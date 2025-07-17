«Все круто, но общаться не разрешали»: россиянка — о курорте в КНДР

В июне в Северной Корее открыли новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма» — он специально рассчитан на туристов из России. Жительница Владивостока Елена среди первых побывала на курорте и рассказала «Газете.Ru», удалось ли КНДР удивить россиян, чем кормили и развлекали гостей в Вонсане и удалось ли пообщаться с местными жителями.

Мне есть с чем сравнить отдых в Вонсане — в прошлом году побывала в Расоне (город в КНДР. — «Газета.Ru»). Молодцы северокорейцы, стараются. Побережье все чистое, с полпятого утра они уже добросовестно убирали весь берег протяженностью пять километров. Около каждой гостиницы отгорожена своя территория, зонтики, шезлонги, и все убрано. Мы как иностранцы для них были, у нас была огорожена территория, дальше находились наши корейские товарищи с детьми — cпортивный лагерь какой-то приезжал.

close Туристы в Вонсане, КНДР Из личного архива Елены

Что у них, что у нас — все убрано: ни травинки, ни былинки, везде стоят урны, раздевалки, душевые. Можешь подойти, ноги ополоснуть. Камеры хранения — около каждой зоны, где стоят шезлонги. Есть мини-кафе, где тебе все поджарят, отварят. И водичка в холодильнике лежит холодненькая. То есть все без проблем.

В гостиницах все абсолютно новенькое, чистенькое, персонал — как с картинки девчонки, услужливые, добрые. Естественно, они не разрешали фотографироваться .

Сами корейцы приветствовали нас горячо так, от всей души, доброжелательно махали, кричали: «Русские, русские!» Очень приятно было.

close Местные жители в Вонсане, КНДР Из личного архива Елены

Помимо пляжной зоны, есть велосипедная дорожка. Напрокат ты можешь взять велосипед и кататься столько времени, за сколько заплатил. Везде лавочки, очень зелено. Единственное, я бы хотела, чтобы было побольше детских площадок, потому что курорт все-таки рассчитан на более взрослый отдых. У меня, например, есть внучка, и я хотела бы туда приехать с ней — поэтому и обратила внимание, что детских площадок достаточно мало. Внучке моей бы было скучно. Есть игровая зона, где стоят компьютеры, — но это все-таки была закрытая страна, они не такие современные, как сейчас. Лет на 10–15 они отстали.

close Велосипеды напрокат в Вонсане Из личного архива Елены

В аквапарке мы не были, так как, во-первых, когда в КНДР приезжал глава МИД РФ Сергей Лавров, было ограничение на посещение всевозможных таких мероприятий. Во-вторых, там было очень много корейских товарищей с детьми, и нам места не хватило.

«Утром подавали кимчи и жареные голубцы»

Еда была, в принципе, прекрасной, разнообразной. Трехразового питания было достаточно, я считаю. На столе, как правило, всегда было от трех до пяти видов мяса: курица, утка, баранина, говядина, свинина. Могли одновременно это все подать. Рыбы тоже было два-три вида. Рыба была либо сырая нарезанная, как мы любим из японской кухни, в маринаде, либо жареная. Ну, трубача они готовить не могут — нас, дальневосточников, этим не удивить. Это было резиновое что-то. Кальмар вкуснее.

close Из личного архива Елены

Знаете, когда приходишь в гости к маме или бабушке, она из холодильника достает все, что у нее есть, и ставит на стол, чтобы мы вкусно поели? От широты души. Вот и северокорейцы все выставляли на стол. Что интересно, в суп они добавляют ложечку, как они называют, мороженого — как взбитые сливки. Мы им сказали, что у нас так не делают, что должна быть сметана. Для них понятие «сметана» пока новое, хотя кисломолочный продукт наподобие кефира нам давали.

Непривычные были и завтраки — мы сделали небольшое замечание, что утром не надо нам давать кимчи и жареные голубцы в непонятном соусе. Я говорю: у нас утром идут тосты, яичница, молочная каша. На следующий же день у нас была молочная рисовая каша, тосты, варенье поставили, масло.

Варенье было всегда, потому что они нам блины жарили. То есть на все наши замечания тут же моментально реагировали.

close Из личного архива Елены

С местными общаться не разрешали

Очень жаль, что нам еще не разрешают общаться с людьми , хотя в Расоне это было доступно. Мы в прошлом году свободно общались с корейскими товарищами — вместе с ними играли на пляже в волейбол, песочные замки строили, так как я была с внучкой. А здесь такого не было, было ограничение при общении.

Когда мы приехали, там вообще пусто было. К пятнице народ появился. Когда я выставляла сторисы, все мои друзья писали: «А где же люди?» Мы были как на необитаемом острове, это очень сильно удивляло.

close Вонсан, КНДР Из личного архива Елены

Вечерняя подсветка всех зданий, всех скульптур поражала своей красотой. Они молодцы. У нас гораздо красивее и лучше, но для их уровня это круто.

По поводу впечатлений — круто! Денег закопано очень много. Не знаю, смогут ли они это все раскрутить, чтобы народ приезжал. Если будет прямой рейс, например, Владивосток — Вонсан, то, может быть, люди и поедут. Мы приезжали сначала в Пхеньян — там было три дня экскурсий, а потом ехали в Вонсан. Тоже неплохо, но хотелось бы прямой рейс, если это пляжный отдых.

В целом отдыхом довольна. Единственное — может быть, когда-нибудь у них появятся новые самолеты, и не так будет страшно летать. А так все прекрасно.