В праздничном торте от «Вкусвилла» обнаружили зубную нить

Жительница Москвы пожаловалась на десерт, купленный в «Вкусвилле» ко дню рождения матери. Об этом пишет Telegram-канал SHOT Проверка.

«Торт «Бернау» с ягодами и творожным сыром стоил почти 1,5 тыс. рублей. После разрезания сладкого угощения семья заметила в нем торчащую нить, похожую на зубную. Покупательница обратилась в службу поддержки. По ее словам, оператор извинился, но предложил урегулировать вопрос только через магазин, а не онлайн», — следует из поста.

Позже, уже после огласки в соцсетях, в компании сообщили, что провели проверку вместе с производителем, и пообещали усилить контроль.

17 марта Telegram-канал «Осторожно, Москва» рассказал, что жительница столицы обнаружила в купленном во «ВкусВилле» бутерброде проволоку. В службе поддержки магазина предложили пострадавшей вернуть деньги за покупку.

10 марта «Газета.Ru» сообщила, что в Москве покупатель «ВкусВилла» пострадал из-за взорвавшейся на прилавке бутылки. Магазин начислил пострадавшему бонусы в подарок. Пострадавший подал несколько жалоб, ищет адвоката и собирается обращаться в суд.

Ранее сообщалось, что в феврале москвичка поранила язык стеклом, найденным в продукте «ВкусВилла».