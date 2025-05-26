«Пощечина рукой Кремля»: за что жена ударила Макрона по лицу на глазах прессы?

В Елисейском дворце подтвердили подлинность видео со ссорой четы Макронов. Жена французского лидера Брижит отвесила ему пощечину после прилета во Вьетнам, а затем демонстративно отказалась подавать руку. По информации источников, супруги якобы просто решили «подурачиться», поэтому говорить о серьезном конфликте не приходится. Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что на Западе и в этот раз все объяснят «рукой Кремля». О чем на самом деле говорит пощечина главе Пятой республики — в материале «Газеты.Ru».

Что случилось

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в недельное турне по странам Юго-Восточной Азии. В поездке его сопровождает жена Брижит. Самолет супругов приземлился в аэропорту Вьетнама. В объективы журналистов попала ссора французского лидера с женой: перед выходом из лайнера она влепила ему пощечину.

Макрон на мгновение растерялся, а затем понял, что попал на камеры. Он сделал вид, будто ничего не случилось, и предложил руку жене, чтобы спуститься по трапу. Однако Брижит проигнорировала его и предпочла ухватиться за перила.

Видео тотчас же облетело весь мир. Пользователи начали подшучивать над французским лидером, и в Елисейском дворце сначала отрицали достоверность ролика. Как сообщило издание RMC, в администрации Макрона предположили, что материалы могли сгенерировать с помощью ИИ и распространить через «пророссийские аккаунты». Однако позже пресс-служба президента Франции все же признала: видео подлинное .

«Это был момент, когда президент с супругой позволили себе немного подурачиться перед началом турне <…> Это был момент близости», — сообщил источник издания.

Ответственность за негативную реакцию на видео он возложил на «пророссийские СМИ».

Президент Франции заявил, что ничего страшного в отношениях с супругой у него не произошло.

«Мы дурачились, а люди превратили это в планетарную катастрофу. Нужно всем успокоиться», — поспешил объясниться французский лидер.

Реакция на пощечину

Официальный представитель МИД Мария Захарова написала, что кадры, «на которых Макрон получает хук правой от своей супруги», облетели весь мир.

«В прошлый раз, когда СМИ стали свидетелями «снежной вечеринки» в вагоне поезда, выносящего еэсовцев из Киева, пиарщики Макрона не придумали ничего лучше, чем обвинить самих же журналистов в распространении фейков. Мол, это просто салфетка, а про ложечку для сахара/кофе и не упомянули», — написала Захарова.

Она предположила, что Елисейский дворец начнет искать нелепые объяснения.

«Что на этот раз? Первая леди решила взбодрить супруга нежным поглаживанием по щеке и не рассчитала силы? Подавала салфетку, но промазала? Хотела поправить воротничок, а дотянулась до любимой физиономии? Споткнулась и была остановлена в падении надежным лицом президента Франции? Подсказываю: может, это была «рука Кремля»?» — написала Мария Захарова.

Депутат Госдумы Светлана Журова предположила, что Брижит Макрон могла специально публично ударить супруга, чтобы создать предмет обсуждений и показать «огонь в отношениях».

«Это как с доисторических времен женщины били пощечину. Не знаю, что надо было сделать такое, чтобы кто-то кого-то бил. У меня так не бывает, и эмоции контролировать надо, тем более публичным людям», — заявила Журова.

Во Франции Макрону в шутливой форме посочувствовали. Журналист Кори Ле Ген посоветовал президенту обратиться в службу помощи жертвам домашнего насилия.

«Эммануэль, если вы пострадали от домашнего насилия, позвоните по номеру 39–19. Не оставайтесь один на один со своей бедой!» — заявил он.

39–19 — телефон общенациональной горячей линии во Франции, специалисты принимают звонки от жертв домашнего насилия.

Несмотря на не самые простые отношения с Францией, злорадствовать над Эммануэлем Макроном не следует, заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он объяснил, что в подобной ситуации может оказаться любой мужчина. Глава комитета Совета Федерации России по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предположил, что это не первая пощечина от Брижит Макрон.