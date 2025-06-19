«Поддержка налицо»: в России рассказали о помощи Ирану

Песков: поддержка Россией Ирана налицо, но о помощи они не просили

Тегеран не обращался к Москве с просьбой о военной помощи после начала ударов Израиля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, по его словам, поддержка Ирана со стороны РФ «налицо», подчеркнул представитель Кремля. Российская сторона также готова выступить посредником в конфликте между сторонами. Отношения с Израилем Песков назвал «очень ровными и доверительными».

Москва сохраняет партнерские отношения с Тегераном и помогает стране в контексте очередного обострения конфликта с Израилем, однако не военным путем, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) .

«Мы сохраняем партнерские отношения с Ираном», – сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что Иран не просил Россию о военной помощи, однако «в целом поддержка со стороны Москвы налицо».

«Путин сказал, что в военном плане, во-первых, Иран не просил помощи от нас. Во-вторых, даже в контексте договора, который у нас есть с Ираном, там нет положения о военной взаимопомощи в таких ситуациях... Но, в целом, наша поддержка налицо», — пояснил пресс-секретарь.

Он добавил, что российская сторона по-прежнему готова стать посредником в ирано-израильском конфликте, а сам Путин «имеет определенно большой потенциал для каких-то посреднических услуг».

Ранее президент Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира на ПМЭФ рассказал, что Москва предлагала Тегерану совместно развивать проекты в области противовоздушной обороны, но особого интереса со стороны иранцев не возникло.

«Вы знаете, мы когда-то предлагали нашим иранским друзьям проработать в области системы ПВО. Большого интереса тогда партнеры не проявили, ну и все. Что касается договора <...> о стратегическом партнерстве [между РФ и Ираном], там нет статей, связанных с оборонной сферой», – отметил глава государства.

Путин добавил, что «иранские друзья» не запрашивали помощи в оборонной сфере.

В испанском информационном госагентстве EFE назвали ответ Путина по Ирану «главным» высказыванием на встрече со СМИ.

«С точки зрения последних новостей по ситуации на Ближнем Востоке, самым важным стала его реакция на вопросы про Иран и позиция России по этой проблематике», — сказал директор по международным связям EFE Хосе Мануэль Санс Минготе.

Отношения с Израилем и АЭС в Бушере

Пресс-секретарь президента РФ Песков также указал, что Москва сохраняет доверительные отношения и с Иерусалимом.

«Мы сохраняем очень ровные, доверительные отношения с Израилем», – подчеркнул представитель Кремля.

В интервью телеканалу РБК Песков прокомментировал также вчерашние заявления Путина о конфликте Израиля и Ирана. По его словам, российский лидер считает возможным урегулирование огромного количества политических нюансов, а также поиск выхода из ситуации.

Израиль пообещал, что российские специалисты, работающие на иранской АЭС «Бушер», не будут в опасности и под угрозой удара, добавил Песков.

Сам Путин ранее говорил, что Россия находится в контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Гендиректор Росатома Алексей Лихачев предупредил, что удар Израиля по АЭС в Бушере может привести к катастрофе, масштабы которой будут сравнимы с масштабами чернобыльской катастрофы.

«Близко нельзя приближать оружие к действующему ядерному объекту. Я очень надеюсь, что у политического и военного руководства Израиля будет достаточно понимания и здравого смысла, чтобы даже не допустить случайного попадания в районе атомной электростанции Бушер», — заявил Лихачев.

К настоящему моменту часть российских сотрудников АЭС уже вывезли из Бушера. В ближайшее время возможно объявление чрезвычайной ситуации и эвакуация людей, в первую очередь женщин и детей.

Лихачев поблагодарил Армению и Азербайджан за помощь в эвакуации россиян.

Бушерская АЭС — это первая и пока единственная действующая атомная электростанция в Иране. Ее начали строить еще в 1970-х годах, но проект был приостановлен после Исламской революции 1979 года и войны с Ираком.

В 1995 году Тегеран подписал соглашение с российской компанией «Атомстройэкспорт» («дочка» «Росатома») о завершении строительства первого энергоблока. Российские специалисты взяли на себя не только строительство и монтаж оборудования, но и адаптацию проекта, поскольку изначально станция строилась по немецкому проекту компании Siemens. В 2013 году энергоблок вышел на полную мощность. В дальнейшем РФ и Иран заключили договоры о строительстве еще двух энергоблоков на площадке Бушерской АЭС.

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Лихачев также сообщил, что иранские цеха по обогащению урана не пострадали в результате ударов армии обороны Израиля, потому что объекты размещены под землей. Выбросы радиации в зоне обогатительных предприятий не были зафиксированы. Риск ядерных инцидентов по-прежнему остается, в частности, в результате нарушения электроснабжения в регионах исламской республики, отметил он.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.