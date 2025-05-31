«Несколько дней выслеживал»: в Москве юноша зарезал возлюбленную на глазах у прохожих

Молодой человек зарезал несовершеннолетнюю бывшую девушку на Бескудниковском бульваре в Москве, а затем покончил с собой. Преступление произошло в светлое время суток на глазах у прохожих: юноша 2006 года рождения увидел экс-возлюбленную в компании другого, приревновал и схватился за нож. Спутнику девушки удалось отбиться, он ранен. Возбуждено уголовное дело.

Что произошло

19-летний юноша зарезал бывшую девушку, а потом покончил с собой на Бескудниковском бульваре в Москве. По информации Mash, убийца встречался с 17-летней жертвой, но недавно они расстались. Сегодня он увидел девушку в компании другого молодого человека и тут же достал нож.

Сначала он набросился на девушку и нанес ей смертельные травмы, а после совершил самоубийство.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили, что убийца также ранил спутника своей возлюбленной. Пострадавший имел при себе аэрозольный пистолет, но быстро отбиться не смог.

«Он пытался защититься, но не получилось», — рассказали в полиции.

Telegram-канал 112 пишет, что трагедия произошла в начале шестого вечера, еще не стемнело, на бульваре было много людей. Скорую и полицию вызывали очевидцы.

По данным mk.ru, нападавший, которого издание называет Алексеем, «несколько дней выслеживал» бывшую возлюбленную, и ее новый молодой человек — 19-летний актер из Тольятти Никита — хотел «мирно выяснить отношения». Однако Алексей атаковал его и сильно ударил кулаком по голове, после чего Никита потерял сознание. Алексей же тем временем отошел вместе с девушкой к остановке общественного транспорта, где и нанес ей несколько смертельных ударов ножом. Придя в себя, Никита выстрелил в нападавшего из заряженного перцовыми патронами пистолета для самозащиты, но к тому моменту убийца уже покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Тимирязевская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств смерти юноши 2006 г.р. и девушки 2007 г.р.», – говорится в сообщении правоохранителей.

На месте происшествия работает тимирязевский межрайонный прокурор Алексей Дудкин.

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Погибшая девушка и ее спутник ранее не обращались в полицию по поводу угроз, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Граждане ранее в полицию ни с какими заявлениями не обращались, в том числе об угрозах», — заявили там.

Немного статистики

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 736 млн женщин хотя бы раз в жизни подвергались физическому или сексуальному насилию. Из них более 640 млн (87%) пострадали от агрессии собственного партнера. В 95% случаев мужчины, применяющие физическое насилие, также используют психологическое воздействие. В 2023 году в мире было зафиксировано 85 тыс. убийств женщин и девочек, из которых 60% совершены их партнерами или членами семьи.

В России 40% тяжких насильственных преступлений совершаются в семье. А более 70% убийств женщин в 2020–2021 годах были совершены их партнерами или родственниками.

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Что касается насилия среди подростков, то, по данным ВОЗ, около 1 млрд детей в возрасте до 18 лет в 2020 году подверглись физическому, сексуальному или эмоциональному насилию. По состоянию на 2024 год, шесть из 10 детей в возрасте младше пяти лет регулярно подвергались физическим наказаниям или психологическому насилию, а каждая пятая женщина и каждый седьмой мужчина в детстве пережили сексуальное насилие.