«Запретить книгу невозможно»: из российских магазинов исчезли произведения Быкова* и Акунина Четыре книжные сети приостановили продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*

Сеть «Читай-город — Буквоед» приостановила продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова из-за «высказываний, которые получили широкую огласку в СМИ». По этой же причине выпускать их книги отказалось издательство АСТ. Без объяснения причин к запрету присоединился сервис «Литрес». Акунин указал на альтернативные способы покупки своих книг; Быков заявил, что отмена выпуска и продаж его работ не изменит доходов, ведь он живет за счет журналистики и педагогики.

Сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» объявила, что приостанавливает продажи книг Бориса Акунина и Дмитрия Быкова (признан в РФ СМИ-иноагентом).

«Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ. С нашей стороны направлен запрос в издательство и независимым юристам на правовую оценку ситуации», — говорится в пресс-релизе сети.

В компании добавили, что изъятие тиражей с полок займет «определенное время».

С 15 декабря 2023 года запрет на продажи книг двух авторов ввел сервис «Литрес», их не смогут купить пользователи «Литрес подписки» и MyBook. Однако те, кто успел купить произведения опальных авторов до 15 декабря, смогут их спокойно читать.

Накануне о решении приостановить распространение книг Акунина и Быкова заявило и издательство АСТ.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — говорится в заявлении генерального директора издательства Павла Гришкова.

Кроме того, все книги Бориса Акунина убрала из продажи и сеть «Московский дом книги», сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Писатели не переживают

В своем комментарии Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) выразил надежду, что он прощается с читателями ненадолго.

«Напечатана, но, видимо, не выйдет в РФ книга «Мой календарь». Сверстан, но, видимо, не выйдет в РФ десятый том моей «Истории российского государства», посвященный ленинско-сталинской эпохе. Написан и, видимо, не выйдет в РФ беллетристический роман «Москва-Синьцзин», сопровождающий десятый том. Что ж, значит эти книги будут опубликованы где-нибудь на территории свободы. А вы сможете купить их в электронном виде на моем авторском сайте BAbook», — сообщил Акунин.

Дмитрий Быков заявил РБК, что решение АСТ ничего для него не изменит. Автор остался благодарен издательству за то, что оно работало с ним и после отъезда за границу.

«Обычно — по крайней мере в СССР — эмигрантов переставали печатать сразу», — вспомнил писатель.

Он сообщил, что не потеряет много денег, так как зарабатывал педагогикой и журналистикой. Быков уверен, что его по-прежнему будут читать ценители творчества.

«Точно так же, как в начале 1980-х все мы читали Аксенова и слушали Галича, простите за лестную аналогию. От того, что запрещали читать Некрасова и Аксенова, не стали больше читать Софронова и Бубенного. А Набоков вопрос о своих русских читателях относил к области «метафизики и юмора». Давно пора понять, что запретить книгу невозможно», — заявил Быков.

Пранкеры вывели на провокационные вопросы

Ранее прокремлевские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали разговоры с Дмитрием Быковым и Борисом Акуниным. Беседа с Акуниным велась от имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко, а с Быковым — от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Пранкеры поинтересовались у Быкова, как он относится к атакам беспилотников на города России. По словам Быкова, ему обидно, что так происходит.

«Претензий к вам (к Украине. — прим. «Газета.Ru») у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — сказал Быков.

В беседе с Акуниным притворившийся Зеленским пранкер спросил, согласен ли он с тем, что обстрелы Украиной Крыма и других регионов России обоснованы.

«Это не вызывает протеста ни у кого из нас. Мы очень хорошо это понимаем», — ответил писатель.

В ходе разговора Акунин также призвал создать «программу помощи в релокации дезертирам из российской армии».

«Кто такой Акунин? Враг! — с такими словами выступил в программе «Полный контакт» Владимира Соловьева депутат Госдумы Андрей Гурулев. — И мы уже про это говорили, что враг должен быть уничтожен. Я не знаю, когда мы к этому придем, что независимо от того, где он находится — здесь, за границей, еще как-то».