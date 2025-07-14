«Курорт впечатляет»: россиянам рассказали, во сколько обойдется пляжный отдых в КНДР

Турэксперт Мухина: на курорте Вонсан в КНДР нет системы «все включено»

Отели на новом курорте Вонсан в Северной Корее не работают по системе «все включено», но могут предоставить россиянам достойный отдых. Об этом «Газете.Ru» заявила гендиректор и руководитель туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина. До этого глава МИД РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Вонсан может завоевать популярность в РФ.

«Курорт действительно впечатляет. Пятикилометровый пляж, белый песок, теплая морская вода. Достойные отели с трехразовым питанием. То есть по системе «все включено» они не работают. Сейчас у нас там отдыхает первая группа туристов, которую мы отправили. Сегодня они возвращаются и мы спросим у наших туристов впечатления. Я посещала этот курорт — инфраструктура позволяет провести комфортабельный отдых. На курорте есть все необходимое: аквапарк, рестораны, кафе, развлекательные центры, игровые автоматы», — сказала Мухина.

По ее словам, в среднем путевка на новый курорт в КНДР на 8 дней обойдется в 150 тыс. рублей с человека.

«В стоимость входит перелет Владивосток — Пхеньян — Владивосток, Пхеньян — Вонсан — Пхеньян, проживание в отеле, трехразовое питание, экскурсионная программа, страхование и визирование. Рекомендую поехать туда отдохнуть», — добавила Мухина.

Курортный комплекс «Вонсан-Кальма» специально рассчитан на туристов из России. Он расположен на полуострове Кальма в КНДР и был открыт в июне 2025 года.

Площадь курортного города составляет 2,5 кв. км. На территории городка расположены 54 отеля, рестораны, СПА и развлекательные центры.

Преимуществом «Вонсан-Кальмы» называют чистые пляжи. Любителей экзотики может заинтересовать то, что с него также открывается вид на ракетный полигон для испытания баллистического оружия.

Ранее Лавров пообещал, что власти РФ поспособствуют увеличению турпотока на курорт Вонсан в КНДР.