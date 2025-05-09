Ингушей избили кастетами и ножами во Владимирском области. В Чечне обвинили силовиков в бездействии

В Камешково Владимирской области группа вооруженных людей напала на рабочих из Ингушетии. Депутат Адам Делимханов заявил, что нападение сопровождалось националистическими выкриками и потребовал провести тщательное расследование. Он подчеркнул, что такие случаи часто игнорируются, особенно если пострадавшие — представители нацменьшинств.

Группа вооруженных людей с дубинками, кастетами и ножами совершила нападение на уроженцев Ингушетии в городе Камешково Владимирской области. Об этом в своем Telegram-канале написал соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов.

По его словам, группа ингушей возвращалась с работы, когда было совершено нападение. В результате нападения несколько человек получили травмы. Инцидент был зафиксирован на видеозаписях, которые распространились в социальных сетях.

На кадрах видно, как на крыльце гостиницы «777» происходит массовая драка с участием более десятка человек, некоторые из которых вооружены палками и бросают камни и бутылки.

Некоторые публикации в Telegram-каналах указывают на возможную причастность к нападению представителей объединения «Русская община». Однако один из координаторов этой организации Андрей Ткачук в видеозаявлении отверг причастность «Русской общины» к нападению.

Националистические выкрики

Делимханов при этом подчеркнул, что очевидцы расценили произошедшее именно как националистически мотивированное нападение. По его словам, инцидент сопровождался соответствующими выкриками.

Депутат также напомнил, что представители различных национальностей участвуют в специальной военной операции, «защищая религиозные, семейные и традиционные ценности». В то же время, по его словам, внутри страны «некоторые отщепенцы сеют вражду, подрывая стабильность и согласие».

Делимханов заявил, что от имени депутатов Госдумы, сенаторов от Чеченской Республики и от себя лично предпримет все меры, чтобы отстоять справедливость и защитить права потерпевших. Депутат призвал провести тщательное расследование и наказать виновных, отметив, что правоохранительные органы часто игнорируют подобные инциденты, особенно когда жертвами становятся представители национальных меньшинств.

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К настоящему времени официальные представители властей Ингушетии инцидент никак не комментировали. Глава Камешковского района Владимирской области Анатолий Курганский заявил, что в ситуации разбираются правоохранительные органы. Однако о каких-либо задержаниях официально не сообщалось.

Борьба с хиджабами

В октябре прошлого года Адам Делимханов уже выступал с критикой в адрес властей Владимирской области — тогда поводом стал запрет на ношение хиджабов в школах региона.

Депутат назвал это решение провокационным и нарушающим права граждан на свободу вероисповедания. Он подчеркнул, что Россия является многонациональной и многоконфессиональной страной, где религиозные ценности должны уважаться на высоком уровне.

По словам Делимханова, такие запреты могут привести к росту напряженности и способствуют разжиганию ненависти по национальному и религиозному признаку. Он призывал губернатора и региональные власти отменить постановление и не допустить нарушений конституционных прав мусульманских школьниц. В Чечне тогда инициативу также осудили, а муфтий республики призвал не дискриминировать верующих за внешний облик.