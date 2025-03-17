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Жительница Москвы пожаловалась на проволоку в сэндвиче из «ВкусВилла»

«Осторожно, Москва»: жительница столицы нашла проволоку в сэндвиче из «ВкусВилла»
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Global Look Press

Жительница столицы обнаружила в купленном во «ВкусВилле» бутерброде оказалась проволока. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Открываю один из заказов и внутри завтрака нахожу проволоку. Хорошо, что не получила серьезных повреждений — она просто скользнула по зубам. Такое случилось у меня впервые», — рассказала она.

В службе поддержки магазина предложили пострадавшей вернуть деньги за покупку.

10 марта «Газета.Ru» сообщила, что в Москве покупатель «ВкусВилла» пострадал из-за взорвавшейся на прилавке бутылки. Кирилл (имя изменено) зашел 5 марта за покупками в магазин «ВкусВилл», расположенный по адресу: ул. Бутырская, д. 2/18. Там мужчина взял банку напитка, повернулся в сторону кассы, расположенной за этим же прилавком, и в этот момент раздался хлопок/взрыв с правой стороны него. Кирилл уточнил, что почувствовал резкую боль в области лба, головы и шеи и обратился к сотруднику этого магазина с просьбой помочь ему. Но сотрудница магазина лишь посоветовала ему «пройти в туалет и осмотреть себя самому в зеркало». Мужчина рассказал, что обнаружил красное пятно от удара на лбу, а также кровь на голове, по шее также стекала кровь. Магазин начислил пострадавшему подарочные бонусы. После нескольких жалоб Кирилл ищет адвоката и намерен обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что в феврале москвичка поранила язык стеклом, найденным в продукте «ВкусВилла».

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