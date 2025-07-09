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«Всех люблю, ценю, уважаю». Глава Фонда Кино Абхазии извинился за критику туристов из России

Глава Фонда Кино Абхазии Басария извинился за слова о российских туристах
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Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария извинился за слова о том, что российские туристы — это «угроза национальной безопасности». В Госдуме назвали эти слова дешевым пиаром. Также там сообщили, что ранее он был связан с USAID, после чего сменил фамилию, а его фонд — фиктивная организация. Минтуризма Абхазии признало, что высказывание Басарии было провокационным.

Директор Фонда Кино Абхазии Александр Басария извинился за то, что назвал туристов из России «угрозой национальной безопасности». Видео с его извинениями опубликовал Telegram-канал RT.

«Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей <...> Многонациональный народ Абхазии всегда отличался гостеприимством. Я сейчас понимаю, что угрозу для безопасности нашей страны представляют такие провокационные высказывания, аналогичные тем, которые я себе позволил», — сказал Басария.

Он также пояснил, что возглавляемый им Фонд Кино — частная организация, не связанная с госструктурами Абхазии.

«Дорогие соотечественники, уважаемые гости Абхазии я искренне прошу прощения у всех вас. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения. Всех люблю, ценю, уважаю», — добавил Басария.

От «дошираков» до «угрозы нацбезопасности»

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором Басария раскритиковал российских туристов. Он говорил, что они приезжают отдыхать в Абхазию по дешевым путевкам, а на отдыхе живут «анклавами», не желая посещать рестораны и экскурсии, чем представляют угрозу для «национальной и экономической безопасности» республики.

В конце июня схожую позицию выразила начальница лицензионного отдела министерства туризма Кристину Лакербая. Она заявила, что российские туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, так как не покупают сувениры и питаются «Дошираком». Это заявление вызвало негативную реакцию среди россиян, которые отмечали, что в Абхазии сохраняются проблемы с качеством сервиса и устаревшей инфраструктурой. Реагировать на эти слова пришлось даже президенту республики Бадре Гунбе. В итоге, чиновницу уволили.

Басарию не поддержали

В Минтуризме Абхазии заявление Басарии назвали провокационным, и подчеркнули, что туристы из России не представляют угрозу нацбезопасности.

«Мы рады каждому, кто выбирает Абхазию как место отдыха, независимо от формата поездки. Приезжая к нам, туристы из России активно знакомятся с культурой, традициями и образом жизни местного населения», — сообщается на сайте ведомства.

В Ассоциации туроператоров России заявили «Газете.Ru», что Абхазия зарабатывает на российских туристах до 60 млрд рублей в год, что в три раза больше бюджета самой республики.

«Годовая выручка турбизнеса Абхазии в летний сезон от российских туристов — 45-60 млрд рублей. Для сравнения — бюджет Абхазии на 2025 год составляет 18 млрд рублей, из которых 5,3 млрд — российские дотации. Делайте выводы», — сказал представитель АТОР.

Связь Басарии с USAID

Депутат Госдумы Алексей Журавлев сообщил, что глава Фонда Кино Абхазии до недавнего времени был известен под другой фамилией.

«Вот эти оскорбительные высказывания «учредителя и президента» «Фонда кино Абхазии» Александра Басарии, который еще год назад носил фамилию Мкачатрян, бросают тень на всю республику», — приводит слова депутата РИА Новости.

Данные о смене фамилии подтвердила член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис, которая также рассказала, что Басария-Мкачатрян ранее работал в Агентстве США по международному развитию (USAID).

Она заявила, что Басария — провокатор, а возглавляемый им фонд является фиктивной организацией, где он сам — единственный сотрудник.

В свою очередь RT сообщил, что Басария в 2024 году оформил через суд личное банкротство. В банке данных исполнительных производств фигурирует долг свыше 430 тысяч рублей.

«Дешевый пиар и путь в никуда»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов назвал заявление Басарии «пиаром»

«Мы видим уже не первый случай, когда на теме российских путешественников пытаются строить дешевый пиар. Это путь в никуда», — приводит его слова RT.

Он отметил, что российские туристы «это не угроза, а опора экономики Абхазии».

Первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заверил, что разрушить связи, которые существуют между народами России и Абхазии невозможно.

«Высказывание господина Басарии — не более чем его частное мнение. Оно не отражает ни настроений жителей республики, ни позиции властей — это подтверждают комментарии министерства культуры Абхазии. Мы дорожим нашими отношениями», — цитирует Афонина РИА Новости.

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