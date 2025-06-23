«Ущерб авторитету». В Абхазии уволили чиновницу после слов о нищих туристах с «Дошираками»

В Абхазии уволили чиновницу Лакербая после слов о нищих туристах

В Абхазии уволили начальницу лицензионного отдела министерства туризма Кристину Лакербая. Причиной такого решения стало ее высказывание о том, что туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, поскольку не покупают сувениры и питаются «Дошираком». На резонансное высказывание экс-чиновницы отреагировал не только президент Абхазии Бадра Гунба, ее слова раскритиковали в Совете Федерации, Госдуме и Российском союзе туриндустрии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Начальницу отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Абхазии Кристину Лакербая после ее слов о нежелании видеть бюджетных путешественников в республике отстранили от должности. Об этом заявил министр туризма Астамур Логуа на встрече с президентом Абхазии Бадрой Гунбой.

«Я, как и абсолютное большинство граждан Абхазии, возмущен высказываниями сотрудников министерства туризма в адрес наших гостей», — отреагировал абхазский лидер и подчеркнул, что эта ситуация «наносит ущерб авторитету страны».

Гунба отметил, что гостеприимство веками было отличительной чертой народа Абхазии . Он напомнил чиновникам, что в послевоенной Абхазии радовались каждому, кто приезжал на отдых. Приезд каждого туриста рассматривали как символ возвращения к мирной жизни, подчеркнул президент Абхазии.

«Наши отельеры, гиды, все те, кто задействован в сфере туризма, своим внимательным, искренним отношением к туристам доказали, что в Абхазии не делят гостей по материальному достатку», — сказал он.

Гунба выразил уверенность, что любовь к Абхазии миллионов людей, которые ежегодно проводят свой отпуск в республике, не будет омрачена необдуманными словами чиновников.

При этом сам глава минтуризма Астамур Логуа заявил изданию «Апсныпресс», что слова его подчиненной были вырваны из контекста.

«Это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого мы хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — уточнил министр.

«Покупают Дошираки»: в Абхазии пожаловались на «нищих туристов» и вызвали скандал В минтуризма Абхазии заявили, что туристы, приезжающие «за 300 рублей», «не нужны» республике, так... 23 июня 11:00

Чем всех возмутила чиновница

Слова начальницы отдела приема и выдачи разрешительных документов минтуризма Абхазии Кристины Лакербая о бедных туристах из России распространила «Радиоточка НСН».

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купят», — заявила Лакербая.

«Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — отмечала чиновница.

По ее мнению, в Абхазии такие туристы «не нужны».

«Это не мнение народа, а частная реплика»

Сенатор России Ольга Епифанова в беседе с «Газетой.Ru», комментируя слова абхазской чиновницы, обратила внимание на то, что российские туристы едят «Доширак» на отдыхе во избежание инфекций.

«Доширак» люди могут покупать просто хотя бы из-за постоянной угрозы подхватить кишечную инфекцию в столовых и кафе. К сожалению, негативная статистика есть, присутствует», — поделилась она.

Сенатор подчеркнула, что когда казна во многом зависит от количества туристов, то разделять гостей по уровню дохода «не вполне корректно и по отношению к туристам, и по отношению к собственному бюджету».

Епифанова отметила, что Абхазия — это удивительно красивая страна с теплыми и гостеприимными людьми и неловкое высказывание чиновницы вряд ли повлияет на восприятие республики как туристического направления. Она добавила, что это было частное мнение, не отражающее позицию всей страны.

«Себе же отрубают руку»

Значительная часть экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет россиян. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Алексей Волоцков в беседе с 360.ru.

«Львиная доля всех экономических успехов Абхазии, в том числе в сфере туризма, совершается за счет российских туристов. <…> Поэтому такими высказываниями они [абхазские чиновники] себе же отрубают руку», — сказал он.

При этом вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в разговоре с Aif.ru уточнил, что в Абхазии нет достаточного количества отелей премиального сегмента, в связи с чем в республику не едут обеспеченные туристы из РФ.

«Если говорить о премиальном сегменте, то его в Абхазии не хватает. Наши туристы очень часто выбирают отели четырех-пяти звезд, высокого сервиса. К сожалению, инфраструктура Абхазии еще пока не успевает за тем спросом, который есть по этой стране», — отметил Горин.

Говоря о словах абхазской чиновницы, он заявил, что разделять туристов по бюджету — крайне некорректно.

«Это очень странное высказывание от человека, который получает дивиденды от российских туристов, потому что налоги и доходы идут, естественно, в бюджет Абхазии. И туризм — это очень важная отрасль экономики, и разделять туристов по бюджету — некорректно», — резюмировал вице-президент РСТ.