«Его могли спасти»: экс-супруга Паши Техника назвала виновных в смерти рэпера

Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая заявила, что музыкант умер из-за «черных прокапщиков», которых рэперу на протяжении трех дней вызывали люди, находящиеся рядом с ним. По словам Карицкой, «прокапщики» неправильно подбирали препараты, что и привело к гибели артиста. Мать Техника Надежда Ивлева также отметила, что друзья рэпера «знали, кто его капает», и понимали, что музыканта «убивают». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Рэпер Паша Техник умер из-за неправильно подобранных «черными прокапщиками» препаратов. Об этом заявила его экс-супруга Ева Карицкая на пресс-конференции партии «Новые люди», посвященной открытию фонда помощи наркозависимым «Второй шанс», пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

По словам бывшей жены Техника, в последние дни к рэперу вместо скорой помощи вызывали нелегальных «прокапщиков». Они не могли адекватно оценить состояние музыканта.

«То есть люди, которые нелегально работают в Таиланде капельниками, они нелегально работают в медицинских учреждениях, в клиниках, которые, возможно, также не имеют лицензии. И могу сказать то, что

три дня его прокапывали непонятными, скажем так, веществами, они приезжали без определенного оборудования, которое может реально дать понять, что с человеком происходит»,

— отметила Карицкая.

Она добавила, что на протяжении трех дней знакомые и друзья Техника, которые в тот момент находились рядом с ним, самостоятельно, без ведома родственников, принимали решение вызывать «каких-то нелегальных прокапщиков», что и стало причиной его к гибели.

«Его могли, в принципе, спасти, если бы ему вызвали своевременно скорую помощь в первый же день. Я даже общалась с врачом из госпиталя в Таиланде, он сказал, что, если бы его сразу же привезли, его бы, естественно, спасли», — рассказала Карицкая.

Мать музыканта Надежда Ивлева также заявила NEWS.ru, что ее сына убили. По ее словам, люди, которые в тот момент были рядом с Техником, «знали, кто его капает».

«Все знали, что его убивают», — подчеркнула Ивлева.

Кто такие «черные прокапщики»

«Черные прокапщики» — это частные наркологи. К таким специалистам обращаются те люди, которые уже давно нуждаются в интенсивной терапии, однако по каким-то причинам не готовы начать официальное лечение.

«Прокапщики» зачастую работают на дому: сами выезжают к пациентам и ставят им капельницы, обещая, например, избавить от похмелья или вывести из запоя. Причем нередко они также не имеют лицензии и должной квалификации — под видом врача может прийти медсестра или фельдшер.

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Услуги «прокапщиков» пользуются спросом не только в Таиланде, но и в России. Так, осенью 2024 года в Красноярске трое человек умерли после того, как обратились к «черным наркологам». Те за деньги ставили капельницы пациентам, страдающим от алкогольной и наркотической зависимостей.

Смерть Паши Техника

27 марта рэпера экстренно госпитализировали в Таиланде в крайне тяжелом состоянии с подозрением на отравление наркотиками. Врачи зафиксировали у артиста полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром, сепсис и тяжелую форму пневмонии. Техника ввели в состояние медикаментозной комы, ему понадобилась искусственная вентиляция легких, а также подключение к аппарату ЭКМО.

Чтобы оценить ситуацию на месте, к музыканту прилетел врач из России. Родственники рэпера также обсуждали возможность перевезти его на лечение в Москву, однако сделать это не позволяло состояние Техника.

4 апреля музыкант пережил клиническую смерть. Несмотря на то, что после этого его близкие сообщали о положительной динамике, вечером того же дня Техник скончался. Как рассказал позже директор рэпера Марк Яровный, основной причиной смерти стал септический шок.

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Карицкая впоследствии заявила, что к гибели музыканта причастен наркодилер по имени Эдик, который напоил рэпера алкоголем и дал ему наркотики, зная, что Техник закодирован.