Литвин выбежал в фанзону и ударил болельщика ростовского клуба. В конфликт вмешался Баста Блогера Михаила Литвина доставили в участок после нападения на болельщика

Популярного блогера Михаила Литвина задержали после того, как он во время матча Медиалиги ударил оскорбившего его ростовского болельщика. В конфликт с Литвиным включился и президент клуба СКА Баста. В полицию вместе с Литвиным забрали и пострадавшего. Им оказался один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка» «Маугли».

Президент медиакоманды Lit Energy и видеоблогер Михаил Литвин задержан за мелкое хулиганство, пишет SHOT. Ему грозит 15 суток. В отношении Литвина составили протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ.

Во время футбольного матча Медиалиги между СКА-Ростов Басты и Lit Energy Литвин подбежал к фан-зоне и ударил по лицу болельщика СКА. Мужчину тоже доставили в отделение полиции. Его зовут Сергей Плынин, «Маугли», ему 44 года. Один из лидеров околофутбольной группировки ЦСКА «Ярославка».

Третий участник потасовки, друг Плынина, тоже сейчас находится в участке. Против него составлен протокол по той же статье КоАП.

В отделение также приехал Рустам Ахмадулаев, друг Литвина. Составлен ли протокол против него, не уточняется.

Что произошло и причем тут Баста

Болельщики Lit Energy скандировали «Соси СКА!», а фанаты СКА Ростов ответили оскорбительной для Литвина кричалкой. Тогда блогер выбежал к фанзоне ростовской команды и ударил «Маугли» по лицу.

Когда между Литвиным и Плыниным началась перепалка, в конфликт вмешался президент клуба СКА Баста. Он заявил блогеру, что его фанаты первыми начали скандировать оскорбительные кричалки. Затем музыкант отправился успокаивать остальных.

Президент Winline Media Николай Осипов сообщил, что правоохранители тут же вывели Литвина со стадиона. Из-за произошедшего инцидента матч приостановили.

По словам Осипова, в ближайшее время будет решаться вопрос о дисквалификации Литвина до конца сезона.

Известный спортивный журналист Дмитрий Губерниев уже прокомментировал произошедшее на стадионе.

«Я же говорил, что футбольная Медиалига уже давно не про медиа, а теперь еще и не про футбол», — написал он в Telegram.

Депутат Госдумы Дмитрий Севищев после инцидента предложил руководителям Медиалиги прописать конкретный регламент соревнования с мерами ответственности.

«После этого, конечно, могут рассматриваться варианты регулирования любительского спорта. Основателям медийной лиги надо внимательно отнестись к данному инциденту, ведь на ровном месте проект может быть закрыт и все», — сказал Свищев.

СКА-Ростов и Lit Energy встречались в первом туре турнира. Основное время поединка завершилось вничью со счетом 1:1, а в серии послематчевых пенальти игроки СКА добились преимущества.

Удар по лицу судьи

В 2022 году Литвин, будучи генеральным директором и футболистом московского «Сахалинца», был дисквалифицирован на полтора года за удар по лицу судьи Станислава Исаева. Он также заплатил 300 тысяч рублей штрафа.

Блогер ударил главного арбитра матча Второй лиги «Рязань» — «Сахалинец» из-за спорного пенальти, назначенного в ворота последних. К тому моменту Литвин уже находился на скамейке запасных, получив красную карточку за мат в адрес судей.

После драки была вызвана следственная группа, а сам Литвин скрылся через черный ход. Матч завершился со счетом 2:1.

Примечательно, что позже экспертно-судейская комиссия признала правоту Литвина, а решение судьи назначить пенальти — ошибочным. Было установлено, что Исаеву лишь показалось, что вратарь «Сахалинца» сбил нападающего.

«В единоборстве за верховой мяч в штрафной площади вратарь первым играет в мяч рукой, тогда как игрок атаки на высокой скорости совершает контакт с вратарем соперника. По мнению всех членов комиссии, именно игрок «Рязани» нарушает правила игры и судья должен был назначить штрафной удар в пользу «Сахалинца», — заявили в комиссии.

На дисквалификацию Литвина это никак не повлияло. «Сахалинец» вскоре расформировали.

Путь блогера

Литвину сейчас 24 года. Он родился в Южно-Сахалинске и с детства занимался футболом. Позже он перебрался в Москву и попал в любительский клуб ФШМ (Футбольная школа молодежи), одновременно начав блогерскую карьеру и запустив на YouTube свой канал с пранками и челенджами.

В 2020 году его ролики вошли в топ-10 «самых просматриваемых видео в России» по версии американского видеохостинга.

В 2021 Литвин опубликовал видео, на котором он проехался за рулем красного BMW M4 без номеров по торговому центру в Одинцово. В феврале 2022 на его канале вышел ролик, в котором блогер обливает бензином BMW М5 стоимостью около 10 млн рублей, а затем выпускает в него горящую стрелу. Спорткар взорвался и полностью сгорел. Менее чем за сутки после публикации ролик набрал больше 3,7 млн просмотров.