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Жительница Москвы купила хлеб во «ВкусВилле» со скобой от степлера внутри

Во «ВкусВилле» москвичка купила хлеб, внутри которого оказалась скоба

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Телеграм-канал «Осторожно, новости»

В магазине «ВкусВилл» жительница Москвы Татьяна купила хлеб, внутри которого оказалась скоба от степлера. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Кусок металлической скобы обнаружился случайно: он воткнулся женщине в десну, когда та откусила хлеб.

«Сижу теперь думаю, сколько таких скобочек уже во мне. Хорошо, что ребенок не ест черный хлеб», — поделилась она.

В поддержке ей ответили, что хлеб готовят в пекарне самого магазина и согласились вернуть лишь стоимость самого продукта — 75 рублей. Эту сумму отправят на карту лояльности в виде бонусов.

Кроме того, женщину попросили привезти упаковку со скобой в магазин, чтобы провести «служебное расследование».

Несколько дней назад в Краснодарском крае 22 студента отравились некачественным зефиром. Обучающихся университета МВД РФ пришлось отправить в инфекционную больницу.

До этого сообщалось о массовых отравлениях зефиром «Классический», который также продавался в сети «Вкус Вилл».
24 октября Роспотребнадзор обнаружил нарушения в работе фабрики и приостановил ее деятельность.

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