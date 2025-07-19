Выбирают добро: как волонтерство стало главным трендом российской молодежи?

На Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» закончилась вторая смена «Добро», проходившая с 13 по 17 июля в формате «Добро.Конференции». Она объединила 600 участников в работе над укреплением социального суверенитета России и поддержкой авторских инициатив для развития регионов.

Архитектором смены стала система социального развития «Добро.рф», а ее участниками — руководители и сотрудники Добро.Центров и ресурсных центров добровольчества, представители федеральной программы «Обучение служением», члены федерального клуба Премии #МЫВМЕСТЕ, представители федеральных и региональных органов власти, лидеры общественного мнения и лучшие добровольцы России. О том, как добровольчество становится зрелой гражданской позицией, а добро говорит на языке правды, согласия и соучастия, — на «Газете.ру».

«Неравнодушие, искренность и чистота помыслов»

Идеи служения обществу и сплоченности возвращаются к молодому поколению. По данным опроса ВЦИОМ и РО «Знание», 92% зумеров выразили готовность к оказанию помощи — это наивысший показатель среди всех поколений. По словам президента России: именно молодые люди, их энергия и желание служить своему народу и стране — основная движущая сила многих добровольческих, волонтерских начинаний.

«Ваше неравнодушие, искренность и чистота помыслов, стремление приносить пользу людям заслуживают искренней благодарности и всемерной поддержки… Будем и впредь оказывать всемерную поддержку развитию волонтерства», — сказал он в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции. Современная молодежь осознанно выбирает путь служения обществу и помощи людям, о чем свидетельствует интерес к волонтерской смене «Территории смыслов».

Выступая на открытии смены «Добро», вице-премьер правительства России Дмитрий Чернышенко поблагодарил волонтеров за поддержку участников СВО и помощь жителям приграничных территорий. Он отметил, что добровольцы выполнили более 650 тыс. заявок и реализовали более 600 гуманитарных миссий в Донбассе и на приграничных территориях. Вице-премьер также подчеркнул вклад волонтеров в ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Анапе и помощь в борьбе с пожарами в Забайкальском крае.

По словам Дмитрия Чернышенко, в России уже действует 88 региональных центров по развитию добровольчества, более одной тысячи «Добро.Центров» и 3,5 тысячи штабов #МыВместе, а на платформе «Добро.РФ» было совершено более одного миллиона добрых дел.

«Мы понимаем, что это на самом деле только начало большого пути, учитывая ту задачу, которую поставил нам президент: почти половина всей молодежи должна быть вовлечена в волонтерскую и общественную деятельность. Уверен, что для совершенствования платформы необходимо будет расширять ее функционал. Такое поручение правительство давало, но я вижу, что вы своими делами сами подсказываете, какими эти мероприятия должны быть», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Доброволец России

На смене впервые в истории «Территории смыслов» прошло награждение нагрудным знаком «Доброволец России», который волонтерам, творящим добро в самых разных сферах в различных регионах страны, вручил заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Одной из первых награжденных стала Валентина Шустова, которая с мая 2023 года работает специалистом по работе с молодежью Муниципального казенного учреждения «Объединение подростковых и молодежных клубов «Перекресток» города Кирова.

«Я со школьной скамьи занимаюсь добровольчеством, пыталась помочь и ДК нашему местному, и пенсионерам, кто обращался. Потом это все переросло и в мою рабочую деятельность», — рассказала она. Ее сегодняшняя общественная деятельность тоже связана с добровольчеством. Она поисковик, член Поискового движения России. Они поднимают останки бойцов времен Великой Отечественной войны, перезахоранивают, ищут родственников.

«И моя общественная деятельность, и рабочая связаны с добровольчеством, так что я 24 на 7 в этой сфере. Несу добро и позитив в мир и пытаюсь на своем примере, на своем опыте показать молодому поколению, что значит творить добро», — сообщила обладатель нагрудного знака «Доброволец России». Она уверена, что нельзя считать себя человеком, если ты не оказал помощь ближнему.

«У меня принцип всегда помогать, я без этого я уже, наверное, жить не могу», — рассказала Валентина Шустова, подчеркнув, что испытывает от этого счастье.

