«Ответит по закону»: в Единой России рассказали, что ждет депутата, сбившего мотоциклиста

Курганский депутат Владимир Алейников, который сбил насмерть мотоциклиста на федеральной трассе «Иртыш», будет отвечать по закону, мандат — не индульгенция. Об этом «Газете.Ru» заявил Евгений Ревенко — ответственный секретарь комиссии по этике партии «Единая Россия», в региональном отделении которой состоит Алейников.

«Насколько я знаю, депутат [Алейников] сразу признал вину и выразил готовность оплатить похороны, компенсировать расходы. Конечно, горе родственников это не уменьшит. Произошла трагедия, и депутат должен будет ответить по закону. Мандат — это не индульгенция, а дополнительная ответственность», — рассказал он.

Ревенко пояснил: если в отношении члена »Единой России» возбуждается уголовное дело, его членство в партии приостанавливают. Если в суде будет доказана виновность и вынесен обвинительный приговор, то автоматически человека исключают из рядов партии, рассказал он.

«Если вина не доказана, то такой человек имеет полное право возобновить свое членство в партии. Вот такая норма устава, и она действует безотказно не взирая ни на должности, ни на личности, она касается любого члена партии Единая Россия», — заявил секретарь комиссии партии.

По мнению Ревенко, Курганский депутат Алейников поступил честно, когда признался в содеянном.

Видео с признанием депутата было опубликовано в группе Курганской областной думы во «ВКонтакте». В нем Алейников выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал взять на себя все расходы по организации похорон. Депутат заявил, что окажет всю помощь семье погибшего.

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