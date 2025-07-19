Британская газета The Times утверждает, что убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич причастен к подрыву газопроводов «Северный поток». По информации издания, за ликвидацией разведчика, который также участвовал в операциях в Курской области, якобы стоят российские спецслужбы. Кроме того, есть версии о причастности не только криминальных кругов, но и лично Владимира Зеленского.

Полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Воронич, застреленный в Киеве, был одним из «координаторов» подрыва газопроводов «Северный поток», пишет британская газета The Times со ссылкой на источники.

Воронич поступил в элитное спецподразделение СБУ «Альфа» и участвовал в операциях в Курской области. Кроме того, он был инициатором убийства командира батальона «Призрак» Алексея Мозгового в 2015 году, подчеркнуло издание.

«Полковник даже использовал морские беспилотники против российского Черноморского флота и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который, по данным Washington Post, «координировал» бомбардировку трубопровода «Северный поток», — говорится в публикации.

Любая из этих связей «могла привести к тому, что он [Воронич] стал целью россиян», утверждает газета The Times. Аналогичной позиции придерживается СБУ. Издание не приводит каких-либо доказательств.

В материале отмечается, что Воронич был «спокойным, очень тихим человеком, который поддерживал себя в отличной физической форме». Один из собеседников издания добавил, что 50-летний разведчик, несмотря на возраст, «часто добровольно шел на опасные задания» .

«Пять прицельных выстрелов». В Киеве убит полковник СБУ В Киеве застрелили сотрудника Службы безопасности Украины Ивана Воронича. Его тело с огнестрельными... 10 июля 17:49

Тело Воронича нашли 10 июля в Голосеевском районе украинской столицы с пятью огнестрельными ранениями. Полковника похоронили во Львове 13 июля.

Кто может стоять за убийством Воронича?

Британская газета The Guardian сообщила, что к расправе над Вороничем причастна украинская ячейка запрещенной на международном уровне ультраправой организации The Base, лидер которой проживает в Санкт-Петербурге.

«Расстрел полковника СБУ — это не конец, а только начало», — цитирует издание текст заявления группировки, опубликованный в Telegram.

В публикации подчеркивается, что участники группировки «гордятся своими соратниками», ответственными за убийство. Кроме того, неонацисты пригрозили другим украинским деятелям и пообещали продолжить «охоту».

«Источники в сфере борьбы с терроризмом изучили сообщения [группировки] и заявили, что они выглядят правдоподобными», — добавила газета.

По словам главы комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, к ликвидации Воронича причастны президент Украины Владимир Зеленский и британские спецслужбы.

«Есть точная проверенная информация, полученная от источников из окружения Зеленского, что американцы планировали продавить назначение Воронича на должность главы СБУ. Поэтому убийство Воронича — это однозначно скоординированные действия Зеленского и британских спецслужб», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Мотив украинского лидера и стоящих за ним спецслужб состоял в том, чтобы американцы не усилили свой контроль за спецслужбами Украины, добавил Рогов.

Главный редактор украинского издания «Цензор» Юрий Бутусов сообщил, что к расправе над Вороничем причастны граждане Азербайджана Хагани Гулализада и Нармин Гулиева .

«Оба, как утверждает Бутусов, связаны с криминальными кругами в РФ», — писала «Страна.ua».

По его информации, выстрелы произвел Гулализада, а Гулиева была его сообщницей. Впоследствии их ликвидировали украинские спецслужбы.

«Многие знают, кто это взорвал»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Позже начали появляться сообщения о предполагаемой причастности Украины к теракту. В августе прошлого года американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники писала, что идея взорвать газопроводы возникла в мае 2022 года во время пьяного разговора старших офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бизнесменов в баре.

«Вся эта история родилась из ночи крепкого пьянства и железной решимости горстки людей», — говорил один из офицеров, обсуждавший план по реализации подрыва «Северных потоков».

При этом Центральное разведывательное управление США требовало от Зеленского отменить подрыв газопроводов, узнала WSJ. В итоге украинский лидер согласился и поручил экс-главкому ВСУ Валерию Залужному отменить операцию. Но тот ослушался.

«Многие знают, кто взорвал»: Трамп исключил причастность России к диверсии на «Северных потоках» Дональд Трамп встретился с журналистами в Белом доме и заявил, что Россия и Украина «готовы... 06 мая 09:08

В мае текущего года президент США Дональд Трамп намекнул, что может выяснить, кто в действительности осуществил диверсию на «Северных потоках».

«Вероятно, если бы я спросил определенных людей, то я бы смог сказать вам, не тратя много денег на расследование. Думаю, многие знают, кто это взорвал», — сказал Трамп журналистам.

В июне посол России в ФРГ Сергей Нечаев сообщил ТАСС, что Россия пока не получила от немецкой стороны результатов расследования подрывов газопроводов. Дания и Швеция отказались проводить следственные действия.