Еще один награжденный нагрудным знаком «Доброволец России — частный предприниматель Георгий Титов. Он руководитель движения #МЫВМЕСТЕ в Краснодарском крае, участник ликвидации разлива нефтепродуктов на черноморском побережье. На сегодняшний день штабом было передано более 2000 тонн гуманитарной помощи для жителей новых территорий Российской Федерации, приграничных территорий, а также военнослужащих.

Заяна Абдулова из республики Калмыкия, также получившая нагрудный знак «Доброволец России», с 2017 года активно ведет добровольческую деятельность. В 2020 году приняла активное участие во Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в борьбе с коронавирусной инфекцией. Так же в 2020 году реализовала проект — Республиканский реабилитационный центр для детей-подростков с девиантным поведением «Войны Света». В 2024 году стала руководителем Структурного подразделения ОО «Сар — Герел» РК — Добро.Центр »Элиста».

За это время провела и приняла участие в более 80 мероприятий города Элиста и республики Калмыкия, в семи образовательных форумах по добровольческой деятельности. Под ее руководством Добро. Центр «Элиста» вошел в топ-150 «Добро.Центров» по итогам мониторинга деятельности и стал Номером 1 в регионе. На регулярной основе она собирает и возит гуманитарную помощь в Белгород и зону СВО. Второй год успешно реализует Федеральный проект по благоустройству «Формирование комфортной городской среды».

«Я помогаю развитию добровольчества среди всей молодежи Республики Калмыкия, потому что верю, что мы одна большая семья и обязаны помогать друг другу, — сообщила она. — Мы планируем пройти новую акселерацию, стать ресурсным Добро.центром и по всей республике открыть еще Добро.центры, которые будут работать совместно с нами, помогать развитию добровольчества».

По словам Заяны Абдуловой, возможность приносить добро, дает ей силу, энергию, новые эмоции, впечатления и веру, что всегда все будет обязательно хорошо.

«Просто помочь, сделать доброе дело и ощутить от этого облегчение»

Полина Гамзатова из республики Дагестан занимается волонтерством два с половиной года, чаще всего, по ее словам, помогает на форумах, выступает в рамках альтернативных программ и площадок. «А так я занимаюсь просто волонтерством любым, куда позовут, какая программа понравится, там отзываюсь», — рассказала она. Более полутора лет Полина отработала педагогом-волонтером в профцентре, занималась абсолютно бесплатно с детьми из трудных семей и сиротами, подтягивала их по школьной программе.

«Когда ты любишь детей, это не сложно, просто нужно найти немножечко времени от основной работы. Наоборот, мне это какую-то даже энергию давало для того, чтобы еще больше как-то обучиться, повысить свою квалификацию, чтобы чему-то еще более интересному научить этих ребят», — признается она.

По ее словам, Полина уже не представляет свою жизнь без волонтерства. Ей нравится работать и взаимодействовать вне формата и каждый раз в разных ситуациях, в разных мероприятиях гораздо больше, чем на постоянной работе, когда нужно сидеть за компьютером и делать какие-то отчеты.

«Волонтерство — это, мне кажется, важный в принципе ресурс в жизни каждого, возможность уйти от формата и просто помочь, сделать доброе дело и ощутить от этого облегчение у себя на душе в первую очередь. И понять, что ты можешь пригодиться обществу не только из-за своих каких-то профессиональных знаний, а потому что ты есть», — считает дагестанский волонтер Полина Гамзатова.

А Кузовкова Дарья из республики Марий Эл — волонтер культуры, и последние два года участие в добровольческой и благотворительной деятельности стало важной частью ее жизни.

Она уже смогла внести значительный вклад в развитие регионального культурного сообщества, проявляя инициативу и активность в самых разных проектах. «Я творческая личность и также являюсь волонтером культуры у нас на базе Доброцентра в музее истории археологии Йошкар-Олы, на форуме мы поделились своим опытом проведения исторических квестов в школах, садиках, колледжах и узнали много нового из волонтерских практик в других регионах», — рассказала она.

Дарья сообщила, что для нее всегда мероприятия — это эмоции, новые знакомства и новые знания. «Когда я раньше не занималась волонтерством, я даже не знала, какие у нас мероприятия в городе проводятся. А теперь я в курсе всех событий, для меня это очень интересно, я прихожу на них, еще и помогаю, и получаю отдачу от этого», — подчеркнула она.

По ее признанию, на смене «Добро» она чувствовала себя среди единомышленников, таких же людей, как она, готовых делиться добром, возможностями, опытом своих «Доброцентров» или волонтерства, и ощущала себя частью этого прекрасного сообщества.

