«Нелепый вброс»: в Госдуме отреагировали на слухи о блокировке WhatsApp с 1 августа

Российская журналистка Анастасия Кашеварова заявила, что с 1 августа заблокируют на территории России WhatsApp и VPN. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что информация — «очередной нелепый вброс».

«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] – очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал он.

В своем посте журналистка Кашеварова подчеркнула, WhatsApp – мессенджер мошенников, вербовщиков и ВСУ. Она заявила, что маршруты журналистов, военных на СВО противник узнал через WhatsApp.

Ранее задолженность по штрафам WhatsApp превысила 20 млн рублей.