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Мигрантам могут запретить работать в такси по всей России

ЛДПР предложит запретить мигрантам водить такси в РФ после решения Белова
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Vereshchagin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

Партия ЛДПР будет готова на федеральном уровне поддержать запрет мигрантам работать водителями такси после решения властей Санкт-Петербурга ввести такой запрет в Северной столице. Об этом «Газете.Ru» заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

«ЛДПР поддерживает решение губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича Беглова запретить мигрантам водить такси в Северной столице <…> Говоря о повсеместном внедрении такой практики, то в целом безусловно — да, но нужно посмотреть на результаты этой практики в Санкт-Петербурге, чтобы избежать несостыковок», — подчеркнул он.

По словам Слуцкого, ЛДПР будет готова поддержать эту инициативу на федеральном уровне.

Как сообщил глава партии, количество ДТП с летальным исходом по вине мигрантов за прошлый год выросло на 24%. Это больше 2 тысяч аварий в крупных городах.

«Нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам, причем склонным к агрессивному вождению», — подытожил он.

28 июля Беглов подписал постановление о том, что иностранцам запрещается работать в такси в Санкт-Петербурге до конца 2025 года.

Уточнялось, что это решение власти города приняли с целью повышения качества и безопасности услуг такси, а также для создания дополнительных рабочих мест для российских граждан.

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