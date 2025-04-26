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Представитель Киркорова: одежда артиста заискрилась от его энергии

Киркоров принял участие в репетиции после ожога, полученного на концерте

Филипп Киркоров, получивший ожог из-за пиротехники во время концерта, уже на репетиции, заявила «Газете.Ru» его представитель Екатерина Успенская. Она отметила, что изменения в программе артиста из-за инцидента будут обсуждать в течение дня.

«Филипп уже на репетиции, [одежда] заискрилась от энергии артиста. По программе решим в течение дня», – сказала она.

Накануне, 25 апреля, во время выступления в концертном зале «Октябрьский» Киркоров получил ожоги. На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом Shot, видно, что во время спуска на сцену на огромном микрофоне у певца от пиротехники загорелся пиджак. Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, спустился на сцену и ушел за кулисы. После смены образа артист продолжил концерт.

Ранее Киркоров намекнул, что хочет стать отцом в третий раз.

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