«Прилетел в Эмираты»: блогер Литвин покинул Россию после аннулирования военного билета

Сжигавший дорогие автомобили блогер Михаил Литвин покинул Россию. 25-летний молодой человек, подпадающий под весенний призыв, отправился в ОАЭ. До этого выяснилось, что его военный билет аннулировали — блогер заявлял, что жил в студенческом общежитии и учился в МГТУ имени Баумана, однако это оказалось неправдой. Литвиным уже заинтересовалась военная прокуратура, а сам он признался, что с документами ему помогли знакомые. Что известно о покинувшем страну — в материале «Газеты.Ru».

Куда пропал Литвин

Как сообщил Telegram-канал Mash, Михаил Литвин отправился в ОАЭ после аннулирования военного билета и сообщений о необходимости явиться в военкомат. Официально — чтобы «полетать на парашютах», уточнили журналисты. Блогеру 25 лет, он подпадает под весенний призыв. В скором времени ему может прийти повестка. Не дождавшись документа, молодой человек вместе со своей девушкой Адель покинул страну. Пара вылетела из аэропорта Шереметьево несколько дней назад рейсом SU520.

Уже в Эмиратах Литвин записал несколько роликов для своего Telegram-канала. Молодой человек рассказал, что уехал из России, якобы чтобы научиться совершать прыжки с парашютом, для чего купил права за 1 млн рублей.

«Прилетел в Эмираты <...> Последнюю неделю я обучаюсь и получаю права на самостоятельные прыжки с парашютом, чтоб в будущем снять для вас кое-что <…> На видео шестой прыжок. Чуть позже закину первый прыжок, где я не мог найти чеку для раскрытия парашюта, как же это было страшно», — признался он.

Mash при этом подчеркивает, что если Литвин не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, ему будет запрещено брать кредиты, займы, регистрировать ИП, недвижимость, транспорт и управлять автомобилем. По информации канала, пока что блогер извещения не получал.

Скандал с военным билетом

Ранее в одном из интервью блогер признался, что купил военный билет. Фрагмент видео в октябре 2024 года опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«В армии нет, [не служил], я купил военный билет», — рассмеялся молодой человек на записи.

Ведущий поинтересовался, сколько он заплатил за документ. Литвин ответил «330». В апреле 2025-го Мизулина также опубликовала видеообращение участников СВО, которые попросили правоохранительные органы проверить информацию о покупке блогером военного билета.

«Недавно СМИ публиковали информацию о том, что якобы прокуратура проводит проверку. Однако до сих пор обществу ничего неизвестно о ее результатах. Надеюсь, что Генеральная прокуратура России обратит внимание на обращение наших бойцов. Направим соответствующее обращение в Генпрокуратуру», — писала глава Лиги безопасного интернета.

Накануне Mash сообщил, что Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва. Историей блогера заинтересовалась военная прокуратура. В его деле нашли документы о временной регистрации в общежитии МГТУ имени Баумана и военкомате Измайловского района столицы. Как отметили журналисты, блогер не учился в Бауманке и не жил в общежитии. Представители УФМС подтвердили, что регистрации в общежитии не было.

На допросе молодой человек признался, что с получением документов ему помогли знакомые. В апреле 2018 года ему присвоили категорию «ограниченно годен». СК изъял и аннулировал военный билет Михаила Литвина. А 6 мая в МГТУ имени Баумана также подтвердили, что блогер не был зарегистрирован в общежитии вуза, да и студента такого у них не было.

За подделку документов против Литвина могут возбудить три уголовных дела , заявил юрист Илья Русяев.

«На текущем этапе Михаил Литвин проходит проверку военной прокуратурой. Параллельно возможно возбуждение сразу трех уголовных дел: по статье 328 УК РФ, согласно которой уклонение от призыва при отсутствии законных оснований наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет; по статье 327 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы за подделку официальных документов; по статье 291 УК РФ — от двух до восьми лет лишения свободы за дачу взятки должностному лицу. В совокупности наказание может достигать 15 лет лишения свободы», — объяснил специалист.

По его словам, блогер должен пройти повторную медкомиссию, на которой определят, годен ли он к службе в армии .

Михаил Литвин — блогер с аудиторией более 12 млн человек. Стал популярным благодаря розыгрышам и челленджам, он снимал на камеру, как сжигал Mercedes, взрывал BMW М5 и разбивал Porsche Taycan Turbo S и Lamborghini Urus. В 2020 году основал футбольный клуб «Сахалинец», который позже стал выступать в медиалиге. В 2022-м Литвин учредил ООО «Лит Энерджи», компанию по производству энергетиков.

В октябре прошлого года молодой человек выбежал в фанзону и ударил болельщика ростовского СКА. Тогда суд арестовал его на 13 суток.