С видом на ракетный полигон: Ким Чен Ын открыл новый курорт в КНДР

24 июня лидер Северной Кореи Ким Чен Ын открыл новую масштабную туристическую зону в городе Вонсан на Кальмасском полуострове. На церемонии присутствовали посол России в КНДР Александр Мацегора и другие сотрудники российской дипмиссии. Центральное телеграфное агентство Кореи назвало открытие курорта «великим, знаменательным событием, радующим всю страну», и «прелюдией к новой эпохе» государственного туризма КНДР.

«Ким Чен Ын выразил уверенность, что волна счастья в Вонсан-Кальмаской прибрежной туристической зоне позовет райское завтра во всех уголках вышитой шелком чудесной родной земли и прославит привлекательное название как мировой туристической культурной зоны отдыха», — говорилось в сообщении ЦТАК.

На территории комплекса в Вонсане расположены отели, пансионаты, пляжи, спортивные площадки, магазины, рестораны и аквапарк. Однако его главная особенность — вид на ракетный полигон, где испытывают баллистическое оружие.

Свои двери для отдыхающих курорт откроет 1 июля и сможет принимать одновременно до 20 тыс. человек. Первый тур из России запланирован на 7 июля: помимо пляжного отдыха на побережье, российские туристы смогут посетить Пхеньян и горнолыжный курорт Масикрен.