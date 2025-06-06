8 июня — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

8 июня в мире отмечают день, посвященный защите океанов. В России сразу несколько профессиональных праздников — есть повод поздравить социальных работников и тех, кто имеет отношение к легкой промышленности. Православные христиане сегодня отмечают один из важнейших церковных праздников — Троицу. Какие еще памятные даты и исторические события и приходятся на 8 июня и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 8 июня

Всемирный день океанов

Цель этой даты — привлечь внимание к важности защиты морских экосистем. Ведь в настоящее время Мировой океан содержит более 5,25 трлн единиц пластикового мусора, ежегодно в него попадает около 10 млн тонн нефти. Впервые идея о дне, посвященном океанам, прозвучала в 1992 году на конференции ООН по окружающей среде, а в 2008-м международная организация официально утвердила 8 июня как Всемирный день океанов. По всему миру добровольцы и волонтеры участвуют в субботниках на побережьях, собирают пластиковый мусор и проводят очистку пляжей.

Дeнь пeтepбуpгcкиx кoшeк и котов

Необычный праздник впервые был отметили 8 июня 2005 года, когда художники из группы «Митьки» установили на карнизе своей мастерской скульптуру кошки Тишины Матроскиной как символ всех беспризорных петербургских кошек и котов. Кстати, это не единственный день, посвященный кошкам, в Северной столице. В конце мая горожане отмечают День эрмитажного кота в 2025 году он выпал 31 мая — праздник, посвященный четвероногим обитателям музея.

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Дeнь paбoтникoв тeкcтильнoй и легкой пpoмышлeннocти в России

Этот профессиональный праздник ведет свою историю с советских времен: с 1980 года он отмечается во второе воскресенье июня. В 2025 году он выпадает на 8-е число. В этот день лучшие швеи, мастера по пошиву и дизайнеры получают отраслевые награды, дипломы и благодарственные письма от министерств и профсоюзов.

День социального работника в России

8 июня 1701 года Петр I издал указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богаделен для нищих, больных и престарелых», который заложил основы института социальной помощи в России. Сегодня практически в каждом муниципальном образовании страны есть учреждения социальной защиты и обслуживания населения. В этой системе работают более 630 тыс. социальных работников, услугами которых пользуются около 26 млн человек, в том числе 15 млн пожилых людей и инвалидов. Официально профессиональный праздник был учрежден указом президента РФ от 2000 года, и с тех пор ежегодно отмечается 8 июня.

close Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Какие праздники и памятные даты отмечают 8 июня в других странах

День матери — Люксембург. Праздник возник в начале XX века и имеет в стране официальный статус. К нему принято основательно готовиться: дети постарше покупают цветы, младшие рисуют открытки. Хорошим тоном считается освободить в этот день маму от домашних забот, взяв на себя готовку, уборку и другие бытовые дела.

День отца — Бельгия. В Бельгии, в отличие от Люксембурга, в этот день принято радовать не матерей, а отцов. С утра им готовят специальные «папские завтраки» с капучино и бельгийскими вафлями, а вечером семья может устроить барбекю или пикник на природе.

День «Баунти» — Австралия (остров Норфолк). В 1789 году на британском корабле «Баунти» в Тихом океане произошел знаменитый мятеж, после которого часть моряков бежала на остров Питкэрн. Позже их потомки переселились на остров Норфолк, где и основали новую общину. Жители острова до сих пор хранят культурное наследие мятежников, а многие семьи ведут родословную от команды «Баунти». 8 июня на Норфолке отмечают как день прибытия потомков членов команды корабля на остров. В этот день устраивают исторические реконструкции, народные гулянья и пикники.

Церковные праздники 8 июня

Дeнь Святой Троицы (Пятидесятница)

Троица (или Пятидесятница) — один из главных праздников в православии, который отмечается на 50-й день после Пасхи. Он посвящен сошествию Святого Духа, описанному в Деяниях апостолов, и символизирует единство Бога-Отца, Сына и Святого Духа. Праздник входит в число двунадесятых т.е. в число 12 главных праздников после Пасхи и отмечается особенно торжественно. Храмы украшают зеленью, а верующие приносят для освящения ветви деревьев и целебные травы, которые в народе называют «слезными».

close Фрагмент иконы «Троица» работы Андрея Рублева РИА Новости

В 2025 году Троица у православных совпадает с католическим Днем Святого Духа (Pentecost) — обе конфессии отмечают праздник 8 июня.

Дeнь пaмяти cвятoгo мучeникa Гeopгия Нoвoгo

Святой Георгий Новый родился в конце XV века в болгарском городе Средце (ныне София) в благочестивой семье Иоанна и Марии, которые до преклонных лет оставались бездетными и вымолили у Бога младенца. Крестили мальчика во имя великомученика Георгия. Юноша получил хорошее светское и духовное образование, изучал Священное писание, стремился к христианской строгости и целомудрию.

В начале XVI века Георгий отказался принять ислам и отстаивал свою христианскую веру перед турецкими правителями. Его жестоко пытали и избивали, но он не отрекся от Христа и умер мученической смертью около 1515 года. Уже спустя несколько веков, в XVIII веке, мощи Георгия были обнаружены в Софии и перенесены в монастырь Драгалевци, а затем части его святых останков оказались в сербских обителях — Студенице и Дечанах.

