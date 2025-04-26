Филипп Киркоров «заискрился» на концерте в Санкт-Петербурге

SHOT: во время концерта в БКЗ «Октябрьский» Киркоров получил ожоги

Во время выступления в БКЗ «Октябрьский» певец Филипп Киркоров получил ожоги, сообщает Telegram-канал SHOT.

На видеозаписи, опубликованной Telegram-каналом, видно, как во время спуска на сцену на огромном микрофоне у певца загорелась одежда от пиротехники.

Киркоров несколько раз сообщил, что обжегся, спустился на сцену и ушел за кулисы. Однако после смены образа он продолжил концерт.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал народного артиста России Филиппа Киркорова продать лимитированные часы Rolex, а вырученные за них деньги отдать детям-сиротам.

В начале апреля Филипп Киркоров показал, что приобрел новые Rolex из лимитированной серии в преддверии Дня Победы. По словам певца, часы с изображением монумента «Родина-мать зовет» выпустили ограниченным тиражом 80 штук в подарочном футляре с георгиевской лентой.

Ранее депутат высказался о куличе Киркорова за 100 тысяч рублей.