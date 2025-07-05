Праздник Ивана Купалы в 2025 году: когда и как его отмечают и зачем ищут цветок папоротника

Как он появился праздник Ивана Купалы, когда отмечается и какие традиции с ним связаны

Иван Купала — один из самых загадочных и красивых праздников лета, корни которого уходят в глубокую языческую древность. Даже с приходом христианства купальские обряды сохранили особое волшебство и дух единения с природой. Почему праздник Ивана Купалы до сих пор любим в народе, какие традиции и приметы с ним связаны — в материале «Газеты.Ru».

Когда будет Иван Купала в 2025 году

Древний славянский праздник Ивана Купалы каждый год приходится на одну и ту же дату — 7 июля . В 2025-м он выпадает на понедельник.

Но настоящая магия начинается заранее: уже вечером 6 июля, с заходом солнца, можно загадывать желания, петь, прыгать через костры и плести венки. Гулянья на Ивана Купалу обычно длятся всю ночь — от заката до первых лучей рассвета.

История праздника

Иван Купала — языческий праздник, который дошел до наших дней. Однако и дата, и название изначально были другими. Он был приурочен к летнему солнцестоянию, которое чаще всего приходится на 20-21 июня. Это астрономические явление служило отправной точкой годового цикла в народной культуре, считалось, что в этот день природные силы достигают максимума.

С древних времен у славян праздник был событием, посвященным солнцу, пику жары и середине лета. Кроме того, в этот день люди благодарили богов за их щедрость и просили послать хороший урожай в грядущем сезоне, рассказала «Газете.Ru» филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России Елена Шуванникова.

Смысл праздника — возрождение. День Ивана Купала — это день обновления и возрождения природы, символ силы и жизненной энергии. Во-вторых, это очищение, отсюда и связь с прыжками через огонь, а вода — избавление от всего негативного и лишнего, что накопилось. Также это — подготовка к новым начинаниям. Елена Шуванникова Филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России

Согласно фольклору, в ночь на Купалу оживают духи природы. Лешие, русалки и домовые становятся особенно активными, но в эту ночь — добрыми. Огонь и вода обретают магическую силу, а где-то в самой глуши, по поверью, распускается цветок папоротника — найти его мог лишь тот, кто чист сердцем и не боится нечистой силы.

close «Ночь на Ивана Купала», Соколов И.И, 1856 год Wikimedia Commons

Название Иван Купала праздник получил после Крещения Руси в 988 году точное дохристианское название до наших дней не дошло. Христианские проповедники старались подменить языческий обычай церковным — празднованием Рождества Иоанна Крестителя. Но народные традиции оказались слишком сильны, и христианская составляющая закрепилась в первую очередь в названии.

Библейский Иоанн стал Иваном, а Креститель, что можно перевести с греческого как «купатель», превратился в Купалу.

«Христианство переосмыслило языческие традиции в своем русле, в духе своей идеологии. Огонь стал символизировать божественный свет, а вода — очищение и крещение. В праздник в целом стали отмечать рождение великого пророка Иоанна Крестителя», — сказала Шуванникова.

Сегодня Иван Купала живет и в фольклоре, и в искусстве. Его образ встречается в песнях, сказках, поговорках, а сцены купальских гуляний можно увидеть в живописи, кино и литературе. Это тот случай, когда языческое и христианское не борются, а сосуществуют, дополняя друг друга.

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Древние традиции и обряды на Ивана Купалу

Многие древние языческие обычаи, связанные с этим праздником, сохранились до наших дней. Считается, что в купальскую ночь природа наполняется мистической энергией, а стихии обретают необыкновенную силу. Некоторые и сегодня верят в чудодейственные свойства утренней росы в этот день и стараются умыться ею на рассвете для сохранения красоты и молодости. На Руси праздник всегда сопровождали и другие ритуалы.

Прыжки через костер

Огонь на Ивана Купалу считался священным. Славяне верили, что пламя очищает от зла и отгоняет нечистую силу. Костры зажигали по всем правилам — только трением, без спичек и огнива. Поля и берега рек озарялись светом — огонь горел всю ночь, собирая людей вокруг себя. Самым зрелищным обрядом были прыжки через костер. Кто перепрыгнет выше всех — тому суждено счастье и удача на весь год. Но особенно внимательно следили за влюбленными парами: если во время прыжка они не разжали рук — значит, быть свадьбе. А если отпустили — повод задуматься.

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Купание в водоемах

Купание на Ивана Купалу — не забава, а ритуал с глубоким смыслом. Недаром само название праздника связано с водой: считалось, что реки, озера и родники в этот день наполняются особой силой природы. Вода становится целебной, смывает болезни, усталость и даже душевные тревоги. Главное — успеть окунуться до захода солнца. Именно в это время купание обещало здоровье на весь год. А русалки и водяные, обычно недоброжелательные к людям, в ночь на Купалу не трогают никого.

