«Я их суд не признаю»: Бориса Акунина приговорили к 14 годам лишения свободы

Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов)

Писателя Григория Чхартишвили*, известного под литературным псевдонимом Борис Акунин, заочно приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма и нарушении законодательства об иноагентах. Уголовное дело против него было передано в суд в конце мая. Сторона обвинения считает, что он заявлял о необходимости насильственного изменения конституционного строя РФ и оправдывал террористическую деятельность Украины. Суд проходил заочно, Чхартишвили имеет двойное российско-британское гражданство и проживает в Лондоне. Сам он заявил, что «суд не признает».

Писатель Борис Акунин (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщает РИА Новости. Такое постановление вынес Второй Западный окружной военный суд. Также его лишили права администрировать сайты и каналы в интернете в течение четырех лет и оштрафовали на 400 тысяч рублей.

Писателя обвиняли по статьям об оправдании терроризма, содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 и ч. 2 ст 205.2 УК РФ) и нарушении законодательства об иноагентах (ст. 330.1 УК РФ). Обвинение просило для него 18 лет заключения: четыре года в тюрьме, еще 14 — в колонии строгого режима. Требования прокуратуры были удовлетворены частично.

Как уточняет ТАСС, одним из поводов для возбуждения уголовного дела стал его телефонный разговор с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) .

«В ходе устного общения посредством видеосвязи с двумя определенными лицами [Акунин] совершил активные действия, направленные на склонение последних к участию в действиях, имеющих целью насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации», — заявила гособвинитель.

По информации агентства, во время допроса одна из свидетелей рассказала, что пранкеры связались с Акуниным от имени президента Украины Владимира Зеленского.

«Он им [Вовану и Лексусу] заявил, что он даже согласен финансировать военные действия ВСУ, не со стороны России, а именно Украины», — сказала свидетель.

Как Акунин стал иноагентом

Росфинмониторинг включил Бориса Акунина в реестр террористов и экстремистов в декабре 2023 года. Тогда же после разговора с пранкерами против него возбудили уголовное дело о военных фейках и призывах к терроризму, его объявили в розыск. 12 января 2024 года Минюст РФ внес писателя в реестр иноагентов.

В марте 2025 года его повторно объявили в розыск. В мае Следственный комитет направил дело Акунина в суд. К прежним обвинениям добавилось нарушение ограничений, возложенных на иностранных агентов, — как сообщили в СК РФ, писатель «продолжил размещать в сети интернет публикации без соответствующей маркировки».

Сразу после объявления Акунина иноагентом из продажи стали исчезать его книги. Их перестали выпускать и распространять издательство АСТ, а вместе с ним контролируемая АСТ сеть книжных «Читай-город — Буквоед», электронные сервисы «Литрес» и MyBook.

Комментируя потерю дохода из-за запретов, писатель отмечал, что его «смелость стоит очень недорого», потому что у него «нет материальных проблем», и он давно уехал из России.

Сегодня найти в продаже книги Акунина непросто: на маркетплейсах можно купить единичные тома, изданные ранее, по достаточно высоким ценам (6 тыс. рублей и выше). В некоторых случаях имя автора не указывается, а на предлагаемых к обзору обложках оно замазано.

«Запретить книгу невозможно»: из российских магазинов исчезли произведения Быкова* и Акунина Сеть «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова из-за... 15 декабря 16:24

Что говорил Акунин пранкерам

Два разговора Акунина с пранкерами состоялись в конце 2023 года. Об их содержании рассказывал ТАСС. Беседа велась от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко.

По информации агентства, в разговоре писатель называл «оправданными» попытки украинских ударов беспилотниками по российским городам.

«Это не вызывает протеста ни у кого из нас, мы очень хорошо это понимаем. Это ваше решение, и вы имеете право абсолютно на все», — сказал он.

По его словам, люди, поддерживающие Украину в конфликте с Россией, не испытывают энтузиазма касательно перспектив Киева. «Мы все понимаем, что военной победы, скорее всего, не будет. <…> Мы все как некое сословие деморализованы и демотивированы этим. Вначале был большой энтузиазм, все кинулись помогать Украине. Потом каждый получил тапком по носу и, хлюпая, уполз в свою нору. И сейчас мы сидим по норам, пыхтим, пишем, потому что от наших оппозиционеров не жду ничего совсем политически», — признал Акунин.

Писатель также назвал украинскую пропаганду неэффективной и заявил, что многие не согласны помогать Украине «из рациональных соображений».

Акунина заочно арестовали в России. Он узнал об этом «за чашкой кофе» Суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина по делу о призывах к терроризму и фейках... 06 февраля 16:00

Где сейчас Акунин

Акунин более десяти лет живет в Лондоне. Он заявил, что никак не участвует в судебном процессе.

«Я их суд не признаю. Никакого адвоката представлять меня на их так называемом суде я не уполномочивал и вообще никак в этом балагане не участвую», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, он заявил, что «заочно посылает [суд] за темные леса, за высокие горы, в глубокие норы». «Считайте это моим последним словом на процессе», — написал Акунин.