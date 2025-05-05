В России День Победы отмечают 9 мая, а в Европе 8-го — как возникла разница в датах?

СССР. Ленинград. Студенты Ленинградского государственного университета во время митинга в честь победы в Великой Отечественной войне

Почему победу над гитлеровской Германией отмечают в России и Европе в разные дни

Россия ежегодно празднует Победу в Великой Отечественной войне 9 мая, но в большинстве европейских стран День победы над фашизмом отмечается раньше — 8 мая. Этому есть историческое объяснение. Как подписывалась капитуляция Германии в 1945 году и почему это происходило дважды — в материале «Газеты.Ru».

Попытка договориться за спиной СССР

К маю 1945 года исход Второй мировой войны был очевиден. Берлин штурмовали. Фюрер покончил с собой 30 апреля. Однако его фанатичный преемник, адмирал Карл Дениц, желал достичь невозможного — спасти остатки немецкой армии и продолжить войну с Советским Союзом. Адмирал пытался заключить сепаратный мир с американцами и британцами. Он планировал сыграть на противоречиях в стане союзников по антигитлеровской коалиции — затем эвакуировать на Запад как можно больше частей вермахта и возобновить борьбу на Восточном фронте.

«Я беру на себя ответственность за судьбу немецкого народа в тяжелейшие часы его истории. Моей первейшей целью является спасение немцев от уничтожения их большевиками, рвущимися вперед», — заявил Дениц в радиообращении к нации 1 мая 1945 года.

6 мая во французский Реймс, где находилась ставка западных союзников, из Фленсбурга (немецкого города, в котором размещалась резиденция нацистского правительства) прибыл генерал Альфред Йодль — посланник Деница, ярый противник полной капитуляции Германии. Главнокомандующий войсками союзников в Европе генерал Дуайт Эйзенхауэр отказал Йодлю в компромиссе и требовал сдачи немецких войск везде, а не только на Западном фронте.

Немецкой стороне был поставлен ультиматум: если германская делегация не примет полную капитуляцию, то союзники по антигитлеровской коалиции перестанут принимать беженцев, закроют фронт и возобновят бомбежки. После этого Йодль запросил у командования необходимые полномочия для подписания соответствующего документа.

Подписание капитуляции в Реймсе 7 мая

Вскоре Эйзенхауэр принял в своей резиденции генерала Ивана Суслопарова, начальника советской военной миссии в Европе, и уведомил его о предстоящем заключении акта о капитуляции Германии. Представитель СССР незамедлительно телеграфировал в Москву — запросил указаний. Суслопаров внимательно ознакомился с текстом документа о капитуляции, исследовал его на предмет скрытого умысла.

Ответ из Кремля все никак не приходил. В Реймсе перевалило за полночь.

7 мая в 2:41 по центральноевропейскому времени Йодль подписал Акт о капитуляции Германии. Документ вступил в силу на следующие сутки — 8 мая.

Среди прочего в нем говорилось: «Германское Верховное Командование немедленно издаст приказы всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23:01 по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года и оставаться на своих местах, где они находятся в это время».

Со стороны союзников документ подписали генерал Беделл Смит (начальник штаба Эйзенхауэра), генерал Иван Суслопаров и генерал Франсуа Севез, представитель Франции.

Уже после церемонии Суслопаров получил депешу из Кремля, где говорилось: «Никаких документов не подписывать!».

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Повторное подписание капитуляции Германии 8 мая

Советское руководство признало Реймский акт лишь в качестве предварительного и настояло на проведении дополнительной церемонии. На то был ряд причин:

Реймский акт отличался краткостью и не соответствовал договору, который союзники по антигитлеровской коалиции разработали и согласовали заранее. Еще в 1944 году правительства США, Британии и СССР одобрили проект договора о безоговорочной капитуляции Германии, который подготовила Европейская консультативная комиссия. Проект содержал множество пунктов и предъявлял четко сформулированные военные, политические и административные требования к Германии.

Подписание произошло на территории, занятой западными союзниками, а не в Берлине — политическом центре поверженного противника.

Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята не на территории победителей, а там, откуда пришла фашистская агрессия, — в Берлине, и не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции. Иосиф Сталин из телеграммы к руководству западных союзников

Генерал Суслопаров не имел необходимых полномочий и отмашки от своего командования, чтобы визировать документ исторической важности. В критической ситуации, не имея инструкций от руководства, он согласился подписать акт с оговоркой, сделав к нему примечание. В примечании говорилось, что заключенный в Реймсе договор не должен исключать возможности подписания другого документа, если поступит требование одной из стран-союзниц.

Союзники пошли навстречу Сталину — согласились провести дополнительную церемонию. Берлин был в разрухе, поэтому повторную процедуру организовали в берлинском предместье Карлсхорсте , в штабе 5-й ударной армии, где раньше размещался клуб фортификационного училища саперов вермахта.

Церемонию подписания открыл маршал Георгий Жуков, которого Сталин назначил представителем Верховного Главнокомандования советских войск. Со стороны западных союзников присутствовали: командующий стратегическими воздушными силами США генерал Карл Спаатс, маршал английской авиации Артур Теддер и генерал Латр де Тассиньи от Франции. Со стороны германского командования: генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник авиации Ганс Штумпф и адмирал флота Ганс фон Фриденбург.

Окончательное подписание Акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил было завершено в 22:43 по центральноевропейскому времени 8 мая, или 9 мая в 00:43 по московскому времени.

Акт начинался со слов: «Мы, нижеподписавшиеся, действуя от имени Германского Верховного Командования, соглашаемся на безоговорочную капитуляцию всех наших вооруженных сил на суше, на море и в воздухе, а также всех сил, находящихся в настоящее время под немецким командованием, – Верховному Главнокомандованию Красной Армии и одновременно Верховному Командованию Союзных экспедиционных сил».

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Почему в СССР Днем Победы стало 9 мая, а в Европе — 8-е

Мир узнал о германской капитуляции еще 7 мая в 15:41 (по центральноевропейскому времени) из сообщения репортера Associated Press Эдварда Кеннеди. Он нарушил запрет на разглашение информации, который был объявлен группе журналистов, присутствовавших на церемонии подписания Реймского акта в штаб-квартире Эйзенхауэра.

Командование западных союзников запретило журналистам публиковать информацию о достигнутом соглашении до 15:00 часов 8 мая в связи с требованием советской стороны о повторной церемонии в Берлине.

Кеннеди объяснил свой поступок тем, что еще раньше (в 14:27) о капитуляции Германии сообщили сами немцы в радиообращении из Фленсбурга, где размещались остатки нацистского правительства. За нарушение обещания держать событие в секрете Кеннеди вскоре уволили из агентства.

Днем 8 мая, после 15:00, национальные лидеры союзников официально объявили об окончании войны в Европе. Из обращения премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля: «…завтра мы должны отдать должное нашим русским товарищам, чья отвага на полях сражений стала одним из важнейших слагаемых нашей общей победы».

Советские граждане узнали о Дне Победы из сообщения Совинформбюро 9 мая в 2:10 ночи. Юрий Левитан по радио зачитал текст Акта о безоговорочной капитуляции Германии.

Вечером 9 мая с обращением к советскому народу выступил Сталин: «7 мая был подписан в городе Реймсе предварительный протокол капитуляции. 8 мая представители немецкого главнокомандования в присутствии представителей Верховного Командования союзных войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого началось с 24 часов 8 мая».

Даты официального объявления о подписании капитуляции стали отмечаться как День Победы в соответствующих странах:

8 мая победу над фашизмом отмечают в США, Великобритании, Франции и других странах Западной Европы.



победу над фашизмом отмечают в США, Великобритании, Франции и других странах Западной Европы. 9 мая Победу в Великой Отечественной войне отмечают в России и большинстве стран бывшего СССР. В этот день окончание Второй мировой войны также празднуют в некоторых государствах Восточной Европы (Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии).

В 2004 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 8 и 9 мая Днями памяти и примирения, посвященными погибшим во Второй мировой войне. Таким образом, всемирная организация подчеркнула, что государства-члены могут иметь свои Дни Победы и отмечать или одну из этих дат, или сразу обе.