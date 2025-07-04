7 июля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

7 июля России и некоторых других славянский странах отмечают Ивана Купалу — один из самых известных народных праздников. Он совпадает с Рождеством Иоанна Крестителя по православному календарю. Также сегодня профессиональный праздник у российских киберспортсменов, а в мире этот день посвящен одному из главных африканских языков — суахили. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 7 июля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 7 июля

День киберспорта в России

У участников виртуальных баталий из России есть свой профессиональный праздник: успехи отечественных геймеров и организаторов турниров отмечают ежегодно 7 июля. Инициатива принадлежит Федерации компьютерного спорта России, которая в 2014 году предложила учредить специальную дату для торжественных церемоний и награждений лидеров отрасли. Сегодня в разных городах страны проходят мастер-классы, открытые турниры, лекции о развитии киберспорта и выставки техники, а федерация активно продвигает признание дисциплин на государственном уровне.

День образования авиалесоохраны России

В июле 1931 года леса на просторах страны впервые начали охранять с воздуха: 7 июля с маленького аэродрома в Урени Нижегородской области поднялся биплан По-2, экипаж которого провел первый в истории СССР полет по обнаружению пожара в лесном массиве. С тех пор эту дату считают днем рождения системы авиапатрулирования лесов, позднее оформившейся в ФБУ «Авиалесоохрана». Сегодня специалисты службы регулярно обследуют сотни миллионов гектаров леса, комбинируя самолеты-амфибии, вертолеты и парашютистов-пожарных, а летчики-наблюдатели следят за состоянием лесов и первыми оповещают о возгораниях.

Всемирный день языка суахили

Суахили — один из самых распространенных африканских языков, на котором говорят десятки миллионов человек в Танзании, Кении, Уганде, Руанде и многих других странах. Фразу «акуна матата», что в переводе с суахили означает «без проблем», благодаря мультфильму «Король Лев» знают во всем мире. Праздник был учрежден ЮНЕСКО в ноябре 2021 года, чтобы подчеркнуть роль суахили как средства межкультурного диалога.

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Глобальный день прощения

С 1994 года в этот день мир пытается отпустить обиды, отмечая Глобальный день прощения. Цель праздника — не только восстановить отношения с близкими после ссор и конфликтов, но и укрепить собственное душевное здоровье, ведь исследования показывают, что прощающие люди реже страдают от стресса и депрессии. С годами мероприятие обрело международный статус: к нему присоединяются благотворительные организации и психологические сообщества.

Какие праздники и памятные даты отмечают 7 июля в других странах

Танабата (фестиваль звезд) — Япония. В основе праздника легенда, согласно которой влюбленные Орихиме и Хикобоси были разлучены и могли встречаться только раз в гол 7 июля. Танабата популярен и в современной Японии: каждый год к празднику люди пишут желания на разноцветных бумажных полосках (танзаки), которые вешают на ветви бамбука. Во многих городах устраивают красочные парады, украшая улицы бумажными фонарями, и запускают фейерверки.

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День Саба Саба — Танзания. Название «Саба Саба» с суахили переводится как «семь семь» и указывает на дату основания Танзанийского африканского национального союза (TANU) 07.07.1954. В этот день открывается Международная ярмарка в Дар-эс-Саламе, где фермеры и ремесленники представляют сельскохозяйственную продукцию и изделия народных промыслов. Город наполняют музыка и танцы, а ярмарка собирает гостей со всей страны.

День независимости — Соломоновы Острова. В этот день в 1978 году Соломоновы Острова провозгласили суверенитет и получили независимость от Великобритании. В честь праздника в столице Хониаре проходит торжественный парад, церемонии поднятия национального флага, которые сопровождаются традиционными обрядами и песнями местных племен.

Церковные праздники 7 июля

Рождество Иоанна Предтечи, крестителя господня

Будущий Креститель родился в Иудее в семье священника Захарии и праведной Елисаветы, многолетняя бесплодность которых прервана вестью архангела Гавриила, явившегося Захарии во время службы в храме. Из библейского повествования известно, что Иоанн появился на свет за полгода до Христа, а годы его жизни в пустыне — символичное стремление к духовной подготовке встречи со Спасителем. В книжном христианском календаре Рождество Иоанна Предтечи — один из редких «рождества» (наряду с Рождеством Богородицы), введенный в III-IV веках и закрепленный в уставах восточной Церкви как день «денницы Солнца правды».

Рождество Иоанна Предтечи в 2025 году: история праздника и его традиции Иоанн Предтеча, он же Иоанн Креститель, — один из самых почитаемых после Девы Марии... 06 июля 08:41

Праздник выпадает на Петров пост — седьмую неделю после Пасхи — поэтому устав исключает заупокойные молитвы и предписывает радостные покаянные песнопения; по чину разрешается вкушать рыбу, что символизирует окончание строгого воздержания. Накануне служат всенощное бдение с чтением особых стихир и трех паремий Пророка, а утром — Божественную литургию с тропарями и кондаками, воспевающими его пророческое служение. На Руси этот день нередко сопоставляли с обрядовыми действиями вокруг воды и трав — в храме освящают воду, а освященные иван-да-марья и другие целебные растения считали особо благодатными для здоровья и защиты от напастей.

7 июля Русская православная церковь также чтит память • память преподобного Антония Дымского;

• праведных отроков Иакова и Иоанна Менюжских;

• семи братий мучеников Орентия, Фарнакия, Ероса, Фирмоса, Фирмина, Кириака и Лонгина (IV).

close Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Народные праздники и приметы 7 июля

7 июля отмечается один из самых известных славянских народных праздников — Иван Купала. Он совпадает с церковным Рождеством Иоанна Предтечи.

