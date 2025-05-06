«Прилетел в Эмираты»: блогер Литвин покинул Россию после аннулирования военного билета

Куда пропал Литвин
Как сообщил Telegram-канал Mash, Михаил Литвин отправился в ОАЭ после аннулирования военного билета и сообщений о необходимости явиться в военкомат. Официально — чтобы «полетать на парашютах», уточнили журналисты. Блогеру 25 лет, он подпадает под весенний призыв. В скором времени ему может прийти повестка. Не дождавшись документа, молодой человек вместе со своей девушкой Адель покинул страну. Пара вылетела из аэропорта Шереметьево несколько дней назад рейсом SU520.
Уже в Эмиратах Литвин записал несколько роликов для своего Telegram-канала. Молодой человек рассказал, что уехал из России, якобы чтобы научиться совершать прыжки с парашютом, для чего купил права за 1 млн рублей.
«Прилетел в Эмираты <...> Последнюю неделю я обучаюсь и получаю права на самостоятельные прыжки с парашютом, чтоб в будущем снять для вас кое-что <…> На видео шестой прыжок. Чуть позже закину первый прыжок, где я не мог найти чеку для раскрытия парашюта, как же это было страшно», — признался он.
Mash при этом подчеркивает, что если Литвин не явится в военкомат в течение 20 дней после получения повестки, ему будет запрещено брать кредиты, займы, регистрировать ИП, недвижимость, транспорт и управлять автомобилем. По информации канала, пока что блогер извещения не получал.
Скандал с военным билетом
Ранее в одном из интервью блогер признался, что купил военный билет. Фрагмент видео в октябре 2024 года опубликовала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«В армии нет, [не служил], я купил военный билет», — рассмеялся молодой человек на записи.
Ведущий поинтересовался, сколько он заплатил за документ. Литвин ответил «330». В апреле 2025-го Мизулина также опубликовала видеообращение участников СВО, которые попросили правоохранительные органы проверить информацию о покупке блогером военного билета.
«Недавно СМИ публиковали информацию о том, что якобы прокуратура проводит проверку. Однако до сих пор обществу ничего неизвестно о ее результатах. Надеюсь, что Генеральная прокуратура России обратит внимание на обращение наших бойцов. Направим соответствующее обращение в Генпрокуратуру», — писала глава Лиги безопасного интернета.
Накануне Mash сообщил, что Литвина вызвали в военкомат в рамках весеннего призыва. Историей блогера заинтересовалась военная прокуратура. В его деле нашли документы о временной регистрации в общежитии МГТУ имени Баумана и военкомате Измайловского района столицы. Как отметили журналисты, блогер не учился в Бауманке и не жил в общежитии. Представители УФМС подтвердили, что регистрации в общежитии не было.
На допросе молодой человек признался, что с получением документов ему помогли знакомые. В апреле 2018 года ему присвоили категорию «ограниченно годен». СК изъял и аннулировал военный билет Михаила Литвина. А 6 мая в МГТУ имени Баумана также подтвердили, что блогер не был зарегистрирован в общежитии вуза, да и студента такого у них не было.
За подделку документов против Литвина могут возбудить три уголовных дела, заявил юрист Илья Русяев.
«На текущем этапе Михаил Литвин проходит проверку военной прокуратурой. Параллельно возможно возбуждение сразу трех уголовных дел: по статье 328 УК РФ, согласно которой уклонение от призыва при отсутствии законных оснований наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или лишением свободы на срок до двух лет; по статье 327 УК РФ, предусматривающей до трех лет лишения свободы за подделку официальных документов; по статье 291 УК РФ — от двух до восьми лет лишения свободы за дачу взятки должностному лицу. В совокупности наказание может достигать 15 лет лишения свободы», — объяснил специалист.
По его словам, блогер должен пройти повторную медкомиссию, на которой определят, годен ли он к службе в армии.
Михаил Литвин — блогер с аудиторией более 12 млн человек. Стал популярным благодаря розыгрышам и челленджам, он снимал на камеру, как сжигал Mercedes, взрывал BMW М5 и разбивал Porsche Taycan Turbo S и Lamborghini Urus. В 2020 году основал футбольный клуб «Сахалинец», который позже стал выступать в медиалиге. В 2022-м Литвин учредил ООО «Лит Энерджи», компанию по производству энергетиков.
В октябре прошлого года молодой человек выбежал в фанзону и ударил болельщика ростовского СКА. Тогда суд арестовал его на 13 суток.