«Позволит избежать долговой ямы»: в Госдуме оценили идею тотального запрета на кредиты

Введение тотального запрета на кредиты позволит защитить людей не только от мошенников, но и от импульсивных решений и долгов. Об этом, комментируя предложение МВД, «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, инициатива нуждается в проработке, чтобы не создавать «бюрократических барьеров».

«Важно, что речь идет не о полном и бессрочном ограничении, а о временной защите, которую можно будет снять по заявлению самого гражданина. Это позволит людям, осознающим риск мошенничества, защитить себя от импульсивных решений и избежать попадания в долговую яму. Понятно, что такая инициатива требует тщательной проработки и обсуждения с экспертами, кредитными организациями и самими гражданами. Необходимо учесть все возможные последствия и разработать четкий механизм «разблокировки», чтобы не создавать лишних бюрократических барьеров. Однако в целом стремление государства к созданию дополнительных механизмов защиты от мошенников заслуживает поддержки, особенно в условиях растущей активности злоумышленников в финансовой сфере», — сказал он.

Чаплин отметил, что идея ввести тотальный запрет на кредиты — еще один шаг для защиты наиболее уязвимых категорий населения от финансовых мошенников.

«Государство последовательно принимает меры для защиты граждан от финансовых мошенников, и предложение МВД о возможности введения «тотального запрета» на кредиты — еще один шаг в этом направлении. К сожалению, значительная доля мошеннических операций сегодня совершается именно с использованием кредитных продуктов, и злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы. Идея «тотального запрета» с последующей «индивидуальной разблокировкой» выглядит как превентивная мера, направленная на защиту наиболее уязвимых категорий граждан», — добавил он.

24 мая замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что в ведомстве обсуждают возможность введения полного запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников. Он отметил, что в России уже приняты законы, которые позволяют гражданам «самозапретить» выдачу кредитов, но в данном случае ведомство предлагает «тотальный запрет» с возможностью «индивидуальной разблокировки» — так правоохранители получат «возможность защитить всех». Филиппов пояснил, что каждого россиянина перед выдачей кредита будут консультировать в МВД, чтобы убедиться, что он не собирается передавать средства мошенникам.

Ранее экономист назвал три минуса самозапрета на кредиты.