8 июня Русская православная церковь также чтит память • мученика Аверкия и мученицы Елены;

• апостолов от семидесяти Карпа и Алфея;

• преподобного Иоанна Психаита, исповедника;

• мученика Георгия Нового;

• обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца.

Народные праздники и приметы 8 июня

Карп Карполов

В народном календаре 8 июня считается днем Карпа Карполова, что связано с почитанием апостола от 70-ти по имени Карп. По церковному преданию, он служил епископом и был одним из спутников апостола Павла. Рыбалка в этот день особенно отмечалась: клев карпа 8 июня сулил удачу на весь год. Пойманного первым карпа обязательно отпускали обратно в воду — считалось, что это принесет финансовое благополучие и защитит дом от невзгод.

Приметы

Плохой улов — к трудному году; хороший улов, особенно молодого карпа — к удаче и достатку.

Если рыба плещется у поверхности — будут сильные дожди и грозы.

Если много комаров— конец месяца будет теплым, но дождливым.

Дышать воздухом под цветущим шиповником — к исцелению от хворей: считалось, что ароматы и целебные пары помогут устранить все недуги.

Какие исторические события произошли 8 июня

1783 год — в Исландии началось одно из самых масштабных лавовых извержений в истории. Вулкан Лаки выпустил около 14 кубических километров лавы и токсичных газов. Это привело к гибели примерно 10 тыс. человек в Исландии, что составляло около 20% населения. Загрязнение воздуха распространилось от Исландии до Сирии, а в Европе наблюдались кроваво-красные закаты и удушливый смог. Зимы 1783-1784 годов стали одними из самых холодных в Северном полушарии. Вулканическая зима также привела к неурожаям и голоду, унесшим жизни десятков тысяч людей.

1869 год — американский изобретатель Айвз Макгаффи из Чикаго получил патент на «улучшенную машину для подметания», известную как «Whirlwind» (дословно — «Вихрь»). Это был первый в мире пылесос, хотя и не моторизованный: устройство приводилось в действие вручную с помощью рукоятки и ременной передачи, создавая воздушный поток для всасывания пыли.

1912 год — основана киностудия Universal Film Manufacturing Company, позднее известная как Universal Studios. Ее учредителями стали Карл Леммле, Марк Динтенфасс, Адам Кессель и другие. Студия быстро зарекомендовала себя как один из ведущих производителей фильмов, в том числе популярных сериалов и хорроров 1930-х годов.

close John Raoux/AP

1948 год — в Челябинске-40 (ныне Озерск) под руководством Игоря Курчатова запустили первый в СССР промышленный ядерный реактор А-1. Он стал основой для производства плутония, необходимого для первого советского ядерного оружия, испытанного в 1949 году.

1949 год — вышел в свет роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984», впоследствии признанный одним из эталонных образцов жанра.

Дни рождения и юбилеи 8 июня

В 1784 году родился Мари Карем — французский кулинар, придворный повар Талейрана и Александра I. Считается первым знаменитым шеф-поваром, получившим признание за свои кулинарные достижения. Имел громкое и звучное прозвище — Повар королей и король поваров.

В 1838 году родился Иван Крамской — русский живописец и рисовальщик, художественный критик. Один из основателей Товарищества передвижных художественных выставок. Известен своими психологически глубокими портретами, такими как «Христос в пустыне» и «Неизвестная».

В 1903 году родилась Маргерит Юрсенар — французская писательница, первая женщина, избранная членом Французской академии. Автор исторических романов, таких как «Мемуары Адриана» и «Падение».

В 1925 году родилась Барбара Буш — супруга 41-го президента США Джорджа Буша-старшего, экс-первая леди страны. Основала Фонд семейного образования Барбары Буш, который стал ведущим в Соединенных Штатах.

close Барбара Буш со своей собакой Милли, 1990 год Doug Mills/AP

В 1926 году родился Олег Кошевой — руководитель «Молодой гвардии» в Краснодоне (1942-1943), Герой Советского Союза (посмертно). Организовал сопротивление на оккупированной территории, занимался распространением листовок и диверсиями. Арестован и расстрелян в 1943 году.

В 1947 году родился Владимир Максимчук — один из руководителей ликвидации пожара на Чернобыльской АЭС, Герой России. Во время катастрофы 1986 года возглавил действия по тушению пожара, спасая жизни многих людей. После окончания службы продолжал работать в сфере гражданской обороны.

Кто отмечает дни рождения

85 лет исполняется Нэнси Синатре — американской певице и актрисе, дочери Фрэнка Синатры. Она известна хитом «These Boots Are Made for Walkin'» (1966) и дуэтами с Ли Хэзлвудом. В 2006 году получила звезду на Голливудской аллее славы.

70 лет исполняется Тиму Бернерсу-Ли — английскому ученому, изобретателю Всемирной паутины. В 1989 году, работая в CERN, предложил концепцию гипертекстовой системы, ставшей основой интернета. В 2004 году был посвящен в рыцари за заслуги перед наукой. В 2016 году получил Премию Тьюринга за создание базовых протоколов WWW.