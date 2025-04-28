Названы три минуса самозапрета на кредиты

У самозапрета на кредиты есть три минуса, заявила «Газете.Ru» директор программы Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова.

Первый минус — из-за самозапрета доступ к покупкам в рассрочку на маркетплейсах и в гипермаркетах будет ограничен.

«Если рассматривать ситуацию с точки зрения финансовой грамотности, такое ограничение дает возможность еще раз задуматься о целесообразности покупки. Если покупка действительно необходима, можно снять самозапрет на кредит на портале «Госуслуг». Запрет снимается на второй день после передачи сведений в бюро кредитных историй. В любом случае у гражданина будет достаточно времени подумать о необходимости покупки в рассрочку», — отметила Гукасова.

Второй минус — мошенники встроили в свои легенды и скрипты призывы установить самозапрет, снять самозапрет, воспользоваться услугами «экспертов» для проверки кредитной истории. Гукасова сказала, что основной целью аферистов будет получение кода из СМС для доступа к личным данным гражданина.

Гукасова подчеркнула, что самозапрет на портале «Госуслуги» устанавливается только лично и никакие «эксперты» и «помощники» в этом деле не нужны. Также самозапрет можно установить в МФЦ, добавила Гукасова.

Третий минус — самозапрет способствует потребительскому экстремизму. Гукасова пояснила, что в первые дни работы самозапрета возникли случаи использования временного отрезка между появлением отметки в кредитной истории и фактическим началом действия ограничения для невозврата займов. Также граждане устанавливали самозапрет, чтобы просто проверить, как работает нововведение, уточнила эксперт. По ее мнению, необходима разработка и внедрение законодательных актов, санкций и ограничений на повторное оформление кредитов в случае выявления мошенничества.

Самозапрет на кредиты в России заработал с 1 марта 2025 года.

Ранее было названо число россиян, установивших самозапрет на кредиты.