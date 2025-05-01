Александр Ревва рассказал о самочувствии Киркорова после инцидента с пиротехникой

Комик и музыкант Александр Ревва рассказал шоу «1+1» на «Новом Радио», что Филипп Киркоров получил ожог второй степени после инцидента с пиротехникой.

«Я видел эти кадры. Это ужасно», — поделился артист.

25 апреля Киркоров получил ожог во время выступления в БКЗ «Октябрьский». Музыкант спускался на сцену на огромном микрофоне, когда у него загорелся пиджак. Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, спустился на сцену и ушел за кулисы. После смены образа артист продолжил концерт.

Певец уверил, что никто из его команды не был уволен после инцидента. При этом причиной случившегося Киркоров назвал человеческий фактор. Певец рассказал, что чувствует себя хорошо после инцидента с пиротехникой.

30 апреля сообщалось, что Филипп Киркоров не пришел на судебное заседание по иску на 11 млн рублей против мастера отделки полов Георгия Барановского.

На заседании, которое состоялось в Калининском суде Петербурга, присутствовал представитель артиста. Как сообщает Mash, певец не явился на суд, поскольку праздновал свой 58-й день рождения.

Ранее Жасмин рассказала, почему на нее обижен Киркоров.