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Эксперт рассказал о схемах мошенников с самозапретом на кредиты

РБК: мошенники стали использовать схему с самозапретом на кредиты
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Depositphotos

Мошенники придумали несколько схем для обхода самозапрета на кредиты. Об этом сообщил РБК директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско.

Он рассказал, что россиянам могут позвонить якобы от имени представителя налоговой службы и сообщить о задолженности или ошибке в кредитной истории, для устранения которой необходимо снять самозапрет.

Мошенники вынуждают жертву выполнить их указания под предлогом срочности и угрозы штрафов. Если человек поддается на уговоры и снимает ограничение, на его имя могут оформить кредит.

Злоумышленники также могут представляться сотрудниками банка. Они сообщают, что на счету пользователя обнаружены подозрительные операции и для защиты средств тоже необходимо временно снять самозапрет.

Кроме того, они могут выдать себя за сотрудников органов, оказывающих поддержку от государства, и утверждать, что из-за самозапрета пользователь не может получить одобрение на льготный кредит, субсидию или выплату от государства.

Самозапрет на кредиты в России заработал с 1 марта 2025 года.

Ранее были названы три минуса самозапрета на кредиты.

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