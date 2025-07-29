«Нельзя доверять жизни русских»: мигрантам хотят запретить работать в такси по всей России

В Госдуме предложили распространить запрет на работу мигрантов в такси, введенный в Петербурге, на всю Россию. По мнению депутата Михаила Матвеева, такая мера повысит безопасность перевозок и перераспределит рабочие места в пользу граждан РФ. Идею поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявивший, что «нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам». При этом в профсоюзе такси считают запрет «глупым пиар-ходом».

Зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев предложил распространить запрет на работу мигрантов в такси, ранее введенный в Санкт-Петербурге, на всю Россию. Об этом он заявил в интервью изданию «Абзац».

Матвеев заявил, что введенные в Петербурге и Самарской области ограничения на работу мигрантов на транспорте повысят безопасность граждан.

«Это правильно, потому что вообще необходимо очень ответственно относиться к работе общественного транспорта, в том числе такси.

Есть необходимость в том, чтобы распространить такой запрет на [всей] территории России», — подчеркнул депутат.

По словам Матвеева, запрет не будет распространяться на новых граждан РФ, а также граждан Киргизии, Казахстана и Армении. Ограничения будут действовать только в отношении граждан Таджикистана и Узбекистана.

При введении таких мер может произойти перераспределение рабочих мест в пользу граждан России, добавил Матвеев.

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что его партия будет готова поддержать такой запрет на федеральном уровне.

«ЛДПР поддерживает решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова запретить мигрантам водить такси в Северной столице <…> Говоря о повсеместном внедрении такой практики, то в целом безусловно — да, но нужно посмотреть на результаты этой практики в Санкт-Петербурге, чтобы избежать несостыковок», — подчеркнул он.

Слуцкий сообщил, что за 2024 год количество ДТП с летальным исходом по вине мигрантов выросло на 24% — это больше 2 тыс. аварий в крупных городах.

«Нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам, причем склонным к агрессивному вождению», — подчеркнул он.

Запрет в Санкт-Петербурге

Накануне губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о запрете на работу в такси для иностранных граждан до конца 2025 года. Речь идет о тех, кто работает по патенту — документу, подтверждающему право иностранного гражданина, приехавшего в Россию по безвизовому режиму, осуществлять трудовую деятельность в стране .

Власти города предоставили работодателям трехмесячный переходный период для завершения трудовых отношений с иностранцами и найма новых сотрудников в сфере такси и аренды автомобилей с водителем, сообщили в пресс-службе Смольного.

Там пояснили, что решение направлено на повышение качества и безопасности услуг в такси, а также на создание дополнительных рабочих мест для граждан России. В течение 2025 года чиновники планируют проанализировать социально-экономические последствия инициативы и принять решение о возможном продлении запрета на 2026 год.

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Изначально обсуждалось более масштабное ограничение — запрет на работу по патенту не только в такси, но и в сфере доставки с 1 июля. Однако вместо этого в силу вступили новые требования к передвижению и внешнему виду курьеров.

Аналогичные меры ранее были введены и в других регионах. Так, в Нижегородской области запретили мигрантам с патентами работать в доставке, медицине и общественном питании, а в Ямало-Ненецком округе — в транспортной отрасли.

«Пиар-ход»

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что запрет «выдавит» мигрантов в другой регион или заставит уйти в доставку.

«Напомню, что в Госдуме мы тоже уделяем большое внимание вопросу формирования правового поля в вопросе трудовой миграции и ужесточению законодательства. Потому что работа в России — это задача закрыть потребность в конкретном специалисте на конкретном рабочем месте с конкретными датами контракта, а не приглашение его семьи на ПМЖ, пользование льготами и всей социальной инфраструктурой, образование целых районов приезжих, рост криминала и так далее. Другой вопрос, что эксперимент с водителями такси может «выдавить» часть таксистов в другие регионы, где такой запрет еще не действует, а также спровоцировать их уход в службы доставки», — сказал депутат.

В свою очередь председатель московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов заявил «Газете.Ru», что запрет петербургского губернатора мало на что повлияет.

«Трудовых мигрантов, которые покупают патент на работу в Российской Федерации, в такси крайне мало. То есть какого-то существенного влияния это на изменение цен, на доступность такси не окажет », — пояснил он.

Кодолов назвал решение властей города «глупым пиар-ходом», отметив, что такое небольшое количество мигрантов будет легко заменить.

«Это небольшое количество мигрантов заменить, которые не смогут работать в такси, будет элементарно — это десятки, может быть, около сотни будет на весь город. Это не то количество. Основная их часть уже либо получила гражданство и работает как граждане Российской Федерации, используя ИП, либо это физические лица со статусом самозанятого. А по-другому никак. То есть никакого влияния это не окажет. Это просто пиар-ход довольно-таки глупый», — подчеркнул он.