Плетение венков

Славяне изготавливали венки заранее, чтобы в ночь праздника бросить их в костер или отнести на кладбище. Венки также использовались для гаданий. Например, в Полесье девушки выбирали самую красивую среди них, раздевали ее и вели в лес, где она раздавала венки своим незамужним подругам. Судьба будущего брака девушек определялась состоянием венка, который случайным образом попадал от дарительницы: свежий венок предвещал счастливый брак, увядший или сухой — несчастливый.

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Поиски цветущего папоротника

Цветок папоротника — главный герой купальской мифологии. По поверьям, он распускается только раз в году, в самую волшебную ночь — с 6 на 7 июля. Кто его найдет, сможет увидеть будущее, заговорить с животными, обрести дар обращаться невидимкой, а возможно даже обретет несметные богатства.

Но есть нюанс. Цветущий папоротник — это миф, он не цветет вообще. Никогда. И все же поиски волшебного цветка — значимая часть купальского ритуала.

Еще наши предки верили, что в эту ночь вся природа наполняется силой, особенно — травы. Именно в Купальскую ночь шли в лес заготавливать банные веники на зиму. Считалось, что тогда листья сохраняют в себе целебные свойства весь холодный сезон.

Колдовство, гадания и приметы

Гадание на венках. В этот день девушки плели венки из трав и цветов, а на ночь оставляли их под открытым небом. Утром они проверяли состояние своих творений: свежие и красивые венки сулили счастье, а увядшие предвещали трудности.

Гадание на огне. В момент, когда костер горел ярче всего, люди бросали в него различные предметы, например, сухие листья. В зависимости от направления, в котором уносило пепел, делали предсказания о будущем. Знаки судьбы пытались разглядеть в форме и цвете пламени, а также в его высоте и движении.

Гадание на цветках. Девушки собирали цветы и бросали их в воду. Если бутон оставался на поверхности, это считалось хорошим предзнаменованием, а если тонул — к неудаче.

Гадание с помощью трав. Перед сном травы, собранные в ночь Ивана Купалы, клали под подушку. Славяне верили, что во сне им явятся святые или духи, которые дадут ответы на волнующие вопросы.

Защита от нечистой силы

Для защиты от злых духов и различных мистических созданий существовали специальные обряды: по периметру двора втыкали осиновые колья, вешали на ворота крапиву и рваные мужские штаны, рассыпали перед входом в дом цветы конопли, бегали с горящими головешками в руках.

Изготовление купальского дерева

Купальское дерево становилось центром торжества и символом плодородия. Обычно это была береза, клен или яблоня, которые украшали яркими венками и лентами. Девушки водили хороводы вокруг символа праздника и защищали его, а юноши пытались украсть украшения или же само дерево, изображая темные силы. В конце ночи дерево сжигали.

Ритуальные шалости в честь праздника

Одной из самых необычных традиций восточных славян были ритуальные бесчинства. Молодежь пачкала соседям окна, воровала дрова, запирала ворота и двери снаружи, переворачивала лодки, а некоторые даже угоняли лошадей. По одной из версий, эти действия несли в себе сакральный смысл: таким образом молодые люди защищали односельчан от нечистой силы.

Конечно, было и народное гуляние, которое включало в себя песни, танцы, хороводы. Особо почитались именно хороводы. Хороводная традиция была как определенная практика привлечения и запуска новой энергии плодородия и изобилия. Сейчас эти элементы тоже сохранились. Кое-где возобновляются хороводные традиции. Елена Шуванникова Филолог, преподаватель Дипломатической академии МИД России

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Рождество Иоанна Предтечи: церковный праздник в день Ивана Купалы

7 июля, в день Ивана Купалы, по церковному календарю отмечается Рождество Иоанна Предтечи (именуемого также Крестителем) — один из больших православных праздников. Он всегда выпадает на период Петрова поста, что накладывает особый отпечаток на его духовное содержание.

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Первые упоминания о почитании Рождества Иоанна Крестителя восходят к III веку, однако в общецерковный календарь праздник вошел значительно позже — лишь в XI столетии, когда появились первые иконографические изображения этого события.

Согласно Евангелию от Луки, родители Иоанна — праведные Захария и Елисавета — до глубокой старости оставались бездетными. Однажды Захарии, совершавшему служение в Иерусалимском храме, явился архангел Гавриил, возвестивший о скором рождении сына. За сомнение в этой вести священник был наказан немотой, которая исчезла лишь после появления на свет младенца.

Родившийся мальчик, названный Иоанном, стал последним ветхозаветным пророком, подготовившим через проповедь народ к приходу Мессии. За эту миссию он стал именоваться «Предтеча» — предшественник Христа.

Поскольку торжество приходится на Петров пост, церковный устав в этот день предписывает:

посещение всенощного бдения накануне вечером, где звучат особые молитвы о вразумлении заблудших;



умеренность в еде — разрешается рыба и растительное масло, но исключаются шумные застолья;



семейное единение — после богослужения верующие собираются за общим столом;



духовное самосовершенствование — день посвящают молитве и размышлениям о своем жизненном пути.

В отличие от языческих гуляний, церковное празднование акцентирует внимание на внутреннем преображении — как когда-то Иоанн призывал людей «сотворить достойные плоды покаяния».