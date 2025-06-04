«Мандат — не индульгенция». Депутат Курганской облдумы признал вину в ДТП со смертельным исходом

Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников стал виновником смертельного ДТП с мотоциклистом и публично признал свою вину. Заявление на эту тему опубликовано на сайте регионального парламента. В партии «Единая Россия», в отделении которой состоит Алейников, уже заявили, что он будет отвечать по закону и что мандат — не индульгенция, а дополнительная ответственность.

Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников заявил, что стал виновником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб мотоциклист. Информация опубликована на официальном сайте облдумы 3 июня.

«Сегодня, управляя собственным транспортным средством, следуя по федеральной трассе «Иртыш» Р-254 при подъезде к городу Ишим, мною совершено дорожно-транспортное происшествие», — сказал депутат Алейников.

По его словам, он не убедился в совершении маневра, в результате чего было допущено столкновение с мотоциклом, которым управлял Вячеслав Журкевич.

Авария стала для мотоциклиста смертельной: его оперативно доставили в больницу, но спасти не смогли.

«Я приношу свои соболезнования родным и близким Вячеслава Журкевича, все расходы по организации похорон я беру на себя», — сказал Владимир Алейников, добавив, что окажет всестороннюю поддержку семье погибшего.

Факт ДТП подтвердили в региональной Госавтоинспекции.

«По предварительной информации, водитель автомобиля «УАЗ Патриот» (мужчина 1960 года рождения) при развороте не предоставил преимущество попутно движущемуся мотоциклу. В результате столкновения водитель мотоцикла (мужчина 1968 года рождения) получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются», — говорится в сообщении ГАИ.

Судя по опубликованному видео, оба транспортных средства после столкновения отбросило за пределы дороги, в поле. ДТП произошло около 11 часов утра на 450-м километре автодороги «Иртыш» в Чистоозерском муниципальном округе.

Что сказали в «ЕР»

На происшествие отреагировали в партии «Единая Россия», членом которой является Владимир Алейников.

«Насколько я знаю, депутат [Алейников] сразу признал вину и выразил готовность оплатить похороны, компенсировать расходы. Конечно, горе родственников это не уменьшит. Произошла трагедия, и депутат должен будет ответить по закону. Мандат — это не индульгенция, а дополнительная ответственность», — рассказал «Газете.Ru» ответственный секретарь комиссии по этике партии «Единая Россия» Евгений Ревенко.

По мнению Ревенко, курганский депутат поступил честно, когда признался в содеянном. При этом он напомнил, что, согласно уставу партии, при возбуждении уголовного дела членство в партии приостанавливается. В случае вынесения обвинительного приговора виновного автоматически исключают из рядов «ЕР». Если же человек сможет доказать в суде свою невиновность — он имеет полное право восстановиться в ряду партийцев.

«Такая норма устава действует безотказно, невзирая ни на должности, ни на личности, она касается любого члена партии «Единая Россия», — заявил ответственный секретарь.

Какое наказание грозит

По действующим нормам закона депутату Курганской облдумы Владимиру Алейникову могут назначить наказание до пяти лет лишения свободы в случае, если его вина будет установлена в суде, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин. Ответственность наступит по части 3 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По словам адвоката, мнение родственников погибшего будет учитываться при назначении наказания. Близкие мотоциклиста имеют право подать гражданский иск о возмещении морального и материального вреда, однако их согласие или отказ от претензий не влияет на возбуждение или прекращение уголовного дела.

С юридической и этической точек зрения признание вины и готовность понести ответственность — правильные действия, подчеркнул Жорин. По его словам, суд может расценить это, как «проявление раскаяния» и будет способствовать смягчению наказания. Кроме того, предложение депутата взять на себя расходы по организации похорон свидетельствует о стремлении частично компенсировать причиненный ущерб семье погибшего. При этом сделанное Алейниковым публичное заявление не считается официальной явкой с повинной.