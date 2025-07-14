На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Курорт впечатляет»: россиянам рассказали, во сколько обойдется пляжный отдых в КНДР

Турэксперт Мухина: на курорте Вонсан в КНДР нет системы «все включено»
true
true
true
close
KCNA

Отели на новом курорте Вонсан в Северной Корее не работают по системе «все включено», но могут предоставить россиянам достойный отдых. Об этом «Газете.Ru» заявила гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Вонсан может завоевать популярность в РФ.

«Курорт действительно впечатляет. Пятикилометровый пляж, белый песок, теплая морская вода. Достойные отели с трехразовым питанием. То есть по системе «все включено» они не работают. Сейчас у нас там отдыхает первая группа туристов, которую мы отправили. Сегодня они возвращаются и мы спросим у наших туристов впечатления. Я посещала этот курорт — инфраструктура позволяет провести комфортабельный отдых. На курорте есть все необходимое: аквапарк, рестораны, кафе, развлекательные центры, игровые автоматы», — сказала Мухина.

По ее словам, в среднем путевка на новый курорт в КНДР на 8 дней обойдется в 150 тыс. рублей с человека.

«В стоимость входит перелет ВладивостокПхеньян — Владивосток, Пхеньян — Вонсан — Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсионная программа, страхование и визирование. Рекомендую поехать туда отдохнуть», — добавила Мухина.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма» специально рассчитан на туристов из России. Он расположен на полуострове Кальма в КНДР и был открыт в июне 2025 года.

Площадь курортного города составляет 2,5 кв. км. На территории городка расположены 54 отеля, рестораны, СПА и развлекательные центры.

Преимуществом «Вонсан-Кальмы» называют чистые пляжи. Любителей экзотики может заинтересовать то, что с него также открывается вид на ракетный полигон для испытания баллистического оружия.

Ранее Лавров пообещал, что власти РФ поспособствуют увеличению турпотока на курорт Вонсан в КНДР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами