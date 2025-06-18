«Угроза региону и миру»: Израиль атаковал иранские объекты по обогащению урана

Израиль атаковал иранские объекты, якобы производящие компоненты для ядерного оружия. Ударам подверглись заводы по производству центрифуг и некие другие цели, предназначенные для «расширения масштабов и ускорения обогащения урана». МАГАТЭ подтвердило, что одно здание получило повреждение, еще два разрушены. Иран также нанес удар по израильским городам. Иранские военные заявили, что «Железный купол» больше не может отражать их новые ракеты «Фаттах». В МИД России заявили, что в связи с эскалацией появилась угроза ядерной катастрофы.

Более 50 израильских истребителей ударили по иранским объектам, задействованным в изготовлении центрифуг для обогащения урана, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«За последние несколько часов более 50 истребителей ВВС Израиля на основе разведданных нанесли серию ударов по военным объектам в районе Тегерана», — сказано в сообщении.

ЦАХАЛ утверждает, что поразила не только заводы с центрифугами, но и некие другие объекты, предназначенные для «расширения масштабов и ускорения обогащения урана с целью разработки ядерного оружия». Кроме этого, Израиль ударил по объектам, на которых производят оружие, включая части ракет классов «земля — земля» и «земля — воздух».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X подтвердило, что три иранских здания, связанных с производством центрифуг для обогащения урана, повреждены в результате атаки:

«На объекте в Тегеране пострадало одно здание, где производились и испытывались роторы для передовых центрифуг. В Кередже было разрушено два здания, где производились различные компоненты центрифуг», — заявили в агентстве.

МАГАТЭ контролировало комплекс TESA в Кередже и Тегеранский ядерный исследовательский центр, именно по ним и ударила ЦАХАЛ.

При этом глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами назвал ситуацию на иранских ядерных объектах «хорошей», передало агентство Fars.

«Условия на ядерных объектах хорошие. Моральный дух наших коллег на ядерных объектах отличный, и они усердно трудятся», — сказал он (цитата в переводе ТАСС).

Что атаковал Иран

В ночь с 17 на 18 июня Иран также атаковал Израиль. По данным IRNA, ракеты зафиксировали в Тель-Авиве, Хайфе и Верхней Галилее. ЦАХАЛ подтвердила, что в сторону Израиля летели ракеты, а над страной работала система ПВО «Железный купол». При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) утверждает, что Израиль не может обнаруживать и перехватывать их новые ракеты «Фаттах», которые как раз использовали ночью.

«Последний ракетный удар, вне всякого сомнения, доказал, что небо над оккупированными территориями [над Израилем] теперь полностью находится под нашим контролем», — сказано в сообщении.

«Жертвы и разрушения невелики». Что не так с заявлением Ирана о контроле над небом Израиля? Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что добился полного контроля над небом Израиля. Военный... 18 июня 13:21

КСИР утверждает, что жители Тель-Авива больше не находятся в безопасности, так как израильские системы ПВО не смогут их уберечь от новых иранских ракет.

Представитель минобороны Ирана генерал Реза Талаи-Ник отметил, что оружие использовали для удара по «израильскому разведывательному объекту». Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Ирана генерал Абдулрахим Мусави добавил, что раньше иранские операции были «сдерживающие», а теперь будут «карательными».

13 июня Израиль массированно обстрелял Иран в рамках операции «Восходящий лев» по лишению страны возможности производить и иметь ядерное оружие. ЦАХАЛ утверждает, что поражает объекты, так или иначе связанные с иранской ядерное программой. В течение нескольких дней они ликвидировали начальника Генерального штаба ВС Ирана генерал-майора Мохаммада Багери, его преемника Али Шадмани, 14 физиков-ядерщиков, а также несколько десятков высокопоставленных лиц и обычных жителей.

В ответ Иран начал операцию «Правдивое обещание 3». Более 3,8 тысяч израильтян эвакуировались, за время эскалации конфликта пострадали не менее 804 мирных жителей.

«У радиации никто не спросит паспорт»

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что эскалация конфликта Ирана и Израиля несет угрозу для всего мира, потому что удары наносят по ядерным объектам.

«В данном случае говорить-то надо о ядерной угрозе, которая имеет абсолютно не гипотетическое измерение, а практическое», — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, у Ирана есть право иметь атомные объекты, их контролирует МАГАТЭ, чьи эксперты также также подвержены опасности из-за конфликта.

«Это все ведет не просто к эскалации, а к угрозе непосредственно региону и миру в связи с тем, что удары наносятся по мирным атомным или ядерным объектам», — отметила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что «у радиации никто не будет спрашивать паспорт, визу или прописку», она проникнет везде.

Старший научный сотрудник Института ООН по изучению проблем разоружения, руководитель исследовательского проекта «Ядерные силы России» Павел Подвиг рассказал RTVI, что в Натанзе, куда ранее также ударили израильские ракеты, находятся два объекта, связанных с центрифугами для обогащения урана. Один расположен на поверхности земли, вероятно, его уже будет не восстановить. Второй же объект находится неглубоко под землей, пострадал ли он — неясно.

«Есть большая вероятность, что центрифуги на этом заводе были повреждены, выведены из строя, поскольку Израиль атаковал электрические подстанции, которые обеспечивают электричеством этот комплекс. Если питание для центрифуг под землей было нарушено, то восстановить их не удастся», — сказал Подвиг.

По словам эксперта, сейчас опасности ядерного заражения нет. Однако людям, которые будет разбирать завалины, нужно быть осторожнее, чтобы они не разнесли токсичный фторид.

«По тем объектам, по которым Израиль наносил удары, радиоактивности нет, там только природный уран или обогащенный. Но у Ирана есть атомная станция в Бушере, есть исследовательский реактор в Тегеране. Вот там есть радиоактивность. Понятно, что Бушер и исследовательский реактор никоим образом не были затронуты, и, я абсолютно уверен, не будут затронуты никакими атаками как раз потому, что они представляют серьезную опасность. А еще есть реактор, который строится, но поскольку он строится, то там радиоактивности никакой нет, но его тоже Израиль не атаковал», — отметил Подвиг.

США могут ударить по Ирану

17 июня американский президент Дональд Трамп потребовал от Ирана «безоговорочной капитуляции», намекнув, что США могут, но не планируют устранить верховного лидера страны, аятоллу Али Хаменеи. The Wall Street Journal пишет, что США пока что не решили, будут ли они принимать участие в боевых действиях.

«Президент Трамп рассматривает ряд вариантов, включая возможный удар США по Ирану, в ходе встречи с ведущими советниками в Ситуационной комнате во вторник. Чиновники заявили, что решение не принято», — сказано в материале.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал «Газете.Ru», что Трампа подталкивают к войне:

«Точно можно сказать, что Трампа подталкивают к большой войне, но делают это пока лишь демократические, то есть оппозиционные ему СМИ: CNN советует, куда по Ирану больнее ударить; ABC News устанавливают сроки атаки. Удивительно, что для этого теперь не нужно даже фейковой пробирки Колина Пауэлла, которой он потрясал в ООН перед вторжением в Ирак. Для западного мира теперь достаточно назвать кого-то злодеем, и можно уже бомбить», — отметил депутат.

Журавлев добавил, что Израиль вряд ли напал бы на Иран, если бы у страны действительно было ядерное оружие. По его словам, израильские власти понимают, что у Ирана устарели системы ПВО и есть противоречия среди военного командования.

«Тем не менее, конфликт остается региональным до тех пор, пока в него не вмешались Соединенные Штаты. Перед Трампом стоит нелегкий выбор: можно ввести войска и завязнуть, как в Афганистане, не получив ожидаемой быстрой победы; или попытаться уладить все миром. С нашей колокольни вообще непонятно, с какого перепугу США лезут на Ближний Восток, на другой континент, снова вживаясь в роль то ли мирового полицейского, то ли мирового оккупанта», — сказал Журавлев.

По данным The Washington Post, без помощи США системы ПВО Израиля могут продержаться 10–12 дней в условии продолжающихся атак Ирана, после чего их запасы ракет кончатся. Вероятно, уже в ближайшее время Израиль сможет перехватывать только маленькую часть ракет.

Постоянный представитель Ирана при ООН в Женеве Али Бахрейни сказал во время брифинга, что страна ответит США «соразмерно» в случае их прямого включения в конфликт.