«Такие люди формируют моральный каркас новой России»

На смене «Добро» прошла и панельная дискуссия «Вовлечение ветеранов СВО в программы наставничества», на которой более 600 участников вместе с ведущими экспертами обсудили существующие вызовы сферы, пути совершенствования системы наставничества и проанализировали опыт ветеранов специальной военной операции и способы его передачи молодому поколению через воспитательную работу.

«Воспитывать молодое поколение нужно через обучение. Наставничество должно быть искренним, а сделанное добро – от души. Настоящий наставник жертвует личным ради других и не ждёт ничего в ответ. Участники СВО знают об этом как никто другой», — подчеркнул в своем выступлении ветеран специального подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ России, руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк», депутат совета депутатов г.о. Красногорск Илья Шадриков.

А участник СВО, директор фонда «Победа», депутат Совета депутатов городского округа Жуковский, координатор по работе с общественными организациями и политическими проектами Ассоциации ветеранов СВО Денис Козлов рассказал, что именно желание подарить детям лучшее будущее мотивировало его отправиться на передовую. «Единственное, что нас всех объединяет — это наша страна. Это Россия. И будущее наше — это Россия и дети. От того, что мы заложим в их души, зависит то, каким будет наше завтра», — подчеркнул он.

По словам политолога Данилы Гуреева, «Территория смыслов» показала, что именно ветераны СВО должны быть в авангарде формирования ценностей у нового поколения россиян.

«Их участие в смене «Добро» очень важно — бойцы лучше других могут передать молодежи ценности взаимовыручки, сплоченности и служения обществу. Обсуждение наставнических программ с привлечением бойцов СВО стало одной из центральных тем дискуссий, ведь такие люди формируют моральный каркас новой России», — подчеркнул он.

«В подрастающем поколении ярко раскрылась ценность коллективизма и соучастия»

Прошедшая смена «Добро» была высоко оценена российскими экспертами. По мнению политолога Петра Колчина, пример участников смены «Добро» показывает, что российская молодежь — это активные, ответственные и инициативные юноши и девушки, которые видят своей внутренней задачей помогать ближним. «В подрастающем поколении ярко раскрылась ценность коллективизма и соучастия — важная часть российского культурного кода. Глубоко ошибались те, кто говорил, что подрастающее поколение россиян уже отравлено западным культом индивидуализма и гедонизма», — подчеркнул он.

«Волонтерство в России всегда было социальным лифтом для молодых и перспективных ребят. В этом простая истина: только отдавая, можно получить что-то взамен», — отметил политолог Артем Зорин.

Сегодня, по его словам, государство дает отличные возможности для самореализации молодым ребятам, а форум «Территория смыслов» уже 11 лет кряду аккумулирует на своей площадке здоровые силы общества, ориентированные на служение.

Врач-онколог, член Экспертного клуба «Дигория», председатель ВОД «Волонтеры-медики» Анна Бабкина рассказала, что сегодня волонтеры включаются в решение самых разных проблем: они оказывают помощь участникам СВО, помогают социально уязвимым категориям населения, вносят свой вклад в охрану окружающей среды и сохранение исторической памяти. Важной вехой в развитии волонтерства, по ее словам, стало создание платформы «Добро.РФ», которая объединяет более 6 миллионов волонтеров и 100 тысяч проектов.

Она отметила, что развитие сети «Добро.Центров» и работа тысячи штабов #МЫВМЕСТЕ по всей стране – это лишь некоторые из инициатив, которые стали возможны благодаря особому вниманию к добровольцам. Важно и то, считает Анна Бабкина, что Владимир Путин лично вручает премию «Мы вместе», что показывает приоритетность темы волонтерства для государства.

«Миллионов российских добровольцев по всей стране сегодня бы не существовало без активной поддержки президента России лично. Вовлеченность первого лица создает условия для того, чтобы волонтерство стало не просто модным трендом, а важной частью нашей повседневной жизни, в которой такие ценности, как милосердие и взаимопомощь, — не привилегия, а норма жизни», — подчеркнула врач-онколог, член экспертного клуба «Дигория», председатель ВОД «Волонтеры-медики». Она уверена, что с годами количество неравнодушных граждан и социально-значимых проектов будет только расти.