До Крещения Руси восточные славяне проводили в этот день обряды, связанные с огнем и водой, а сам праздник был связан с летним солнцестоянием. С распространением христианства языческий праздник постарались заместить Рождеством Иоанна Крестителя, однако народные традиции оказались слишком сильны. Из церковного праздник перенял только название: Иван — это библейский Иоанн, а Купала — Креститель, с греческого это слово можно перевести как «купатель», «тот, кто погружает в воду».

Накануне Ивана Купалы по берегам рек и озер наши предки разжигали костры. Вокруг них водили хороводы, через них прыгали: считалось что огонь символизирует очищение и защищает от нечистой силы. После полуночи наступало время купаний: считалось, что роса и вода в реках в этот день обладают магической целебной силой. Женщины умывались росой, а смельчаки ныряли в прохладную воду ради здоровья и очищения души. Непременный атрибут праздника — плетение венков из полевых трав и цветов. Их пускали по воде и гадали о будущем: венок, уплывший далеко, сулил счастливую судьбу. До рассвета юноши и девушки искали в лесу «цветок папоротника» — легендарное растение, которое могло исполнить заветные желания и принести богатство.

Праздник Ивана Купалы в 2025 году: когда и как его отмечают и зачем ищут цветок папоротника Иван Купала — один из самых загадочных и красивых праздников лета, корни которого уходят... 06 июля 08:10

Приметы

Звездная и ясная ночь сулила обилие грибов осенью.

Дождь в Иванов день пророчил через неделю затяжную жару до конца лета.

Гроза означала, что орехов в этом году будет мало или они окажутся пустыми.

Громкое пение сверчков обещало мягкую зиму, а настойчивое воркование кукушки — холодную осень.

Цикады, стрекочущие в толщах трав, сулили очень жаркий день.

Какие исторические события произошли 7 июля

1668 год — Исаак Ньютон получил степень магистра наук в Тринити-колледже Кембриджского университета. После тяжелого карантина, связанного со Страстной чумой, он вернулся в Кембридж и в июле 1668 года официально стал магистром, что позволило ему сохранить стипендию и продолжить исследования в колледже. В том же году он начал строить первый в мире отражательный телескоп, который вскоре принес ему славу не только математика, но и первопроходца в оптике.

1770 год — победа русского флота под командованием адмирала Григория Спиридова и графа Алексея Орлова в Чесменском сражении. В ночь с 6 на 7 июля русский флот, действовавший в составе двух отрядов, подошел к бухте Чесмен и, пользуясь пожарными кораблями, устроил грандиозный разгром в османской эскадре, уничтожив все крупных линкоры.

1807 год — подписание Тильзитского мира между императором Александром I и Наполеоном I. 7 июля на плоту посреди Немана Александр I и Наполеон встретились лицом к лицу и заключили мир, по которому Россия принимала континентальную блокаду Англии и уступала Франции Ионические острова, а в ответ получила гарантии суверенитета восточных владений своего престола. Это соглашение создало короткий союз двух империй и позволило Наполеону сосредоточиться на войне с Пруссией и Австрией.

1938 год — был открыт первый Ленинградский телецентр (на Академика Павлова, 13а) — первая студия в СССР, полностью оснащенная отечественным электронным оборудованием.

1983 год — приезд 11-летней Саманты Смит в СССР по приглашению Юрия Андропова. В июле американская школьница, отправившая в 1982 году письмо генсеку, побывала в Москве и Ленинграде, стала гостем «Артека», где жила вместе с советскими детьми и учила песни на русском. Ее визит восприняли как уникальный жест народной дипломатии: при всей пропагандистской подоплеке он показал нормальные, человеческие отношения на уровне простых людей.

2007 год — оглашение «Новых семи чудес света» в Лиссабоне. Победителями всеобщего интернет- и телефонного голосования, собравшего почти 100 млн голосов, стали: Великая Китайская стена (Китай), Петра (Иордания), Колизей (Италия), Чичен-Ицу (Мексика), Статуя Христа-Искупителя (Бразилия), Мачу-Пикчу (Перу) и Тадж-Махал (Индия).

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Дни рождения и юбилеи 7 июля

В 1900 году родилась Мария Бард — немецкая актриса театра и немого кино. Она снялась в таких фильмах, как «Берлин-Александерплац» (1931) и «Безымянный человек» (1932), и блистала на сцене межвоенной Германии.

В 1922 году родился Владимир Серегин — советский летчик-испытатель и Герой Советского Союза. Он добровольно вступил в Красную армию в начале Великой Отечественной войны, показал выдающиеся результаты в воздушных боях и получил высшую государственную награду за отвагу. После войны продолжил службу пилотом-испытателем и погиб 27 марта 1968 года вместе с Юрием Гагариным при крушении МиГ-15 во Владимирской области.

В 1939 году родилась Елена Образцова — советская и российская оперная певица (меццо-сопрано) и народная артистка СССР. В 1976 году удостоена звания Народной артистки СССР, в 1990 году — Героя Социалистического Труда.

В 1943 году родился Тото Кутуньо — итальянский певец-композитор, автор хита «L'Italiano» и победитель «Евровидения-1990». За свою долгую карьеру он продал более 100 млн записей по всему миру и запомнился как «вечный второй» Санремо из-за рекордного числа призовых мест на фестивале.

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Кто отмечает дни рождения

89 лет исполняется Юрию Осипову — советскому и российскому математику и физику, профессору, академику, бывшему президенту РАН (1991-2013).

85 лет исполняется Ринго Старру — британскому музыканту, барабанщику группы The Beatles.

63 года исполняется Жанне Агузаровой — советской и российской певице, бывшей солистке группы «Браво».