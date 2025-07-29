«Глупый пиар-ход»: в профсоюзе такси оценили запрет на работу мигрантов в Петербурге

Запрет на работу иностранцев на основании патентов в такси в Санкт-Петербурге до конца 2025 года ни на что не повлияет, поскольку таких специалистов в России крайне мало. Об этом «Газете.Ru» заявил председатель московского профсоюза такси «Добро» Николай Кодолов.

«Трудовых мигрантов, которые покупают патент на работу в Российской Федерации, в такси крайне мало. То есть какого-то существенного влияния это на изменение цен, на доступность такси не окажет. То, как Беглов заявил, что у работодателей будет какое-то время, это их подстегнет что-то менять — трудовых отношений и работодателей в такси нет практически нигде. Если кто-то мне найдет хотя бы пару десятков работающих трудовых мигрантов по трудовым отношениям с выплатой официальной заработной платы без серых конвертов и так далее, я очень горячо пожму ему с большим удовольствием руку за проделанную работу. Но такого с вероятностью 99 и много девяток после запятой процентов не будет. Может быть, где-то кто-то там использует какие-то кривые схемы, но фактически в Санкт-Петербурге со стопроцентной долей вероятности этого нет», — сказал он.

Кодолов назвал решение властей города «глупым пиар-ходом», отметив, что такое небольшое количество мигрантов будет легко заменить.

«Это небольшое количество мигрантов заменить, которые не смогут работать в такси, будет элементарно — это десятки, может быть, около сотни будет на весь город. Это не то количество. Основная их часть уже либо получила гражданство и работает как граждане Российской Федерации, используя ИП, либо это физические лица со статусом самозанятого. А по-другому никак. То есть никакого влияния это не окажет. Это просто пиар-ход довольно-таки глупый», — подчеркнул он.

28 июля Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, согласно которому иностранцам, трудящимся на основании патентов, запрещается работать в такси до конца 2025 года. Власти города заявили, что это решение было принято для повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для россиян.

Для предпринимателей установили трехмесячный переходный период, который даст возможность завершить действующие трудовые отношения с иностранцами и подобрать новых сотрудников.

Ранее в Госдуме заявили, что в РФ нужно разрешить использовать беспилотные такси, чтобы значительно снизить количество мигрантов.