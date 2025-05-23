В худшем случае — ампутация: Киркорова госпитализировали с осложнениями после ожога

Киркоров госпитализирован после ожога от пиротехники на концерте в Петербурге

Филиппа Киркорова госпитализировали в отделении экстренной хирургии. Mash сообщил, что у певца диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки, который он получил на концерте в конце апреля. Как рассказал хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления затянулся, пошло осложнение из-за сахарного диабета. Представители артиста подтвердили, что он находится под наблюдением медиков. По словам врачей, на фоне диабета у Киркорова может развиться сепсис, который в худшем случае приведет к ампутации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Mash сообщил, что Филиппа Киркорова госпитализировали в Москве. По данным Telegram-канала, певец находится в отделении экстренной хирургии частной клиники. Причиной стали осложнения после ожога на концерте в Санкт-Петербурге.

«Как рассказал Mash звездный пластический хирург Тимур Хайдаров, процесс заживления ожога затянулся, пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета. Сейчас медики борются за здоровье певца», — говорится в публикации.

Telegram-канал добавил, что у Киркорова диагностировали бурсит — воспаление суставов после ожога руки.

Артисту показаны ежедневные перевязки, врачи также запретили ему совершать авиаперелеты.

Представители Киркорова подтвердили Mash, что певец сейчас под наблюдением врачей, но не уточнили, находится ли он в палате. При этом РБК со ссылкой на пресс-секретаря артиста Екатерину Успенскую написал, что Киркоров взял небольшой отпуск, чтобы вылечить последствия ожога. Успенская также добавила, что в ближайшие дни у Филиппа Киркорова будет «большая дата» — он отметит 40 лет творческой деятельности.

«Имеет право взять паузу за 40 лет и заняться здоровьем», — заявила представитель певца.

Может грозить ампутация

Врач-терапевт Андрей Звонков в беседе с Life.ru заявил, что Филипп Киркоров рискует получить серьёзные проблемы со здоровьем, например, сепсис, который в худшем случае может привести к ампутации.

«Ожог — это просто рана, через которую может попасть инфекция. Сахарный диабет — это как условие, как сахарный бульон или сироп, в который попадают микробы, и им там очень комфортно. Естественно, что у человека с высоким уровнем сахара в крови распространение инфекции пойдёт быстрее», — отметил медик.

Звонков добавил, что через ожоговую рану в организм может попасть очень «злая» инфекция, в том числе стафилококк. А подобные болезни тяжело поддаются лечению и часто очень устойчивы к антибиотикам.

Такое же мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин.

«Чем выше сахар, тем больше проблем может возникнуть со здоровьем при ранениях и ожогах. Поэтому таким пациентам назначают антибиотикотерапию, чтобы ускорить процесс восстановления организма. <…> Если пациент выполняет все назначения врачей, то страшных последствий можно избежать», — заключил терапевт.

Инцидент на концерте

26 апреля Киркоров выступал в питерском концертном зале «Октябрьский». Во время концерта он спускался на сцену на подвешенной конструкции, а из-за его спины летели искры фейерверка, создавая силуэт крыльев. Внезапно на певце загорелась куртка, он начал кричать. Когда конструкция коснулась сцены, артист несколько раз с улыбкой сообщил, что обжегся, и ушел за кулисы. После смены образа Киркоров продолжил концерт.

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Уже на следующий день он продолжил репетиции, о чем сообщила «Газете.Ru» его представитель. Екатерина Успенская добавила, что певец «чувствует себя замечательно» и весь день репетирует, чтобы внести правки в программу.

Сам Филипп Киркоров позже подтвердил, что находится в хорошем самочувствии. Он также заявил, что причиной инцидента стал человеческий фактор, и добавил, что «никто не виноват».

«Первый раз меня так поджарили, да. Ничего, выжил же. Не сгорел. Я — как птица Феникс: то сгораю, то возрождаюсь. Главное, чтобы зритель ничего не понял, а раны заживают», — отметил артист.