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Адвокат Жорин рассказал, какой срок грозит депутату, сбившему мотоциклиста

Адвокат Жорин: Курганский депутат Алейников может получить срок до пяти лет
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Из личного архива Сергея Жорина

Депутата Курганской облдумы Владимира Алейникова, который насмерть сбил мотоциклиста на трассе «Иртыш», могут приговорить к сроку до пяти лет, рассказал «Газете.Ru» адвокат Сергей Жорин.

«Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников может быть привлечен к уголовной ответственность за совершение ДТП со смертельным исходом, если будет установлена его вина. В соответствии с российским законодательством, такие действия могут квалифицироваться по части 3 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», — рассказал адвокат.

Жорин также отметил, что мнение родственников погибшего будет учитываться при назначении наказания. Близкие мотоциклиста имеют право подать гражданский иск о возмещении морального и материального вреда, однако их согласие или отказ от претензий не влияет на возбуждение или прекращение уголовного дела, пояснил адвокат.

С юридической и этической точек зрения, признание вины и готовность понести ответственность — правильные действия, подчеркнул Жорин. По его словам, суд может расценить это, как «проявление раскаяния» и будет способствовать смягчению наказания.

«Кроме того, предложение депутата взять на себя расходы по организации похорон свидетельствует о стремлении частично компенсировать причиненный ущерб семье погибшего. Следует отметить, что окончательное решение о квалификации действий, степени вины и мере наказания будет принято судом после всестороннего расследования обстоятельств происшествия», — добавил адвокат.

При этом Жорин заявил, что публичное заявление депутата Курганской облдумы не считается официальной явкой с повинной.

Депутат Курганской облдумы Владимир Алейников сбил на федеральной трассе «Иртыш» мотоциклиста Вячеслава Журкевича. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

Видео с признанием в содеянном было опубликовано в группе Курганской областной думы во «ВКонтакте». В нем Алейников выразил соболезнования родным и близким погибшего и пообещал взять на себя все расходы по организации похорон. Депутат заявил, что окажет всю помощь семье погибшего.

Ранее в Петербурге байкер дал первые показания после ДТП с Rolls-Royce.

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