылка из СССР была почетной: бывшего вождя Красной армии не выбросили под руки с поезда по пересечении границы. Его отправили с женой и старшим сыном, который был внешне неотличим от отца, на теплоходе в Стамбул, позволив забрать огромный личный архив.

Ликвидация конкурентов

Изгнание не положило конец борьбе внутри левого фланга, а наоборот — разожгло ее. В Советском Союзе Троцкого объявили врагом революции и агентом всех разведок, мечтающим восстановить капитализм и дирижирующим целой подрывной сетью шпионов и предателей. К 1936 году Сталин достиг такой власти, что уже бы мог издать декрет, что солнце восходит на западе, и его бы без колебаний приняли как должное. Такое влияние вылилось в серию Московских процессов, в ходе которых были расстреляны десятки старых большевиков по обвинению в «троцкистском заговоре» с цепью убийства Сталина и захвата власти в СССР.

Троцкий, скитаясь в эмиграции по разным странам, не оставался в долгу. Он разоблачал культ Сталина, обвинял того в бонапартизме (авторитарной реакции, замаскированной революционными символами), строительстве бюрократической вертикали власти и предательстве Революции.

В сущности Троцкий был прав, с оговоркой, что его собственная политическая программа была ничуть не лучше. В 1938 году изгнанник организовал Четвертый интернационал в противовес сталинскому Третьему — организации, которая в теории должна была координировать пролетариат для борьбы за революцию, но фактически стала полулегальной ветвью ОГПУ/НКВД под контролем московских властей.

close Лев Троцкий, 1935 год Keystone/Getty Images

Это был очень серьезный вызов Сталину. Едва ли Троцкий мог рассчитывать въехать на коне в Кремль, но за рубежом среди левых активистов авторитет двух ветвей коммунизма был примерно равен. Особенно к троцкизму (настоящему, а не осужденному на Московских процессах) тяготели сочувствующие левым либералы, широко представленные в культурной среде и не готовые принять сталинский казарменный социализм.

На совещании с руководством НКВД в 1938 году Сталин сказал: «Троцкий, или как вы его именуете в ваших делах, «Старик», должен быть устранен в течение года, прежде чем разразится неминуемая война. Без устранения Троцкого, как показывает испанский опыт, мы не можем быть уверены, в случае нападения империалистов на Советский Союз, в поддержке наших союзников по международному коммунистическому движению. Им будет очень трудно выполнить свой интернациональный долг по дестабилизации тылов противника, развернуть партизанскую войну».

Группой боевиков было поручено руководить Павлу Судоплатову — начальнику Испанского отделения Иностранного отдела НКВД. Выбор «испанской» линии был очевиден: на тот момент Троцкий жил в Мексике, а после победы Франко в Гражданской войне в Испании туда сбежало множество левых активистов, вместе с инфильтрированной чекистской агентурой.

close Павел Судоплатов Wikimedia Commons

Операция обещала быть сложной. У НКВД не было никаких выходов на ближнее окружение Троцкого. С учетом его бдительности, как старого подпольщика, не исключалось, что резиденцию и вовсе придется брать штурмом.

Непосредственно командовал операцией советский разведчик Наум Эйтингон, сформировавший для этого две независящие друг от друга ударные группы: «Конь» под началом мексиканского художника, ветерана войны в Испании Давида Сикейроса, и «Мать» под руководством революционерки Каридад Меркадер, также прошедшей Испанию. «Мать» была ориентирована на попытку внедрения Рамона Меркадера через личные связи, «Конь» же должна была действовать более прямолинейно.

Гангстеры

Троцкий жил на вилле Койякане в пригороде Мехико, арендуя ее у местного живописца Диего Риверы. Группа Сикейроса сразу стала планировать гангстерский налет, для подготовки которого получила от агентуры НКВД планы комнат. От советской разведчицы Де лас Эрас Гавилан, контактировавшей с троцкистами во время жизни в Норвегии, были получены характеристики охраны, а так же инсайдерская информация о том, как в окружении Троцкого проходит работа. Тем не менее разведчики не были готовы атаковать окруженную высоким забором виллу, как в боевиках, с криками «ура».

В конце 1939 года НКВД все же удалось подобраться к цели. Специалист по истории Латинской Америки и коммунистический активист Иосиф Григулевич смог подружиться с одним из охранников Троцкого, Шелдоном Хартом. В ночь на 24 мая, в предрассветный час, Григулевич постучался в ворота виллы, и Харт открыл их. За ними стояла группа боевиков из примерно 20 человек , одетая в форму мексиканской полиции и армии. Под дулом автоматов она заставила Харта отвести их к Троцкому.

close Иосиф Григулевич, 1981 год Соловьев/РИА Новости

Войдя в здание, налетчики расстреляли комнату, где находился изгнанный красный вождь. Опустошив магазины и убив Харта, чтобы он не мог их опознать, Сикейрос и его подельники скрылись.

Троцкий пережил нападение, спрятавшись вместе с женой под кроватью. Ему повезло, что атакующие были неопытными террористами и не догадались зачистить помещение, возможно, опасаясь засады. Троцкий выжил, а боевиков и Сикейроса арестовали, — единственного из всей агентурной сети. Нарочитая нелепость покушения навела многих коммунистов на мысль, что любитель ярких жестов Троцкий просто инсценировал нападение, но полицейское расследование заставило отбросить эту версию. Дом укрепили наподобие военного опорного пункта и приставили для охраны несколько полицейских нарядов.

close Мексиканский художник Давид Альфаро Сикейрос на Красной площади в Москве, 1967 год О. Иванов/РИА Новости

Из-за задержки в цепи передачи сообщений доклад о налете поступил в Москву с задержкой, так что Сталин и Берия узнали о провале из новостей ТАСС. Глава НКВД был в ярости и вызвал Судоплатова к себе на дачу для разбирательства.

«Он жестом отослал меня в сад, где росли субтропические растения, посаженные им в надежде, что они сумеют выжить в суровом московском климате. Садом занимались его жена Нина, агроном по образованию, и сын Сергей. Берия представил меня им и прошел со мной в дальний угол сада. Он был взбешен. Глядя на меня в упор, он начал спрашивать о составе одобренной мною в Париже группы и о плане уничтожения Троцкого. Я ответил, что профессиональный уровень группы Сикейроса низок, но это люди, преданные нашему делу и готовые пожертвовать ради него своими жизнями», — писал Судоплатов после выхода на пенсию.

Объяснение было принято, и надежды были возложены на группу «Мать». Как известно, Меркадер преуспел и зарубил Троцкого ледорубом, отправившись за это в тюрьму на 20 лет.

Так НКВД со второй попытки смогло ликвидировать одну из важнейших угроз своему зарубежному влиянию.