На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Позволит избежать долговой ямы»: в Госдуме оценили идею тотального запрета на кредиты

Депутат Чаплин: полный запрет на кредиты защитит людей от импульсивных решений
close
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Введение тотального запрета на кредиты позволит защитить людей не только от мошенников, но и от импульсивных решений и долгов. Об этом, комментируя предложение МВД, «Газете.Ru» заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, инициатива нуждается в проработке, чтобы не создавать «бюрократических барьеров».

«Важно, что речь идет не о полном и бессрочном ограничении, а о временной защите, которую можно будет снять по заявлению самого гражданина. Это позволит людям, осознающим риск мошенничества, защитить себя от импульсивных решений и избежать попадания в долговую яму. Понятно, что такая инициатива требует тщательной проработки и обсуждения с экспертами, кредитными организациями и самими гражданами. Необходимо учесть все возможные последствия и разработать четкий механизм «разблокировки», чтобы не создавать лишних бюрократических барьеров. Однако в целом стремление государства к созданию дополнительных механизмов защиты от мошенников заслуживает поддержки, особенно в условиях растущей активности злоумышленников в финансовой сфере», — сказал он.

Чаплин отметил, что идея ввести тотальный запрет на кредиты — еще один шаг для защиты наиболее уязвимых категорий населения от финансовых мошенников.

«Государство последовательно принимает меры для защиты граждан от финансовых мошенников, и предложение МВД о возможности введения «тотального запрета» на кредиты — еще один шаг в этом направлении. К сожалению, значительная доля мошеннических операций сегодня совершается именно с использованием кредитных продуктов, и злоумышленники постоянно совершенствуют свои схемы. Идея «тотального запрета» с последующей «индивидуальной разблокировкой» выглядит как превентивная мера, направленная на защиту наиболее уязвимых категорий граждан», — добавил он.

24 мая замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов заявил, что в ведомстве обсуждают возможность введения полного запрета на кредиты для россиян для защиты от мошенников. Он отметил, что в России уже приняты законы, которые позволяют гражданам «самозапретить» выдачу кредитов, но в данном случае ведомство предлагает «тотальный запрет» с возможностью «индивидуальной разблокировки» — так правоохранители получат «возможность защитить всех». Филиппов пояснил, что каждого россиянина перед выдачей кредита будут консультировать в МВД, чтобы убедиться, что он не собирается передавать средства мошенникам.

Ранее экономист назвал три минуса самозапрета на кредиты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами