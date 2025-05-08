Соратник Кадырова заявил о нападении неизвестных с ножами и кастетами на жителей Ингушетии

Адам Делимханов заявил о нападении на жителей Ингушетии во Владимирской области

Группа вооруженных людей с дубинками, кастетами и ножами напала на уроженцев Ингушетии во Владимирской области. Об этом заявил соратник главы Чечни Рамзана Кадырова, депутат Государственной думы России Адам Делимханов в своем Telegram-канале.

«По словам очевидцев, конфликт носил целенаправленный характер и сопровождался националистическими выкриками», — написал Делимханов.

Он призвал провести тщательную проверку по факту произошедшего и наказать виновных. Парламентарий подчеркнул, что примет все меры, чтобы защитить права потерпевших.

До этого сообщалось, что в Ингушетии 15-летнему подростку вонзили в нож в грудь. Инцидент произошел 1 мая в городе Малгобек. В темное время суток в городскую больницу поступил пятнадцатилетний местный житель с ножевым ранением в область грудной клетки. Вред, причиненный здоровью подростка, оценили как тяжкий. Медицинские работники зафиксировали характер повреждений и оказали необходимую помощь.

Ранее детский психолог и «нейрокоуч» напала с ножом на своего сына-подростка во Владикавказе.