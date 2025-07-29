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«Выдавит в другие регионы»: в Госдуме оценили запрет на работу мигрантов в такси в Петербурге

Депутат Федяев: мигранты в Петербурге могут уйти из такси в доставку после запрета работать
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Запрет на работу иностранцев на основании патентов в такси в Санкт-Петербурге до конца 2025 года может «выдавить» их в другой регион или заставить уйти в доставку. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев, отметив, что регион имеет право проводить подобные «эксперименты».

«Санкт-Петербург всегда идет своим путем в регулировании транспортной отрасли, пользуясь теми полномочиями, которыми мы наделяем субъекты в рамках действующих законов. Если в городском дептрансе понимают, что такси справится без привлечения мигрантов, это не повлияет на стоимость поездки и время ожидания машины, и если есть все правовые основания провести эксперимент – они могут это сделать. Напомню, что в Госдуме мы тоже уделяем большое внимание вопросу формирования правового поля в вопросе трудовой миграции и ужесточению законодательства. Потому что работа в России — это задача закрыть потребность в конкретном специалисте на конкретном рабочем месте с конкретными датами контракта, а не приглашение его семьи на ПМЖ, пользование льготами и всей социальной инфраструктурой, образование целых районов приезжих, рост криминала и так далее. Другой вопрос, что эксперимент с водителями такси может «выдавить» часть таксистов в другие регионы, где такой запрет еще не действует, а также спровоцировать их уход в службы доставки», — сказал он.

28 июля Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал указ, согласно которому иностранцам, трудящимся на основании патентов, запрещается работать в такси до конца 2025 года. Власти города заявили, что это решение было принято для повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для россиян.

Для предпринимателей установили трехмесячный переходный период, который даст возможность завершить действующие трудовые отношения с иностранцами и подобрать новых сотрудников.

Ранее в профсоюзе такси назвали «глупым пиар-ходом» запрет на работу мигрантов в Петербурге.

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