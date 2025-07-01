В Азербайджане возбудили уголовное дело после задержаний в Екатеринбурге

Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с задержанием российскими силовиками в Екатеринбурге подозреваемых уроженцев Азербайджана по делам об убийствах прошлых лет. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Report.az.

«Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства с особой жестокостью и пыток граждан Азербайджана и лиц азербайджанского происхождения со стороны сотрудников правоохранительных органов России», — говорится в сообщении издания.

27 июня российские силовики задержали в Екатеринбурге подозреваемых по делам об убийствах прошлых лет — уроженцев Азербайджана с гражданством России. Двое задержанных — братья Сафаровы скончались. В СК заявили, что один из них умер в результате сердечной недостаточности, а причины смерти второго пока устанавливаются.

28 июня Азербайджан призвал Россию расследовать задержания граждан страны в Екатеринбурге, в ходе которых погибли два азербайджанца. Российские силовики обыскали более 10 квартир уроженцев Азербайджана и задержали около 50 человек. Региональные СК и МВД заявили, что расследуют дело «прошлых лет». Речь идет об убийстве торговца Юниса Пашаева, которого в 2001 году закололи кухонными ножами. Погибших в ходе задержания братьев Зиеддина и Гусейна Сафаровых СМИ называют главными подозреваемыми. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее азербайджанский журналист призвал сжечь посольство России.