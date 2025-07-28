«А почему не Telegram?»: в Думе и РКН ответили на слухи о блокировке WhatsApp

Роскомнадзор предостерег пользователей от распространения слухов о возможной блокировке мессенджера WhatsApp и VPN-сервисов, призвав не доверять непроверенной информации. Ранее журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о блокировке мессенджера с 1 августа. В Госдуме информацию назвали «вбросом несостоятельных источников», в Фонде развития цифровой экономики — хайпом.

Роскомнадзор прокомментировал слухи о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская) и иностранных VPN-сервисов, призвав россиян доверять только официальной информации.

«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации», — сообщили в ведомстве, подчеркнув, что решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский назвал «вбросом несостоятельных источников» сообщения о блокировке WhatsApp.

При этом он особо подчеркнул, что ко всем иностранным платформам есть претензии в части невыполнения российского законодательства, локализации данных и противодействия мошенничеству.

«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя сообщение о возможной блокировке мессенджера WhatsApp с 1 августа, отметил, что по этому вопросу слухам доверять нельзя, так как достоверной информацией их распространители не обладают, а лишь пользуются хайповой у населения темой.

«Утверждать, что это произойдет именно с WhatsApp — странно... А почему не Telegram, или оба мессенджера? Я подозреваю, что мы все будем неправы. Роскомнадзор может закрыть почти все, так как для этого есть все технические средства», — подчеркнул эксперт.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова сообщила о возможной блокировке мессенджера с 1 августа, уточнив, что WhatsApp должны были заблокировать еще 1 июля, но «что-то пошло не так». Как подчеркнула она в своем посте в Telegram, мессенджер уже пытались блокировать в некоторых регионах России, и их жители временно переставали получать звонки от мошенников. Кашеварова назвала WhatsApp мессенджером мошенников, вербовщиков и ВСУ.

Дорогу конкуренту?

24 июня президент Владимир Путин подписал закон о создании в России национального мессенджера Max, который будет интегрирован с «Госуслугами» и другими сервисами. В нем будут доступны сообщения и звонки, как и в WhatsApp. Закон вступает в силу с сентября. Max запускает корпорация VK.

Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил на форуме «Территория смыслов», что Max вполне сможет составить конкуренцию и Telegram, и WhatsApp.

«Мы рассчитываем, что все-таки Max зайдет на рынок и попробует отвоевать долю в честной конкурентной борьбе, а не с помощью блокировок. Я считаю, что так оно и случится, потому что подтверждение личности, интеграция с госсервисами — это то, чего сегодня нет на рынке», – отметил Горелкин.

Ранее Горелкин посоветовал WhatsApp начать «готовиться к уходу с российского рынка».

«Кто станет претендентом на долю WhatsApp, думаю, всем понятно – это национальный мессенджер. И, конечно, мы ждем от него реализации уникальных функций, о которых мы говорили во время обсуждения соответствующего законопроекта: верификация пользователей через «Госуслуги», интеграция с другими госсервисами, поддержка цифрового ID, электронной подписи и так далее», – подчеркнул он.

В настоящее время WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% россиян, на втором месте по суточному охвату находится Telegram (55%).