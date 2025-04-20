Дачников предупредили об угрожающих в начале сезона штрафах

Дачный сезон стоит начать с наведения порядка на земельном участке, заявила «Ленте.ру» член Ассоциации юристов России, председатель Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой.

В том числе, по ее словам, с участка нужно убрать сухую траву и мусор. За его скопление, подчеркнула она, предусмотрен штраф от 2 до 3 тысячи рублей.

Если земельный участок дачника находится на краю садового товарищества и граничит с лесом, то он обязан еще убирать от сухих веток и травы прилегающую лесную территорию — 10 метров от своего участка. Это необходимо для обеспечения противопожарной безопасности, объяснила Локтионова.

В первой половине апреля компания «Росгосстрах» и финансовый маркетплейс «Сравни» представили результаты исследования, согласно которым более половины — 59% — опрошенных россиян часто переживают за безопасность дачи после отъезда. Еще 41% тревожатся о состоянии загородного жилья время от времени.

Больше всего хозяев дач тревожат риски взлома и кражи имущества (75%), незакрытые окна или двери (43%), а также работающие электроприборы (42%). Кроме этого, у 31% россиян значительное беспокойство вызывают пожары в банях. А невыключенные плиты, камины или печи заставляют переживать 29% респондентов.

Ранее россияне рассказали о даче своей мечты.