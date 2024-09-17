«Работал свой кол-центр». Что известно о банде «черных наркологов» из Красноярска? В Красноярске трое человек арестованы по делу о смерти пациентов от капельниц

В Красноярском крае задержали банду медиков после смерти трех пациентов. За деньги они выезжали к россиянам на дом и ставили «антипохмельные» капельницы с психотропными препаратами. Свои услуги «черные наркологи» продвигали через сайт, у них даже работал собственный кол-центр. Троих подозреваемых уже отправили под арест. «Газета.Ru» узнала подробности о смертельном бизнесе.

Капельница с психотропами

17 сентября сотрудники полиции задержали девять жителей Красноярского края, которые на дому ставили капельницы людям, страдающим от алкогольной и наркотической зависимостей. От такого «лечения» умерли трое пациентов.

В отношении задержанных было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Троих участников банды уже заключили под стражу, еще одному суд назначил домашний арест, а остальным — запрет на определенные действия. Меры пресечения избраны на два месяца.

Банда действовала с 2023 года. «Вводили капельным способом растворы, содержащие лекарственные препараты, сильнодействующие и психотропные вещества, без проведения диагностических мероприятий и соблюдения правил оказания медицинской помощи, в том числе при неотложных состояниях», – говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета России.

В пресс-службе ведомства «Газете.Ru» уточнили, что все задержанные — медики со средним или высшим образованием.

«Часть рецептов на препараты они выписывали сами, часть была поддельной. Следствие еще работает, будем устанавливать других участников преступной группы. Возможно, их станет больше», – добавили в СК.

«Многие просто боятся»

Как рассказали в ведомстве, преступная группа работала в нескольких районах города и других регионах.

«Услуги продвигали через сайт. В другом регионе у них работал свой кол-центр, в котором принимали заявки от пациентов, которые нуждаются медицинской помощи. Задержанные участники преступной группы по заявкам выезжали на адреса в разные районы и на дому оказывали услуги по детоксикации», – сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе СК.

История со смертельными капельницами не уникальна. Ранее, 12 сентября, стало известно о смерти мужчины от подобного лечения в Москве.

Специалистов из частной клиники алкозависимому мужчине вызвали днем 11 сентября. На дом к пациенту приехали два врача, поставили капельницу с раствором, компоненты которого не назвали. Вскоре у мужчины остановилось сердце. Когда стало ясно, что массаж сердца не помогает, медики сбежали, посоветовав жене пациента вызывать скорую. Фельдшеру оставалось лишь констатировать смерть.

По словам врача психиатра-нарколога Юрия Емельянова, причина, по которой россияне по-прежнему обращаются к «врачам-домушникам» — недостаточная информированность.

«В стране выстроена хорошая система наркологической помощи. Любой нуждающийся может ее получить даже анонимно. Есть государственные и частные учреждения, которые лицензированы и оказывают квалифицированную помощь. К сожалению, не все об этом знают, а многие просто боятся», – считает специалист.

Это подтверждают и волонтеры, годами работающие с наркозависимыми. По их мнению, обращаться в официальные клиники пациентам мешает стигматизация, негативный опыт общения с врачами, боязнь проблем с законом или просто предрассудки.

«С зависимостью не работают вещи в лоб из серии «всех в реабилитационные центры загоним и вылечим». Ну не работает это, такое уж заболевание. Для того чтобы вылечить эту болезнь, нужно время», — рассказывал журналистами волонтер Максим.

«Необходимо лечение в стационаре»

По словам Емельянова, в борьбе с «кустарной медициной» должно помочь повышение информированности населения. Так, при тяжелых состояниях пациентам обязательно нужно обращаться за помощью в государственные учреждения или лицензированные клиники. Обещанная «помощь на дому» — лишь попытка мошенников заработать.

«Абстинентный синдром, состояние, когда, например, человек длительное время употребляет спиртные напитки и хочет бросить, считается потенциально опасным. Необходимо качественное обследование в стационаре, а многие, пользуясь состоянием пациента, просто хотят получить деньги и предлагают свои услуги на дому. Это приводит к таким трагическим ситуациям, потому что состояние — смертельно», – объяснил Емельянов.