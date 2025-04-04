«Шансы выжить 20%»: Паша Техник пережил клиническую смерть

Российский рэпер Паша Техник, в тяжелом состоянии попавший в больницу в Таиланде, пережил клиническую смерть. По словам родственников, 4 апреля его должны перевезти вертолетом из Пхукета в Бангкок, но пока из-за высоких рисков врачи не дают разрешения. Накануне в Таиланд прилетел менеджер артиста «с 20 кг лекарств». Ранее к нему также приехал ведущий реаниматолог-анестезиолог из больницы Склифосовского. Что известно о состоянии рэпера — в материале «Газеты.Ru».

Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) пережил клиническую смерть 4 апреля, сообщили его близкие.

«Умер, завели, динамика положительная», — написала его бывшая жена Ева Карицкая.

Положение дел прокомментировала российская журналистка Ксения Собчак:

«Все утро переписываюсь с близкими Паши, пытаюсь помочь. Паша пережил клиническую смерть. Состояние чудовищное. Надеюсь, вытащим. Но проблема огромная, и очень хочется добиться от тайцев, чтобы дали спасти человека».

Telegram-канал «Осторожно, новости» уточнил, что сегодня его должны были перевезти вертолетом из Пхукета в Бангкок. Однако «госпиталь, в котором он находится, не дает добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника».

Шансы на то, что он выживет при перелете, оценивают лишь в 20%.

«Мы сейчас идем на огромные риски. Очень огромные. Но риски есть лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают», — написала Карицкая.

По ее словам, накануне в палату к рэперу приводили священника: «У Паши был батюшка, который его отмаливал. Я находилась там около двух часов, надеемся на лучшее, прогнозы, конечно, неутешительные».

В тот же день в Таиланд прилетел менеджер Техника Марк «с 20 килограммами лекарств».

«Ситуация тяжелая, но есть хорошие новости, врачи начали слышать рекомендации российского специалиста и начали менять лечение», — сообщила Карицкая.

Ранее к Технику приехал ведущий реаниматолог-анестезиолог из больницы Склифосовского, он работает вместе с местными врачами. По словам менеджера, проблема была в отсутствии нужных лекарств.

Что произошло с Пашей Техником

В конце марта Паша Техник был доставлен в больницу Таиланда с тяжелым отравлением, причина которого достоверно не выявлена. Друзья рэпера не исключают, что музыканта мог отравить один из фанатов на вечеринке.

У музыканта поражены инфекцией 100% легких. По словам Карицкой, возможная причина — лечение неправильными антибиотиками. Техника подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО (искусственная вентиляция легких и насыщение крови кислородом). У рэпера серьезные нарушения в работе печени и почек.

По словам его друзей, нынешние проблемы со здоровьем начались с того, что на одной из вечеринок в Таиланде к нему подошел неизвестный фанат, угостил некими таблетками и покинул мероприятие, сообщил Telegram-канал Mash.

После этого рэпер потерял сознание. Приятели три дня пытались самостоятельно привести его в чувства — делали непрямой массаж сердца и устанавливали капельницы. Скорую вызвали, только когда Технику «стало совсем плохо».

Мог отравить фанат? Что известно о состоянии Паши Техника Госпитализированный в Таиланде Паша Техник остается в «стабильно плохом» состоянии:... 30 марта 15:36

По информации Mash, до отъезда из России рэпер жаловался врачам на судорожные припадки с потерей сознания после приема алкоголя и наркотиков, но после помощи медиков от госпитализации отказывался.

Экс-супруга Паши Техника заявила, что на его спасение нужно 12 млн рублей, часть денег собрать уже удалось. В частности, треш-стример Mellstroy (он же — Андрей Бурим) подарил семье рэпера 5 млн рублей. При этом нынешнее состояние рэпера не позволяет доставить его в Россию и в целом транспортировать даже за пределы больницы, в которой он находится.

Рэпер Птаха (Давид Нуриев) в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что причиной проблем со здоровьем Паши Техника стали препараты. Птаха пожелал Технику «выкарабкаться» и «выздороветь», а также выразил надежду, что тот «возьмется за голову» и завершит «историю с веществами».