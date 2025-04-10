Дачников предупредили о штрафах, которые грозят им весной

Юрист Илья Русяев в беседе с «Лентой.ру» рассказал, какие штрафы грозят дачникам весной.

По его словам, основные штрафы для владельцев дачных участков связаны с несоблюдением санитарных и противопожарных требований, нарушениями при использовании земли, а также с вопросами регистрации построек.

Чаще всего дачники получают штрафы за то, что жарят мясо на мангале или устраивают костры ближе 5 м от построек. В обычное время штраф за подобное нарушение составляет от 5 до 15 тысяч рублей, в период действия противопожарного режима сумма увеличивается вдвое.

Также штрафом от 5 до 15 тысяч рублей облагается и несанкционированное сжигание мусора. За заросшие сорняками участки владельцы будут должны заплатить от 300 рублей до 5 тысяч рублей. Сумма зависит от региона и запущенности участка.

Самый большой штраф хозяину участка грозит, если его дачу расценят как неосвоенную. Об этом могут свидетельствовать захламление, разбитые окна в доме, отсутствие видимой хозяйственной деятельности. Тогда владельцу участка назначат штраф в размере до 50 тысяч рублей.

До этого государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) представила гражданский беспилотник «Рубин А50», который поможет обрабатывать придорожные зоны от борщевика.

Ранее россиянам назвали способы борьбы с борщевиком на даче.